Getty Images Sport
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'Bu benim hayalimdi' - Rowe, Atalanta transferini tamamladıktan sonra gözünü İngiltere'den milli davet almaya dikti
Ömür boyu süren bir milli takım hayali
Rowe, yaz transfer döneminin sonunda Bologna'dan Atalanta'ya 40 milyon euro olduğu bildirilen bir anlaşmayla ses getiren bir transfer gerçekleştirdi. Perşembe günü düzenlenen tanıtım basın toplantısında konuşan kanat oyuncusu, milli takım kadrosuna girmesinin birincil motivasyonu olduğunu açıkça dile getirdi. Aklında milli takım daveti olup olmadığı sorulduğunda Rowe, "Yüzde 100. Bu, küçüklüğümden beri benim hayalimdi. Bu hedeflere ulaşmak için kariyerinizde doğru adımları atmanız gerekiyor. Atalanta, son yıllarda Avrupa kupalarında çok fazla başarı elde etmiş bir kulüp ve bu da buraya gelme kararını kolaylaştırdı" yanıtını verdi.
- Getty Images Sport
Kendi yolunu çiziyor
Atalanta, Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'e ayrılmasının ardından hücum hattını yeniden kurmayı hedefleyerek Rowe'u kadrosuna katmak için hızlı davrandı. Nijeryalı milli oyuncudan tavsiye istemesine rağmen, forvet oyuncusu doğrudan kıyaslamalardan uzak durdu.
Şöyle açıkladı: "Lookman'la ilgili olarak, bence o harika bir oyuncu. Bu yaz tatilde onu gördüm ve biraz konuştuk. Kulüp hakkında sadece olumlu şeyler söyledi, bu da anlaşmalar gerçekleşmeye başlamadan önce bana daha da fazla motivasyon verdi. Zaten önceden de kendime gerçekten güveniyordum. Saha içi açısından bakarsak, onun kendine has özellikleri var, benim de kendime has özelliklerim var. Biz farklı oyuncularız, farklı insanlarız. Bu yüzden kendi özelliklerimi ve katkımı takıma sunarak bu sezon hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Maurizio Sarri yönetiminde
Uluslararası hedeflerinin yanı sıra Rowe, Bergamo'ya taşınma kararında teknik direktör Maurizio Sarri'nin etkisinin büyük bir faktör olduğunu vurguladı. Kanat oyuncusu, Bologna'dan ayrılığı sırasında kişilik çatışmaları yaşandığı yönündeki söylentilerle ilgili tartışmalara girmeyi reddetti ve bunun yerine önüne bakmayı tercih etti.
Şöyle dedi: "Sarri harika bir teknik direktör. Çok fazla deneyimi var ve futbol dünyasında saygı görüyor, çok şey başardı. Fikirleri de üst düzey, bu yüzden onun etkisi altında iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden bu sezon ve gelecekte neler olabileceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
- AFP
Rowe için sırada ne var?
Forvet oyuncusu artık Atalanta'da Sarri'nin taktik sistemine uyum sağlamaya, yaklaşan Serie A ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde odaklanacak. Rowe, önceki formunu yeniden yakalayıp Avrupa sahnesinde istikrarlı performanslar sergileyebilirse, İngiltere A Milli Takımı'nda ilk kez forma giyme yönündeki çocukluk hayali yakında gerçeğe dönüşebilir.
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