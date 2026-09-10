Uluslararası hedeflerinin yanı sıra Rowe, Bergamo'ya taşınma kararında teknik direktör Maurizio Sarri'nin etkisinin büyük bir faktör olduğunu vurguladı. Kanat oyuncusu, Bologna'dan ayrılığı sırasında kişilik çatışmaları yaşandığı yönündeki söylentilerle ilgili tartışmalara girmeyi reddetti ve bunun yerine önüne bakmayı tercih etti.

Şöyle dedi: "Sarri harika bir teknik direktör. Çok fazla deneyimi var ve futbol dünyasında saygı görüyor, çok şey başardı. Fikirleri de üst düzey, bu yüzden onun etkisi altında iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden bu sezon ve gelecekte neler olabileceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."