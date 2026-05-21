"Bu benim hayalim" - Gabriel Jesus, Arsenal'deki sözleşmesinin son yılına yaklaşırken Palmeiras'a dönüş transferini "her gün düşünüyor"

Jesus, Arsenal formasıyla Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele ediyor olabilir, ancak kalbi hâlâ Palmeiras’a sıkı sıkıya bağlı. 2022 yılında Manchester City’den Gunners’a katılan forvet, eski takımını sürekli takip ettiğini ve kariyerini sonlandırmadan önce bir kez daha Palmeiras’ın yeşil forması giymeyi derinden arzuladığını açıkladı.

"Her gün bunu düşünüyorum, onları takip ediyorum. Dünkü maçı izledim, maalesef [Cerro Porteno'ya] kaybettiler. Bu benim hayalim, bir gün geri döneceğimi zaten açıkça belirttim, sadece ne zaman olacağını bilmiyorum, bugün mü, yarın mı, bu yüzden her gün bunu düşünüyorum," dedi Jesus ESPN'e.