Çeviri:
"Bu benim hayalim" - Gabriel Jesus, Arsenal'deki sözleşmesinin son yılına yaklaşırken Palmeiras'a dönüş transferini "her gün düşünüyor"
Hayal gibi bir eve dönüş hazırlıkları sürüyor
Jesus, Arsenal formasıyla Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele ediyor olabilir, ancak kalbi hâlâ Palmeiras’a sıkı sıkıya bağlı. 2022 yılında Manchester City’den Gunners’a katılan forvet, eski takımını sürekli takip ettiğini ve kariyerini sonlandırmadan önce bir kez daha Palmeiras’ın yeşil forması giymeyi derinden arzuladığını açıkladı.
"Her gün bunu düşünüyorum, onları takip ediyorum. Dünkü maçı izledim, maalesef [Cerro Porteno'ya] kaybettiler. Bu benim hayalim, bir gün geri döneceğimi zaten açıkça belirttim, sadece ne zaman olacağını bilmiyorum, bugün mü, yarın mı, bu yüzden her gün bunu düşünüyorum," dedi Jesus ESPN'e.
Verdão'ya bağlılık
Onun kalibresindeki bir oyuncu için Brezilya ve yurt dışındaki diğer kulüplerin ilgisi kaçınılmaz olsa da, Jesus Avrupa'dan ayrılma zamanı geldiğinde tek bir varış noktası olduğunu açıkça belirtmiştir. Palmeiras ile olan bağı sadece profesyonel bir ilişki değildir; bu, 2017'de İngiltere'ye gitmesinden bu yana hiç kopmayan kişisel bir bağdır.
"Gelecek Tanrı'nın elindedir, bu kulübe çok düşkünüm, tutkulu bir taraftarıyım, bunu defalarca söyledim ve Brezilya'ya döndüğümde tercihim her zaman Palmeiras olacak," diye ekledi Jesus. Bu kesin tavır, onu Brezilya futbolunun zirvesine geri dönmelerine öncülük eden genç yıldız olarak hatırlayan Alviverde taraftarlarını kesinlikle sevindirecektir.
Parlak bir kariyer yolunu izlemek
Jesus, ilk kez Mart 2015’te sahneye çıktı ve kısa sürede Palmeiras altyapısının en değerli oyuncusu haline geldi. A takımdaki kısa ama etkileyici kariyeri boyunca, ilk yılında Copa do Brasil şampiyonluğunu kazandı ve bunu 2016’da tarihi bir Brasileirao şampiyonluğuyla taçlandırdı. Dikkat çekici bir şekilde, bu lig zaferi kulübün 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Jesus, Arsenal'de de aynı başarıyı tekrarlayarak, kulübün yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.
Brezilya'daki başarısının ardından Jesus, Manchester City'ye transfer oldu ve burada Premier League tarihinin en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncularından biri oldu. City'de dört, Arsenal'de bir lig şampiyonluğu kazanan Jesus, Fernandinho ile birlikte beş şampiyonluk madalyasına sahip ve bu alanda altı madalyası olan kaleci Ederson'un hemen arkasında yer alıyor. Son dönemde gol performansında hafif bir düşüş yaşasa da (bu sezon 26 maçta 5 gol attı), yeteneği tartışılmaz.
Arsenal'in belirsiz geleceğinde yolunu bulmak
Emirates'teki mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Jesus, kariyerinde kritik bir dönemeçle karşı karşıya. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, forvetin çalışma temposu ve çok yönlülüğünü sık sık övse de, kulübün transfer piyasasında yeni forvetlerle adı anılmaya devam etmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncunun takımdaki genel geleceği sorgulanır hale geldi.