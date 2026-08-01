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"Bu benim bir zaafım" - Barcelona yıldızı Wojciech Szczesny, mücadele etmeye "istekli olmadığı" sigara alışkanlığı hakkında samimi bir itirafta bulundu
Kalecinin özel hayatı
Barcelona kalecisi Szczesny, sigara alışkanlığı hakkında The Athletic'e verdiği röportajda açık sözlü açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki file bekçisi, nikotin bağımlılığını kurtulamadığı bir kötü alışkanlık olarak kabul etti. Profesyonellikten uzak biri olarak görülmesine rağmen Polonyalı kaleci, saha dışındaki yaşam tarzı konusunda tamamen açık olmayı tercih etti.
- Getty Images Sport
Szczesny'den dürüst itiraf
Eski Juventus kalecisi, özel yaşam tarzı konusunda dürüst kalmaya dair bakış açısını paylaştı. Şöyle dedi: "Dünyadaki en profesyonel şey gibi görünmeyebilir ama ben buyum. İnsanlar, kurtulamadığım bir bağımlılığım olduğunu biliyor."
Hatta Barcelona taraftarlarının, sigara içmesine açıkça atıfta bulunan bir tezahürat oluşturduğunu da belirterek şunları ekledi: "Daha önce hiç kendi tezahüratım olmamıştı, bu yüzden bu başlı başına şaşırtıcı bir şey. Hoşuma gitti. Olabildiğim kadar gerçek olmaya çalışıyorum ve insanlar da bunu takdir ediyor gibi görünüyor."
Nikotin bağımlılığı konusundaki açıklığının, taraftarların kendisiyle bağ kurmasının temel nedeni olduğunu vurgulayan eski Arsenal kalecisi şunları söyledi: "Bence birçok oyuncunun belli bağımlılıkları vardır; bunun nikotin, alkol ya da kumar olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu konuda oldukça açık olan bir oyuncu var, o da benim. Ve bu, uğruna mücadele etmeye bile istekli olmadığım bir bağımlılık. Bunu kabulleniyorum ve belki de bu insanlara samimi geliyor.
"İnsanlar benim sigara içtiğimi, paparazzilerin çektiği gizli bir fotoğrafımı gördükleri için düşünmüyor. Ben bağımlılığımı itiraf ettim ve bu, dünyada birçok insanın sahip olduğu bir bağımlılık.
"İnsanlar muhtemelen bununla bağ kurabiliyor. İnsanlara sigaraya başlamalarını tavsiye etmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Bunun korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum ve herkes bundan kaçınmalı. Bu benim bir zayıflığım ama bu zayıflığımla barışığım."
Barcelona'da rahat yaklaşım
Szczesny, kırılganlığını kabullenme konusunda o kadar rahat ki Barcelona'nın kupa geçidinde üzerinde "smoker" yazılı bir şapka bile taktı. Bu hareket, günlük hayatındaki gerçekliği kamuoyundan gizleme yönünde hiçbir niyet taşımayan yaklaşımının altını çizdi. Sonuç olarak bu düzeyde bir samimiyet, kaleciye kulübün sadık taraftarları nezdinde özel bir saygı kazandırdı.
- AFLOSPORT
Direkler arasında mücadeleler
Szczesny'nin Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 2025-26 sezonunda La Liga'da sekiz kez forma giyen tecrübeli kaleci, kalesinde 15 gol görürken tek bir maçta bile gol yemediği bir performans sergileyemedi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde dört maça çıktı ve bu maçlarda kalesinde altı gol gördü. Deneyimli file bekçisi şimdi yeni sezon öncesinde birinci kaleci Joan Garcia ile yoğun bir rekabete hazırlanıyor.
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