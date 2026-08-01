Eski Juventus kalecisi, özel yaşam tarzı konusunda dürüst kalmaya dair bakış açısını paylaştı. Şöyle dedi: "Dünyadaki en profesyonel şey gibi görünmeyebilir ama ben buyum. İnsanlar, kurtulamadığım bir bağımlılığım olduğunu biliyor."

Hatta Barcelona taraftarlarının, sigara içmesine açıkça atıfta bulunan bir tezahürat oluşturduğunu da belirterek şunları ekledi: "Daha önce hiç kendi tezahüratım olmamıştı, bu yüzden bu başlı başına şaşırtıcı bir şey. Hoşuma gitti. Olabildiğim kadar gerçek olmaya çalışıyorum ve insanlar da bunu takdir ediyor gibi görünüyor."

Nikotin bağımlılığı konusundaki açıklığının, taraftarların kendisiyle bağ kurmasının temel nedeni olduğunu vurgulayan eski Arsenal kalecisi şunları söyledi: "Bence birçok oyuncunun belli bağımlılıkları vardır; bunun nikotin, alkol ya da kumar olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu konuda oldukça açık olan bir oyuncu var, o da benim. Ve bu, uğruna mücadele etmeye bile istekli olmadığım bir bağımlılık. Bunu kabulleniyorum ve belki de bu insanlara samimi geliyor.

"İnsanlar benim sigara içtiğimi, paparazzilerin çektiği gizli bir fotoğrafımı gördükleri için düşünmüyor. Ben bağımlılığımı itiraf ettim ve bu, dünyada birçok insanın sahip olduğu bir bağımlılık.

"İnsanlar muhtemelen bununla bağ kurabiliyor. İnsanlara sigaraya başlamalarını tavsiye etmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Bunun korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum ve herkes bundan kaçınmalı. Bu benim bir zayıflığım ama bu zayıflığımla barışığım."