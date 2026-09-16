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"Bu beni zerre kadar rahatsız etmiyor" - Michael Carrick, Manchester United'ın Brighton karşısındaki tarihi çöküşünün ardından artan görevden alınma baskısına yanıt verdi
Old Trafford kabusunun ardından baskı artıyor
Michael Carrick, Carabao Cup üçüncü turunda Old Trafford'da Brighton karşısında yaşanan felaket çöküşün ardından eleştirmenlerine ve Manchester United kadrosuna meydan okuyan bir mesaj verdi. Shea Lacey ve Mason Mount'ın golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen United, sonunda etkili Brighton karşısında dağıldı ve ev sahibi tribünlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Son düdük çaldığında Stretford End duygularını son derece net şekilde ortaya koydu; taraftarlar takımı yuhalayarak sahadan gönderirken, kulübeye ve sahayı terk eden oyunculara yönelik "bu lanet olasıca neydi?" tezahüratları da duyuldu.
Bu yenilgi, Manchester United'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı sadece altı maçta aldığı üçüncü mağlubiyet oldu ve bu tablo, Carrick için balayı döneminin sert şekilde sona ermesine yol açtı. Geçen sezon 17 maçta aldığı 12 galibiyetlik dikkat çekici seriyle takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra kulübün kurtarıcısı olarak gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, şimdi yoğun bir inceleme altında. Görevi konusunda endişe duyup duymadığı ya da artan baskının ağırlığını hissedip hissetmediği doğrudan sorulduğunda Carrick, dışarıdan gelen sesleri önemsemediğini söyledi. Manchester Evening News'e konuşan Carrick, "Baskı altında hissetmiyorum. Ne olursa olsun, bu beni zerre kadar rahatsız etmiyor. Genel olarak da beni zerre kadar rahatsız etmiyor. Dışarıda neler olduğunu ve dünyanın nasıl işlediğini anlıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor" dedi.
- Getty Images
Takıma zihinsel dayanıklılık göstermeleri için meydan okuma
Carrick kişisel olarak sarsılmadan kalsa da, oyuncularına Manchester United'ı temsil etmek için gereken mental dayanıklılığı geliştirmeleri çağrısında bulunmakta gecikmedi. Teknik direktör, zorlu dönemlerde kulübün etrafındaki atmosferin ağırlaşabildiğini kabul etti, ancak üst düzey profesyonellerin bu olumsuzluğu yönetebilmesi gerektiğinde ısrar etti. Kadrosundan kendi iç motivasyonunu bulmasını ve geçen sezon başarıyı getiren özgüveni yeniden kazanmasını istedi.
"Bunun orada olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. "İyi olduğunda da kötü olduğunda da bunun orada olduğunu biliyoruz. Bununla nasıl başa çıktığınız, önemli olan şey. Burada olmak zaman içinde sizi daha güçlü kılar ve bu da onunla nasıl başa çıktığınıza bağlıdır.
Bir dönüm noktasındaki sezon
Brighton karşısında yaşanan çöküş, Carrick'in takımının taktiksel istikrarı ve iyi organize olmuş rakiplere karşı maçları bitirme becerisi konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Hanesine şimdiden üç yenilgi yazılmışken hata payı ortadan kalktı ve Fulham deplasmanı, bazıları tarafından sezonun kontrolden çıkarak raydan çıkmasını önlemek için kazanılması gereken bir maç olarak görülmeye başlandı. Ancak Carrick, soyunma odasındaki kalitenin hâlâ yüksek olduğuna ve mevcut düşüşün kalıcı bir gerilemeden ziyade geçici bir duraklama olduğuna inanıyor.
"Elbette bunu tersine çevirebiliriz" dedi. "Gerçekten çok iyi oyuncularımız var ve şu an kötü hissettiriyor çünkü iyi bir hafta ya da iki veya üç hafta geçirmedik. Ama bu, kısa süre içinde bir başka futbol maçını kazanamayacağınız anlamına gelmez. İşin bu tarafı da var, oyuncular daha önce neler yapabileceklerini gösterdi ve biz de grup olarak bunu gösterdik." Menajerin inancı, United'ın Carrick'in sözünü ettiği "kararlılığın" her zerresine ihtiyaç duyacağı zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacağı önümüzdeki haftalarda sınanacak.
- AFP
Fulham sınavına doğru
Brighton hezimetinin tozu dumanı dağılırken, odak United'ın antrenman sahasında buna nasıl karşılık vereceğine kayıyor. Carrick'in baskının kendisini "rahatsız etmediği" yönündeki ısrarı bazıları tarafından özgüven, bazıları tarafından ise aciliyet eksikliği olarak görülecektir, ancak gerçeği Craven Cottage'taki performans belirleyecek. Teknik direktör, futbolda anlatının hızla değişebileceğinin farkında, ancak tarif ettiği "tesis çevresindeki hissiyatın", Batı Londra'da üç puan alamamaları halinde daha da kötüleşeceğinin de aynı ölçüde farkında.
Carrick için görev, manşetleri bir kenara bırakıp 2-0'lık üstünlüğün bu kadar kolay erimesine neden olan teknik hatalara odaklanmak. Brighton karşısında ikinci yarıda yaşanan tempo kaybı, sahada liderlik eksikliğine işaret etti; eski orta saha oyuncusu bir sonraki maçın başlama vuruşundan önce bunu gidermeyi çaresizce isteyecek. Bu United kadrosunun Manchester United üzerindeki spot ışıklarını kaldıracak kadar gerçekten "sert" olup olmadığı henüz belli değil, ancak teknik direktör duygularını dış dünyanın belirlemesine izin vermeyerek dimdik duruyor.
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