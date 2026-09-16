Michael Carrick, Carabao Cup üçüncü turunda Old Trafford'da Brighton karşısında yaşanan felaket çöküşün ardından eleştirmenlerine ve Manchester United kadrosuna meydan okuyan bir mesaj verdi. Shea Lacey ve Mason Mount'ın golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen United, sonunda etkili Brighton karşısında dağıldı ve ev sahibi tribünlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Son düdük çaldığında Stretford End duygularını son derece net şekilde ortaya koydu; taraftarlar takımı yuhalayarak sahadan gönderirken, kulübeye ve sahayı terk eden oyunculara yönelik "bu lanet olasıca neydi?" tezahüratları da duyuldu.

Bu yenilgi, Manchester United'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı sadece altı maçta aldığı üçüncü mağlubiyet oldu ve bu tablo, Carrick için balayı döneminin sert şekilde sona ermesine yol açtı. Geçen sezon 17 maçta aldığı 12 galibiyetlik dikkat çekici seriyle takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra kulübün kurtarıcısı olarak gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, şimdi yoğun bir inceleme altında. Görevi konusunda endişe duyup duymadığı ya da artan baskının ağırlığını hissedip hissetmediği doğrudan sorulduğunda Carrick, dışarıdan gelen sesleri önemsemediğini söyledi. Manchester Evening News'e konuşan Carrick, "Baskı altında hissetmiyorum. Ne olursa olsun, bu beni zerre kadar rahatsız etmiyor. Genel olarak da beni zerre kadar rahatsız etmiyor. Dışarıda neler olduğunu ve dünyanın nasıl işlediğini anlıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor" dedi.