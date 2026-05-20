"Bu beni üzüyor" - Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, Real Betis'teki yeniden yükselişinin ardından Brezilya Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusunda konuştu

Antony, Manchester United'dan ayrıldığından bu yana dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi ve Benito Villamarín'de kilit bir isim haline geldi. Sevilla'daki performansları, Premier Lig'deki zorlu döneminden çok farklı olsa da, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi için yeterli olmadı.

26 yaşındaki oyuncu, kadro açıklandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada duygularını dile getirdi. "Milli takımla bir kez daha Dünya Kupası'nda yer alamayacağım için üzgünüm, ancak sakinim ve şu ana kadar başardıklarımızla gurur duyuyorum," diyen Antony, bu kararın kendisini üzdüğünü ancak İspanya'ya taşındığından beri izlediği kariyer yolundan gurur duyduğunu kabul etti.