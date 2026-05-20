Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu beni üzüyor" - Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, Real Betis'teki yeniden yükselişinin ardından Brezilya Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusunda konuştu
İspanya'daki toparlanma yeterli değil
Antony, Manchester United'dan ayrıldığından bu yana dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi ve Benito Villamarín'de kilit bir isim haline geldi. Sevilla'daki performansları, Premier Lig'deki zorlu döneminden çok farklı olsa da, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi için yeterli olmadı.
26 yaşındaki oyuncu, kadro açıklandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada duygularını dile getirdi. "Milli takımla bir kez daha Dünya Kupası'nda yer alamayacağım için üzgünüm, ancak sakinim ve şu ana kadar başardıklarımızla gurur duyuyorum," diyen Antony, bu kararın kendisini üzdüğünü ancak İspanya'ya taşındığından beri izlediği kariyer yolundan gurur duyduğunu kabul etti.
- Getty Images Sport
Selecao rüyasına bağlılık
Betis'te taraftarların gözdesi haline gelen kanat oyuncusu, dikkatini hemen milli takım arkadaşlarını desteklemeye yöneltti. Brezilya, altıncı şampiyonluğunu kazanmak için turnuvaya katılacak ve Antony, sadık bir taraftar olarak maçı uzaktan izleyeceğini doğruladı.
Instagram hikayelerinde "Her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğim, çünkü bu rüya hala yaşıyor" diye yazdı. Daha sonra şunları ekledi: "Şimdi, altıncı şampiyonluk mücadelesinde Brezilya'yı temsil edecek arkadaşlarımı destekleme zamanı. Hepsini buradan destekleyeceğim."
Betis'te etkileyici istatistikler
Antony'nin bu sezon sergilediği muazzam performans göz önüne alındığında, bu karar İspanya'da pek çok kişiyi şaşırttı. Verdiblancos formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 45 maçta, Brezilyalı oyuncu 14 gol atıp 10 asist yaparak La Liga'nın en etkili forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı. Sevilla'ya transfer olduktan sonra gösterdiği istikrarlı performans, Haziran 2025'te Ancelotti'nin onu milli takıma çağırmasına neden oldu, ancak bu, İtalyan teknik adamın yönetiminde yer aldığı tek maç olarak kaldı.
- Getty Images Sport
Son maç günü için dinlenme programı
Ancelotti'nin kadrosuna alınmamasının yarattığı manevi sarsıntının ötesinde, Antony'nin bir başka önemli endişesi daha var. Oyuncu, birkaç haftadır kasık bölgesinde devam eden bir rahatsızlık yaşıyor; bu durum fiziksel performansını olumsuz etkiliyor ve Sevilla kulübünün sağlık ekibinde endişe yaratıyor.
Betis, matematiksel olarak bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilediği için ligdeki yükümlülüklerini yerine getirmiş durumda ve teknik ekip herhangi bir risk almak istemiyor. Antony'nin sakatlığının ağırlaşmasını önlemek için Levante ile oynanacak son maçta forma giymeyeceği görülüyor.