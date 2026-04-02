Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu beni rahatsız ediyor!" - Sinirli Nick Woltemade, eleştirenlerin "Newcastle maçlarını pek izlemediklerini" öne sürüyor
Woltemade, "düşüş" iddialarına yanıt verdi
Alman forvet, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Newcastle’daki son performanslarına ilişkin tartışmalara açıkça tepki gösterdi. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmasına rağmen, bazı taraftarlar ve yorumcular onun hücum bölgesindeki etkisini sorguluyor.
"Bu beni rahatsız ediyor. Birisi benim form düşüşü yaşadığımı iddia ederse, bu kişinin pek çok Newcastle maçını izlemediğini söylerim," diyen Woltemade, sezonun ikinci yarısında ortaya çıkan olumsuz tepkilere doğrudan değindi.
- Getty Images Sport
Taktiksel sorumluluktaki değişiklik
Woltemade, saf bir forvet olarak hücum hattını yönetmek yerine, Eddie Howe’un onu orta saha oyuncusu olarak sahaya sürmesiyle, takımın taktiksel düzeni için kişisel gol atma hırslarından sık sık ödün vermesi istenmiştir.
"İnsanların beni golcü olarak gördüğünü biliyorum, ancak bir forvetin gol sayısını, rakip kaleden 50, 60, 70 metre uzakta oynayan bir orta saha oyuncusununkiyle karşılaştıramazsınız," diye açıkladı.
Haksız bir yargı mı?
Newcastle formasıyla bugüne kadar 45 maçta 10 gol ve 5 asist kaydeden Woltemade’in istatistikleri verimli bir sezon geçirdiğini gösteriyor; ancak oyuncu, geleneksel istatistiklerin kendi gelişim sürecinin tamamını yansıtmadığını vurguluyor. O, dikkatlerin sahanın daha gerisindeki alanlardaki çalışma temposu ve teknik güvenilirliğine yönelmesini istiyor.
"Şu anda sezonun başındaki Nick Woltemade'den tamamen farklı bir oyuncuyum. Şu anda, ikili mücadeleleri nasıl yönettiğim veya alanı nasıl koruduğumla değerlendirilmeliyim," diyen forvet, sıradan izleyicilerin genellikle fark etmediği oyununun ince yönlerini vurguladı.
- Getty Images Sport
Uzun vadeli bir yaklaşım
Çoğu forvet gol atmanın getirdiği şöhreti arzularken, Woltemade gelişimine olgun bir yaklaşım sergiliyor. “Elbette şu anda çok daha az gol atıyorum. Ama tamamen rahatım; oyun repertuarımı genişletmekten çekinmiyorum. Ve uzun vadede, bu tür dönemleri atlatmayı öğrenirsem bunun beni daha güçlü kılacağına inanıyorum,” diye konuştu Woltemade.
Eski Stuttgart oyuncusu, 12 Nisan'da Newcastle'ın Crystal Palace'a konuk olacağı bir sonraki Premier Lig maçında şüphecileri susturmak için bir şans daha yakalayacak.