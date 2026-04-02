Khaled Mahmoud

"Bu beni rahatsız ediyor!" - Sinirli Nick Woltemade, eleştirenlerin "Newcastle maçlarını pek izlemediklerini" öne sürüyor

N. Woltemade
Newcastle United
Premier Lig

Newcastle United'ın forveti Nick Woltemade, Premier Lig ekibinde sergilediği son performanslara yönelik eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. Sezon ilerledikçe gol sayısında düşüş yaşayan Alman milli oyuncu, bunun başlıca nedeninin pozisyon değişikliği olduğunu belirtti.

  • Woltemade, "düşüş" iddialarına yanıt verdi

    Alman forvet, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Newcastle’daki son performanslarına ilişkin tartışmalara açıkça tepki gösterdi. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmasına rağmen, bazı taraftarlar ve yorumcular onun hücum bölgesindeki etkisini sorguluyor.

    "Bu beni rahatsız ediyor. Birisi benim form düşüşü yaşadığımı iddia ederse, bu kişinin pek çok Newcastle maçını izlemediğini söylerim," diyen Woltemade, sezonun ikinci yarısında ortaya çıkan olumsuz tepkilere doğrudan değindi.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Taktiksel sorumluluktaki değişiklik

    Woltemade, saf bir forvet olarak hücum hattını yönetmek yerine, Eddie Howe’un onu orta saha oyuncusu olarak sahaya sürmesiyle, takımın taktiksel düzeni için kişisel gol atma hırslarından sık sık ödün vermesi istenmiştir.

    "İnsanların beni golcü olarak gördüğünü biliyorum, ancak bir forvetin gol sayısını, rakip kaleden 50, 60, 70 metre uzakta oynayan bir orta saha oyuncusununkiyle karşılaştıramazsınız," diye açıkladı.

  • Haksız bir yargı mı?

    Newcastle formasıyla bugüne kadar 45 maçta 10 gol ve 5 asist kaydeden Woltemade’in istatistikleri verimli bir sezon geçirdiğini gösteriyor; ancak oyuncu, geleneksel istatistiklerin kendi gelişim sürecinin tamamını yansıtmadığını vurguluyor. O, dikkatlerin sahanın daha gerisindeki alanlardaki çalışma temposu ve teknik güvenilirliğine yönelmesini istiyor.

    "Şu anda sezonun başındaki Nick Woltemade'den tamamen farklı bir oyuncuyum. Şu anda, ikili mücadeleleri nasıl yönettiğim veya alanı nasıl koruduğumla değerlendirilmeliyim," diyen forvet, sıradan izleyicilerin genellikle fark etmediği oyununun ince yönlerini vurguladı.

    Uzun vadeli bir yaklaşım

    Çoğu forvet gol atmanın getirdiği şöhreti arzularken, Woltemade gelişimine olgun bir yaklaşım sergiliyor. “Elbette şu anda çok daha az gol atıyorum. Ama tamamen rahatım; oyun repertuarımı genişletmekten çekinmiyorum. Ve uzun vadede, bu tür dönemleri atlatmayı öğrenirsem bunun beni daha güçlü kılacağına inanıyorum,” diye konuştu Woltemade.

    Eski Stuttgart oyuncusu, 12 Nisan'da Newcastle'ın Crystal Palace'a konuk olacağı bir sonraki Premier Lig maçında şüphecileri susturmak için bir şans daha yakalayacak.

