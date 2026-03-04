"Bu beni rahatsız ediyor!" - Sandro Tonali, Newcastle'ın Everton'a karşı aldığı dar mağlubiyette "hayatımın en iyi şutlarından birini" engelleyen "harika" kurtarışından dolayı Jordan Pickford'u övdü

Tonali'ye göre, bu an Premier Lig'in acımasız ve elit doğasını mükemmel bir şekilde özetliyor. Ligdeki her rakibin sihirli anlar yaratabilecek oyunculara sahip olduğunu, bu nedenle hiçbir takımın hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. "Karşılaştığınız her takımda, tüm oyuncuları tanımıyor olsanız bile, onların kendine özgü nitelikleri olduğunu keşfedersiniz" diye ekledi. "Hiç kimse hafife alınmamalı. Sonra, büyük takımlarla oynadığınızda ve Haaland veya geçen yılın De Bruyne gibi, bir dakika içinde oyunun gidişatını değiştirebilen oyuncularla karşı karşıya kaldığınızda, onlara hayranlık duyarsınız ve onlara karşı oynamak ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarsınız."

Premier League'in yoğunluğu bir yana, Magpies hala Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta mücadele ediyor ve Eddie Howe'un takımı için yoğun bir Mart ayı hazırlıyor.

"Bu yıl birkaç iniş çıkış yaşadık. Ancak Şubat ayında deplasmanda ve arka arkaya birkaç maç kazanmaya başladık" dedi. "Sonra Şampiyonlar Ligi ile atmosfer değişti. Her şey çok daha iyi gitti: Bir sonraki tura geçmemiz bize biraz daha güven verdi. Mart ayı, Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi arasında yoğun bir ay olacak."