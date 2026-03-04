Getty Images Sport
"Bu beni rahatsız ediyor!" - Sandro Tonali, Newcastle'ın Everton'a karşı aldığı dar mağlubiyette "hayatımın en iyi şutlarından birini" engelleyen "harika" kurtarışından dolayı Jordan Pickford'u övdü
Eski AC Milan oyuncusu, St James' Park'taki karşılaşmanın son dakikalarında takımının beraberlik golünü ararken, son dakikada attığı golle bir puanı kurtardığını düşündü, ancak İngiltere'nin bir numaralı kalecisi dünya klasmanında bir müdahaleyle golü engelledi.
Maçı ve kendisine golü engelleyen bu özel kurtarışı değerlendiren Tonali, Sky Sport Insider'a yaptığı açıklamada, bu kurtarışın kalitesinin hala aklında olduğunu itiraf etti. "Evet, kurtarış çok güzeldi! Bu beni biraz rahatsız ediyor ama sonuçta bir oyuncu güzel bir şey yaptığında ona bunu söylemelisiniz. Bunu dolaylı yoldan söylememelisiniz. Maçtan sonra ona hemen tebriklerimi ilettim: nadiren görülen bir şey yaptı. Belki de hayatımın en iyi şutlarından birini attım, ama bu kesinlikle bana karşı yapılan en iyi kurtarıştı. Güzel olan şey, burada her maçta sizi etkileyen bir oyuncu olması. Bu, Premier League'in gerçek büyük artısı" diye açıkladı orta saha oyuncusu.
Tonali yoğun bir Mart ayı için hazırlanıyor
Tonali'ye göre, bu an Premier Lig'in acımasız ve elit doğasını mükemmel bir şekilde özetliyor. Ligdeki her rakibin sihirli anlar yaratabilecek oyunculara sahip olduğunu, bu nedenle hiçbir takımın hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. "Karşılaştığınız her takımda, tüm oyuncuları tanımıyor olsanız bile, onların kendine özgü nitelikleri olduğunu keşfedersiniz" diye ekledi. "Hiç kimse hafife alınmamalı. Sonra, büyük takımlarla oynadığınızda ve Haaland veya geçen yılın De Bruyne gibi, bir dakika içinde oyunun gidişatını değiştirebilen oyuncularla karşı karşıya kaldığınızda, onlara hayranlık duyarsınız ve onlara karşı oynamak ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarsınız."
Premier League'in yoğunluğu bir yana, Magpies hala Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta mücadele ediyor ve Eddie Howe'un takımı için yoğun bir Mart ayı hazırlıyor.
"Bu yıl birkaç iniş çıkış yaşadık. Ancak Şubat ayında deplasmanda ve arka arkaya birkaç maç kazanmaya başladık" dedi. "Sonra Şampiyonlar Ligi ile atmosfer değişti. Her şey çok daha iyi gitti: Bir sonraki tura geçmemiz bize biraz daha güven verdi. Mart ayı, Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi arasında yoğun bir ay olacak."
Gattuso yönetimindeki milli takım görevleri
Kulüp taahhütlerinin ötesinde, Tonali Mart ayı sonunda İtalya milli takımının önemli maçlarına yoğun bir şekilde odaklanıyor. 2018 ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki felaketlerin tekrarlanmasını önlemek için, iki play-off maçının ilki olabilecek Kuzey İrlanda maçına çıkacaklar. Ancak Tonali, bu önemli maçlara fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda çıkmanın uluslararası futbolun gerçek güzelliği olduğunu belirterek, gerginliği kucaklıyor.
"Bu bizim için en önemli maçlardan biri olacak, mükemmel oynamalıyız. Baskı var, ama ben olumlu yönüne bakıyorum ve futbolun güzelliği de bu: o ana %100 hazır olarak gelmeli ve bildiğimiz gibi oynamalıyız" diye ekledi.
Gennaro Gattuso'nun İtalya teknik direktörlüğüne atanması, eski AC Milan oyuncusunu idol olarak gören Tonali için büyük bir olumlu gelişme oldu. "Londra'da akşam yemeği yedik, Kasım ayından beri birbirimizi görmediğimiz için çok güzel vakit geçirdik: futbol dışında bir an için bir araya gelmek her zaman güzeldir" dedi Azzurri teknik direktörü hakkında. "Eğlendik, birçok şey hakkında konuştuk. Her zamankinden farklı bir andı.
"Onu tanımadığım zamanlarda bile bana çok şey kazandıran kişi olduğunu düşünüyorum. Örneğin, o oynarken, ondan beğendiğim şeyleri aldım. Onu tanımak, bana, bir şey söylemesi gerektiğinde bunu yarım saniye içinde yapan, samimi bir insanla bağlantı kurmamı sağladı. Ve bu bizim için çok iyi: bize yüzümüze karşı her şeyi söyleyen ve işler yolunda gitmediğinde yüzümüze vurabilen insanlara ihtiyacımız var. Bize çok şey veren, bize çok şey veren ve bize çok daha fazlasını verecek bir teknik direktörle tanıştık. Sadece bu da değil, o ve ekibi bu hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklar."
İngiliz yaşamına ve babalığa uyum sağlamak
Saha dışında Tonali, Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'nin de paylaştığı duyguları yansıtarak, İngiliz futbolunun kültürel farklılıklarına yavaş yavaş uyum sağladı. Newcastle yıldızı, İtalya'ya kıyasla takım arkadaşları arasında çok daha fazla mahremiyet ve çok daha az saha dışı sosyalleşme olduğunu belirtti. Son Carabao Kupası zaferini kutlamak gibi istisnai anlar dışında, oyuncuların genellikle boş zamanlarını aileleriyle geçirmeyi tercih ettiklerini açıkladı.
Bu özel zaman, Tonali'nin ilk çocuğunun yakın zamanda doğmasıyla birlikte özellikle önemli hale geldi. O, babalığın ilk ayının şiddetli uyku yoksunluğu nedeniyle inanılmaz derecede zor olduğunu açıkça itiraf etti.
Tonali, "Genel olarak, antrenman sahası dışında çok daha fazla mahremiyet var" dedi. "Bir süre sonra buna alışıyorsunuz, çünkü burada işlerin böyle yürüdüğünü anlıyorsunuz. Newcastle ile başka bir fırsatımız daha oldu: Carabao Kupası'ndan sonraydı, ama kupayı kazanmıştık ve her şey farklıydı. Özel bir olay olmadığında, birlikte çok az boş zaman geçirmek normaldir.
"Babalığın ilk ayı çok zordu, çünkü her şey farklıydı: örneğin, geceleri hiç uyuyamıyordunuz. Eşim ve ben maçtan önceki gece hazırlanan odalarda uyumaya karar verdik: çok fazla maç oynadığımız için haftada üç kez kendimi yalnız buluyorum. Ama çok mutluyuz: oğlumuzu her gördüğümüzde çok büyük duygular yaşıyoruz. Bu çok güzel bir şey."
