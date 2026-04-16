"Bu beni mahvediyor!" - Ian Wright, Arsenal'in zor günlerinden yakınıyor; Roy Keane ise sızlanan Gunners efsanesine sert çıkıştı

Gary Neville, Paul Scholes ve Keane ile birlikte The Overlap programına konuk olan Wright, takımın gözle görülür gerginliğiyle başa çıkmakta zorlandığını itiraf etti. Sezon boyunca gösterilen çabanın, bireysel hatalar ve sahada hissedilen kararlılık eksikliği nedeniyle boşa gidebileceğini görmekten dolayı derin bir hayal kırıklığı duyduğunu dile getirdi.

Takımın mevcut durumuna ilişkin hayal kırıklığını dile getiren Wright, "Maçları izlemek acı veriyor. Beni inciten bir acı var. Bunu hissedememek beni mahvediyor. Menajere, takıma, oyunculara, her şeye çok şey verdim, çok yatırım yaptım. Ve yine bir noktaya geldiler ama her şeyin parçalandığını, oyuncuların hatalar yaptığını görüyorsunuz." dedi.