"Bu beni mahvediyor!" - Ian Wright, Arsenal'in zor günlerinden yakınıyor; Roy Keane ise sızlanan Gunners efsanesine sert çıkıştı
Emirates'te umutsuzluk
Arsenal’in şampiyonluk yarışını çevreleyen hava, Bournemouth’a karşı evinde alınan 2-1’lik şok yenilginin ardından iyimserlikten endişeye dönüştü. Mikel Arteta’nın takımı, Sporting CP ile oynadığı sıkıcı 0-0 beraberliğin ardından Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmayı başarsa da, ligdeki ivmesi önemli ölçüde azaldı. Bu son dönemdeki düşüş, City'nin farkı kapatmasına olanak sağladı; bu da Pep Guardiola'nın formda olan takımının, önümüzdeki ertelenmiş maçlarını kazanması halinde puan olarak eşitlenebileceği anlamına geliyor.
Wright'ın duygusal itirafı
Gary Neville, Paul Scholes ve Keane ile birlikte The Overlap programına konuk olan Wright, takımın gözle görülür gerginliğiyle başa çıkmakta zorlandığını itiraf etti. Sezon boyunca gösterilen çabanın, bireysel hatalar ve sahada hissedilen kararlılık eksikliği nedeniyle boşa gidebileceğini görmekten dolayı derin bir hayal kırıklığı duyduğunu dile getirdi.
Takımın mevcut durumuna ilişkin hayal kırıklığını dile getiren Wright, "Maçları izlemek acı veriyor. Beni inciten bir acı var. Bunu hissedememek beni mahvediyor. Menajere, takıma, oyunculara, her şeye çok şey verdim, çok yatırım yaptım. Ve yine bir noktaya geldiler ama her şeyin parçalandığını, oyuncuların hatalar yaptığını görüyorsunuz." dedi.
Keane zihinsel dayanıklılık istiyor
Keane, Wright’ın endişelerine pek anlayış göstermedi ve Arsenal’in hâlâ altı puanlık bir avantajı olduğunu, şampiyonluğa giden yolun zorlu geçeceğini belirtmişti. Eski Manchester United kaptanı, şampiyonluk yarışının bittiği yönündeki görüşe karşı çıkarak, kupa peşinde koşan her takım için gerginliğin sürecin doğal bir parçası olduğunu vurguladı.
Eski forvetin karamsar bakış açısına karşılık veren Keane, "Henüz her şey bitmiş değil. Ligin zirvesindeler. Gerginler, tedirgin görünüyorlar ama bunu aşmak zorundalar. Her şeyin yolunda gideceğini mi sanıyordun? Altı aydır gerginler" dedi.
Sezonun kaderini belirleyecek karşılaşma
Gunners, bu hafta sonu Premier Lig şampiyonluğunun kaderini belirleyecek gibi görünen bir karşılaşma için Etihad Stadyumu'na zorlu bir deplasmana çıkacak. Arteta'nın taktiksel seçenekleri, giderek artan sakatlık krizi nedeniyle ciddi şekilde kısıtlı durumda; Noni Madueke, Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Jurrien Timber'in yanına sakatlar listesine katıldı. Ligde oynadığı 19 maçta sadece bir kez yenilen City karşısında Arsenal, tam bir çöküşü önlemek için psikolojik engellerini aşmak zorunda.