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'Bu beni biraz üzüyor' - Fermin Lopez, 65 milyon sterlinlik transferle gelen ve Barcelona'ya gitmesi beklenen Rodri'ye forma numarasını kaptırmasına tepki gösterdi
Fermin, Ballon d'Or kazananı için yer açıyor
65 milyon sterlinlik transferini tamamlamak için Barselona'ya inen Rodri'nin, Manchester City'de kupalarla dolu yedi yıllık döneminde büyük başarıyla taşıdığı numara olan 16 numaralı formasını istediği bildirildi. Bu durum kadro içinde bir numara değişikliğini zorunlu kıldı; Fermin, yeni Paris Saint-Germain forveti Ferran Torres'in kısa süre önce boşalttığı 7 numarayı almak için formasını bıraktı.
Değişiklik hakkında konuşan Fermin, gelecek için heyecanlı olsa da önceki numarasından ayrılmanın buruk bir his yarattığını kabul etti.
"7 numara her zaman sevdiğim bir numaraydı ve kulüp tarihimizdeki en büyük oyunculardan bazıları tarafından giyildi" diyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Diari Ara'ya verdiği röportajda, "Müsait olduğu için ben de istedim ve onu giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Şöyle devam etti: "16 numaradan vazgeçmek beni biraz üzüyor çünkü A takımla geçirdiğim bu sezonların ardından kalbimde özel bir yeri vardı. Ama eminim iyi ellerde olacak."
- Getty Images Sport
Dünyanın en iyi orta saha oyuncusuna övgü
Forma değişimi konusunda yaşadığı küçük kişisel hayal kırıklığına rağmen Fermin, milli takımdaki takım arkadaşı için övgü dolu sözler kullandı. Orta saha oyuncusu, Rodri'nin Katalonya'ya getirdiği kalite konusunda hiçbir yanılsama taşımıyor ve onu kulüp için oyunun kurallarını değiştirecek bir transfer olarak görüyor. Barcelona, La Liga sezonunu Martinez Valero'da Elche karşısında açmaya hazırlanırken, orta sahaya bu denli yüksek profilli bir sigortanın eklenmesi Flick'in taktik planlarına çok büyük bir destek sağlıyor.
La Masia çıkışlı oyuncu şunları ekledi: "Harika bir oyuncu. Ballon d'Or kazananı ve dünya şampiyonu. Milli takımda takım arkadaşım ve dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Bize çok şey katacak."
Julian Alvarez bağlantıları
Rodri'nin gelişi, eski Man City yıldızlarını ilgilendiren son hamle olmayabilir. Blaugrana'nın hücum hattına liderlik etmesi için Arjantinli forvet Julian Alvarez'in peşinde olduğuna dair spekülasyonlar sürüyor. Flick ve sportif direktör Deco, golcüyü birincil hedeflerden biri olarak belirledi ancak Atletico Madrid ile görüşmeler karmaşık olmayı sürdürüyor. Lopez, 2022 Dünya Kupası kazananının kalitesini kabul etti ancak şu anda yurt içindeki bir rakibe bağlı olan bir oyuncu hakkında yorum yaparken temkinli kaldı.
Fermin, bağlantılarla ilgili soru üzerine, "Onu beğeniyorum, harika bir oyuncu ama sonuçta o bir Atlético de Madrid oyuncusu. Daha fazlasını söyleyemem" dedi. Ancak forvetin Camp Nou'daki mevcut sisteme ne kadar iyi uyum sağlayabileceğine de işaret ederek şunları ekledi: "Sadece şunu söyleyebilirim; kadromuzda ve oynama şeklimizle birlikte bence bize çok iyi uyum sağlar."
- Getty Images Sport
Torres'a veda
Fermin'in yedi numaralı formaya geçişi, yaklaşık 50 milyon euro değerindeki bir anlaşmayla PSG'ye katılan Torres'in ayrılığı sayesinde mümkün oldu. Fermin, iyi dileklerini iletmek için arkadaşına ulaştığını açıkladı.
"Bunlar kişisel kararlar ve tüm bilgilere sahip değilim ama benim için üzücü, çünkü o harika bir takım arkadaşı ve iyi bir oyuncuydu" diyerek sözlerini tamamladı Fermin. "Ona en iyisini diliyorum... Ayrıldığında vedalaşmak için ona yazdım. Bunlar kişisel kararlar. Onu ikna etmek için yanında olup baskı yapmaya gerek yoktu. O kararı verdi ve o mutluysa ben de mutluyum."
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