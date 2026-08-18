65 milyon sterlinlik transferini tamamlamak için Barselona'ya inen Rodri'nin, Manchester City'de kupalarla dolu yedi yıllık döneminde büyük başarıyla taşıdığı numara olan 16 numaralı formasını istediği bildirildi. Bu durum kadro içinde bir numara değişikliğini zorunlu kıldı; Fermin, yeni Paris Saint-Germain forveti Ferran Torres'in kısa süre önce boşalttığı 7 numarayı almak için formasını bıraktı.

Değişiklik hakkında konuşan Fermin, gelecek için heyecanlı olsa da önceki numarasından ayrılmanın buruk bir his yarattığını kabul etti.

"7 numara her zaman sevdiğim bir numaraydı ve kulüp tarihimizdeki en büyük oyunculardan bazıları tarafından giyildi" diyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Diari Ara'ya verdiği röportajda, "Müsait olduğu için ben de istedim ve onu giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Şöyle devam etti: "16 numaradan vazgeçmek beni biraz üzüyor çünkü A takımla geçirdiğim bu sezonların ardından kalbimde özel bir yeri vardı. Ama eminim iyi ellerde olacak."