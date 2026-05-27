Getty Images
Çeviri:
"Bu bedele layık mıyım?" - Liverpool'a transfer olacak Jeremy Jacquet, Rennes'ten ayrılmadan önce 60 milyon sterlinlik transfer ücretinin yarattığı baskı hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Anfield'da sahneye çıkmak
Temmuz ayına kadar 21 yaşını doldurmayacak olan Rennes'in savunma oyuncusu, Şubat ayında Liverpool ile bir anlaşmaya vardı; kulüp, 55 milyon sterlin peşin ödeme ve ek 5 milyon sterlinlik performans primleri ödeyecek. Bu transferle oyuncu, tarihteki en pahalı 10. Fransız futbolcu olacak. Tüm dünyanın gözü her hareketinde olsa da, genç oyuncu Ligue 1'de sadece 31 maçta forma giymiş olmasına rağmen, "Kırmızılar"ın potansiyeline bu kadar büyük bir yatırım yapmasının doğru bir karar olduğunu kanıtlamaya hevesli.
Fransız gazetesi Ouest-France'a verdiği demeçte, "Bu kararımı hızlı verdiğimi söyleyemem, çünkü bu büyük adımı atmak için zaman ayırdım, ancak kendimi kısa sürede Liverpool'da gördüm" dedi. "Temmuz ayında 21 yaşına gireceğim. Benim için hem sportif hem de kişisel projelerim var. Benim yaşımda, sportif tarafı öncelikli görüyorum. Futbola odaklanmış durumdayım."
- AFP
Fiyat etiketinin yarattığı baskıyla başa çıkmak
Liverpool, Jacquet’yi savunmasının merkezinde uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor ve Chelsea’yi geride bırakarak onu kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı. Ancak Jacquet, futbolun en üst seviyesinde nispeten sınırlı bir deneyime sahip bir oyuncu için bu kadar büyük bir mali paketin beraberinde getirdiği beklentiler konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor.
"Gelecek vaat eden genç oyuncular oldukça yüksek fiyatlara satılıyor ve tabii ki bu da baskı yaratıyor: ben bu fiyata değer miyim, değil miyim? Oraya gitmek için gerekli asgari kaynaklara sahip olduğumu düşünüyorum. Oraya mümkün olduğunca çok oynamak için gidiyorum," diye açıkladı Jacquet. Ayrıca, Anfield'ın cazibesi göz ardı edilemeyecek kadar güçlü hale gelmeden önce başlangıçta daha küçük bir adım atmayı düşündüğünü de açıkladı ve şöyle dedi: "Avrupa'nın en büyük kulüpleri ilgileniyorsa, onları geri çeviremeyiz. Onlar orada olmalarının bir nedeni var."
Net bir proje uğruna Chelsea'yi geri çevirmek
Onun transferi için yaşanan rekabet oldukça kızışmıştı, ancak genç Fransız yıldız, Liverpool’un çizdiği yolun aksine Chelsea’nin çok fazla rekabet ve çok az netlik sunduğunu düşündü. Ciddi bir omuz sakatlığını geride bırakan oyuncu, Liverpool teknik ekibinin gözetiminde başlayacak sezon öncesi hazırlıklarında tamamen formda ve hazır olmayı bekliyor.
"Chelsea'de [kendi pozisyonunda] oldukça fazla oyuncu olduğunu hissettim. Oysa Liverpool'da, Virgil van Dijk'ın kariyerinin sonuna yaklaşmış olması bir yana, onunla antrenman yapmak çok büyük bir fırsat olacak," diye ekledi. "Bana çok şey öğretecek. Ayrıca, uyum sağlamama yardımcı olabilecek [Fransız takım arkadaşım] Ibou Konate de var. Böyle oyuncularla antrenman yapmak, bundan daha iyisi olamaz."
- AFP
Tarihin ağırlığı
Jacquet'in gelişi, Joe Gomez'in geleceğinin belirsiz olduğu ve Giovanni Leoni'nin ciddi bir diz sakatlığından iyileşme sürecinde olduğu bir dönemde, Liverpool'un savunma hattının bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir zamana denk geliyor. Genç oyuncu, transfer bedelini haklı çıkaracak ve önümüzdeki yıllarda Anfield'da ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olarak yerini alacağı ideal ortamı bulduğuna inanıyor. Jacquet, "Yönetimle görüştüm; kulübün tarihi kararımda büyük rol oynadı, ancak bana sundukları proje de öyle" dedi.