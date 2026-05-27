Temmuz ayına kadar 21 yaşını doldurmayacak olan Rennes'in savunma oyuncusu, Şubat ayında Liverpool ile bir anlaşmaya vardı; kulüp, 55 milyon sterlin peşin ödeme ve ek 5 milyon sterlinlik performans primleri ödeyecek. Bu transferle oyuncu, tarihteki en pahalı 10. Fransız futbolcu olacak. Tüm dünyanın gözü her hareketinde olsa da, genç oyuncu Ligue 1'de sadece 31 maçta forma giymiş olmasına rağmen, "Kırmızılar"ın potansiyeline bu kadar büyük bir yatırım yapmasının doğru bir karar olduğunu kanıtlamaya hevesli.

Fransız gazetesi Ouest-France'a verdiği demeçte, "Bu kararımı hızlı verdiğimi söyleyemem, çünkü bu büyük adımı atmak için zaman ayırdım, ancak kendimi kısa sürede Liverpool'da gördüm" dedi. "Temmuz ayında 21 yaşına gireceğim. Benim için hem sportif hem de kişisel projelerim var. Benim yaşımda, sportif tarafı öncelikli görüyorum. Futbola odaklanmış durumdayım."