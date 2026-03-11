"Bu Bayern korkutucu": Uluslararası basın, FCB'nin Atalanta Bergamo'ya karşı gösterdiği güç gösterisine saygı duyuyor

Tuttosport: "Bayern Münih bir silindir gibi, Atalanta Bergamo'da 1-6 yenilerek elendi."

Gazzetta dello Sport: "Atalanta, böyle olmaz! Evinde durdurulamaz Bayern tarafından küçük düşürüldü: altı gol yedi ve durum çok daha kötü olabilirdi."

Goal Italia: "Olise muhteşem, Gnabry durdurulamaz, Luis Díaz heyecan verici ve Jackson olağanüstü, Atalanta açıkça bunlara karşı koyamadı."

Corriere della Serra: "Kane ve Musiala'yı ilk başta yedek kulübesinde bırakan Almanlar, Atalanta'nın umutlarını yok etmek için 25 dakikaya yetti. Her yarıda üç gol atan Bayern Münih, çeyrek finale doğru uçuyor."