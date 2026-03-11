İtalyan medyası, "açıkça yetersiz" Atalanta'yı kısa sürede alt eden Bavyera "silindirinden" bahsediyor. İngiltere, İspanya ve Fransa'da da 6-1'lik skorun ardından Alman rekor şampiyonu önünde şapka çıkarılıyor. Basın yorumlarından bir seçki.
"Bu Bayern korkutucu": Uluslararası basın, FCB'nin Atalanta Bergamo'ya karşı gösterdiği güç gösterisine saygı duyuyor
Bayern'in Atalanta'ya karşı oynadığı CL galası hakkında basında yer alan yorumlar: İTALYA
Tuttosport: "Bayern Münih bir silindir gibi, Atalanta Bergamo'da 1-6 yenilerek elendi."
Gazzetta dello Sport: "Atalanta, böyle olmaz! Evinde durdurulamaz Bayern tarafından küçük düşürüldü: altı gol yedi ve durum çok daha kötü olabilirdi."
Goal Italia: "Olise muhteşem, Gnabry durdurulamaz, Luis Díaz heyecan verici ve Jackson olağanüstü, Atalanta açıkça bunlara karşı koyamadı."
Corriere della Serra: "Kane ve Musiala'yı ilk başta yedek kulübesinde bırakan Almanlar, Atalanta'nın umutlarını yok etmek için 25 dakikaya yetti. Her yarıda üç gol atan Bayern Münih, çeyrek finale doğru uçuyor."
Bayern'in Atalanta'ya karşı oynadığı CL galası hakkında basında yer alan yorumlar: FRANSAL'Equipe: "Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta Bergamo'yu ezdi."
Bayern'in Atalanta'ya karşı oynadığı CL galası hakkında basın yorumları: İNGİLTERE
BBC: "Harry Kane'in yokluğunda Michael Olise, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı net bir skorla mağlup etmesinde parladı."
ESPN: "Bayern gol yağmuruna tuttu: Bergamo'da altı golle ezici bir galibiyet."
Bayern'in Atalanta'ya karşı oynadığı CL galası hakkında basında yer alan yorumlar: İSPANYA
AS: "Bu Bayern korkutucu: Atalanta'yı 6-1 yenerek Bayern bir kez daha şampiyonluk hedefini pekiştirdi. Musiala yine parladı."
Marca: "Alphonso Davies'in kabusu Bayern'in galasını gölgeledi: Kanadalı oyuncu Bergamo'da devre arasında oyuna girdi, ancak sadece 25 dakika sonra gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı."
Mundo Deportivo: "Bayern, Atalanta'yı yok etti ve şimdi Real Madrid veya Manchester City'yi bekliyor. Alman şampiyonu, Atalanta'yı çeyrek finalde 6-1'lik sansasyonel bir galibiyetle sahadan silip süpürerek, muhteşem futboluyla Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için ciddi bir aday olduğunu gösterdi."
El Pais: "Bayern bir kasırga! Unutulmaz bir maçta Bayern Münih, Bergamo'da çeyrek finale yükselmeyi garantiledi."
Bayern'in Atalanta'ya karşı oynadığı CL galası hakkında basın yorumları: AVUSTURYA
Bugün: "Bayern gol şöleni yaşıyor – Madrid'de gol yağmuru: Bayern Münih, Atalanta Bergamo'yu 6-1 mağlup etti."
Kronen Zeitung: "Bayern Münih, zayıf Atalanta'yı küçük düşürdü."