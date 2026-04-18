Çeviri:
"Bu başkanın sorunu" - İtalya'daki söylentilerle ilgili sorulara maruz kalan teknik direktör, Napoli'deki geleceği konusunda sessizliğini koruyor
Conte, De Laurentiis ile ilgili söylentileri yalanladı
Napoli'de, lig lideri Inter'in 12 puan gerisinde kalmalarına neden olan son dönemdeki sonuçların ardından ortam gerginleşti. Partenopei için Scudetto yarışı fiilen sona erdiğinden, dikkatler Conte'nin mevcut sezonun ötesinde de teknik direktörlük koltuğunda kalıp kalmayacağına yöneldi. Başkan Aurelio De Laurentiis, ayrılık ihtimaline dair ipuçları vermişti, ancak Conte basına net bir açıklama yapma havasında değildi.
"Bu başkanın sorunu; kesinlikle ne isterse söyleyebilir, ancak ona verecek bir cevabım yok," dedi Conte, DAZN'e başkanın son açıklamaları sorulduğunda. "Ona söyleyecek bir şeyim olsaydı, bunu kamuoyu önünde değil, özel olarak yapardım, çünkü o zaman insanlar ve medya başka hiçbir şeyi göremez. Sessizlikte daha çok şey söylenir ve bu daha iyidir; bu, şampiyonluk sona erene kadar herkes için geçerlidir."
Gelecekle ilgili spekülasyonlara duyulan hayal kırıklığı
Conte, sürekli tekrarlanan söylentiler karşısında rahatsızlığını dile getirerek, isminin medyadaki haberleri körüklemek için kullanıldığını ima etti. Eski Chelsea ve Juventus teknik direktörü, yaz öncesi dönemde dikkatlerin sözleşme durumuna ya da İtalya Milli Takımı’na olası bir transferine değil, sahadaki performansa odaklanması gerektiğini düşünüyor.
"Adımın gazete sayfalarını ve yayınları doldurmak için kullanıldığını anlıyorum, ancak bazen olaylar uyduruluyor ve istismar ediliyor," diye ekledi. "Perde arkasında binlerce şey yapabilirsiniz, ancak bu tür durumlarda sessiz kalıp takıma odaklandıkça daha iyi olur; bu, bizi her zaman destekleyenlere duyduğumuz saygının da bir göstergesidir."
Lazio'ya 'ağzına bir yumruk'
Lazio'ya 2-0 yenildikleri maçtaki performansa değinen Conte, takımının eksiklikleri konusunda son derece dürüst davrandı. Topa hakim olmasına rağmen Napoli, ciddi bir tehlike yaratamadı ve sonunda derin savunma yapıp boşlukları değerlendiren, kontrataklarda etkili olan Lazio'ya boyun eğmek zorunda kaldı.
"Bizim açımızdan kesinlikle iyi bir maç değildi; orta sahada çok az kaliteli oyun sergiledik ve Lazio bizi bekledi, boşlukları kapattı ve kontrataklara çıktı," diye itiraf etti teknik direktör. "Maçın %70'inde top bizdeydi ama bir kez bile kaleye şut çekemedik. Ağzımıza güzel bir yumruk yedik. Belki de Parma maçından sonra ortaya çıkan bu 'halsizliği' fark edemedim ve doğru motivasyonu veremedim."
Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek önceliğimizdir
Serie A sezonunun bitmesine beş maç kala Napoli, beşinci sıradaki Como’nun sekiz puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk şansı kalmasa da Conte, kulübün sıralamada daha aşağıya kaymamasını sağlamak ve Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönme hedefini gerçekleştirmek konusunda kararlı.
Conte, "Hedefimiz son maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmak ve mümkün olduğunca çok puan toplamak" diyerek sözlerini tamamladı. "Zor anlarda kendimizi iyi savunduk ve bu sayede Şampiyonlar Ligi potasında kalmayı başardık. Şimdi bu işi tamamlamalıyız. Böyle durumlar yaşandığında, akıllıca davranarak nedenini anlamalı ve durumu düzeltmelisiniz."