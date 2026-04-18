"Bu başkanın sorunu" - İtalya'daki söylentilerle ilgili sorulara maruz kalan teknik direktör, Napoli'deki geleceği konusunda sessizliğini koruyor

Napoli'de, lig lideri Inter'in 12 puan gerisinde kalmalarına neden olan son dönemdeki sonuçların ardından ortam gerginleşti. Partenopei için Scudetto yarışı fiilen sona erdiğinden, dikkatler Conte'nin mevcut sezonun ötesinde de teknik direktörlük koltuğunda kalıp kalmayacağına yöneldi. Başkan Aurelio De Laurentiis, ayrılık ihtimaline dair ipuçları vermişti, ancak Conte basına net bir açıklama yapma havasında değildi.

"Bu başkanın sorunu; kesinlikle ne isterse söyleyebilir, ancak ona verecek bir cevabım yok," dedi Conte, DAZN'e başkanın son açıklamaları sorulduğunda. "Ona söyleyecek bir şeyim olsaydı, bunu kamuoyu önünde değil, özel olarak yapardım, çünkü o zaman insanlar ve medya başka hiçbir şeyi göremez. Sessizlikte daha çok şey söylenir ve bu daha iyidir; bu, şampiyonluk sona erene kadar herkes için geçerlidir."