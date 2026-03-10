FC Bayern München, Atalanta Bergamo'ya karşı aldığı ezici galibiyette, birkaç dakika içinde rövanş maçı için iki oyuncuyu kaybetti. Joshua Kimmich ve Michael Olise, açıkça kasıtlı olarak mevcut turnuvada üçüncü sarı kartlarını aldılar. İkili, bir maçtan daha uzun bir süreli men cezası ile karşı karşıya mı?
Çeviri:
Bu bariz zaman kazanma taktiği gerçekten akıllıca mıydı? Joshua Kimmich ve Michael Olise, üçüncü sarı kartlarının ardından daha uzun süreli bir ceza ile karşı karşıya kalabilirler
Ne olmuştu? 77. dakikada, skor 6-0 iken Olise, Alman şampiyonunun köşe vuruşunu yapmak için çok fazla zaman harcadı. Kimmich'in 83. dakikada serbest vuruşu çok yavaş yaptığı için sarı kart görmesi ile aynı nedenden dolayı olduğu çok açıktı.
"Aslında gereksizdi. Uygun bir pas noktası arıyordum. Orada pres yapmak istemezsin. Rakip Tom'u (Bischof) biraz serbest bıraktı. Onu sadece pres yapmak için serbest bıraktıklarını hissettim" dedi Kimmich, Prime Video'da ilgili durum hakkında. "Rakip oyuncu bana doğru koşmasaydı, sarı kart gösterilmezdi diye düşünüyorum. Topu dışarı atmak istedim, ama çok geçti - sinir bozucu."
Her iki oyuncu da iki sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak, spor açısından önemi olmayan rövanş maçında cezalı olarak yer alamayacaklar. İlk bakışta akıllıca görünen bu durumun, ancak ikiliyi daha büyük bir felakete sürükleyebilecek bir geçmişi var.
- Getty
UEFA, Sergio Ramos'a ek ceza verdi
2019 yılının Şubat ayında, Real Madrid'in o zamanki savunma oyuncusu Sergio Ramos için Ajax Amsterdam'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçı beklenmedik bir sonuca yol açtı. UEFA'nın kendisine ek bir ceza vermesi üzerine İspanyol oyuncu, ilk başta tahmin edilenden daha uzun süre takımından uzak kaldı.
Bunun nedeni, Real'in Amsterdam'da 2-1 kazandığı çeyrek final ilk maçında yaşanan bir olaydı. Maçın bitimine kısa bir süre kala Ramos, Ajax'ın forveti Kasper Dolberg'e faul yaptı ve bu faul ile turnuvada üçüncü sarı kartını gördü. Böylece, ikinci maçta cezalı olarak forma giyemeyeceği kesinleşti.
Ancak İspanyol oyuncu, bir sonraki turda kart cezası almadan oynayabilmek için bu uyarıyı kasten kabul etmiş olabileceğini ima etti. Marca'ya göre Ramos, "Sonucu göz önünde bulundurursak, bunu zorlamadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Bu, üzerinde düşündüğüm bir şeydi" dedi.
Sonradan ortaya çıkan öfke Ramos'a yardımcı olmadı
UEFA bu olayı kural ihlali olarak değerlendirdi. Disiplin Yönetmeliği'nin 15. maddesine göre, bir oyuncu "açıkça kasıtlı olarak" sarı veya kırmızı kart görürse ek ceza alır.
Sorumlu Etik ve Disiplin Komisyonu, bu nedenle toplam iki maçlık bir ceza verdi. Ramos, zaten ikinci maçta alacağı cezanın yanı sıra, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyemeyecek.
Defans liderinin daha sonra yaptığı açıklamaları yumuşatma girişimi de kararı değiştirmedi. Amsterdam'daki maçtan bir gün sonra Ramos, kulübün internet sitesinde sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçını kaçıracağı için "kızgın" olduğunu açıkladı. UEFA, Aralık 2017'de takım arkadaşı Dani Carvajal'a karşı benzer bir durumda aldığı karar gibi, bu kararından vazgeçmedi.