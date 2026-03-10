Bu bariz zaman kazanma taktiği gerçekten akıllıca mıydı? Joshua Kimmich ve Michael Olise, üçüncü sarı kartlarının ardından daha uzun süreli bir ceza ile karşı karşıya kalabilirler

Ne olmuştu? 77. dakikada, skor 6-0 iken Olise, Alman şampiyonunun köşe vuruşunu yapmak için çok fazla zaman harcadı. Kimmich'in 83. dakikada serbest vuruşu çok yavaş yaptığı için sarı kart görmesi ile aynı nedenden dolayı olduğu çok açıktı.

"Aslında gereksizdi. Uygun bir pas noktası arıyordum. Orada pres yapmak istemezsin. Rakip Tom'u (Bischof) biraz serbest bıraktı. Onu sadece pres yapmak için serbest bıraktıklarını hissettim" dedi Kimmich, Prime Video'da ilgili durum hakkında. "Rakip oyuncu bana doğru koşmasaydı, sarı kart gösterilmezdi diye düşünüyorum. Topu dışarı atmak istedim, ama çok geçti - sinir bozucu."

Her iki oyuncu da iki sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak, spor açısından önemi olmayan rövanş maçında cezalı olarak yer alamayacaklar. İlk bakışta akıllıca görünen bu durumun, ancak ikiliyi daha büyük bir felakete sürükleyebilecek bir geçmişi var.