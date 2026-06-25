"Bunu tartışabiliriz," dedi Nagelsmann, ARD'de yayınlanan grup aşaması son maçı sonrasında, DFB takımının tartışmalı açılış golüne değinerek.
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"Bu bana fazla basit geliyor": Julian Nagelsmann, Almanya'nın Ekvador'a karşı aldığı yenilginin ardından bu eleştiriyi hemen reddetti
2. dakikada Leroy Sané’nin golünün öncesinde Aleksandar Pavlovic, Ekvadorlu Pedro Vite’nin kafasına çok yüksekte kaldırdığı bacağıyla çarpmıştı; ancak hakem Tori Penso faul düdüğü çalmadı ve VAR da müdahale etmedi – bu karar, aralarında eski Bundesliga hakemi Lutz Wagner’in de bulunduğu birçok kişiyi şaşırttı.
Nagelsmann ise başka bir tartışmalı anla ilgili olarak “dengeyi sağlayan adalet”ten bahsetti ve bu sözleriyle ikinci yarının başında VAR müdahalesi sonucu iptal edilen Almanya lehine verilen penaltıyı kastetti: “Oyuncunun orada iki dakika yerde kalması gerektiğini düşünmüyorum. Bana göre bu açık bir hatalı karar değildi.”
Ceza sahasında Kai Havertz’e yapılan tartışmalı bir faulün ardından Penso ilk başta penaltı noktasını göstermişti. Ancak video görüntülerine bakıldıktan sonra kararını değiştirdi; çünkü sözde penaltıya yol açan Alman atağı, orta çizgide Sané’nin Vite’ye yaptığı faulle başlamıştı. Ekvadorlu oyuncu bu sırada abartılı bir şekilde yere düşmüştü.
- Getty Images Sport
Almanya, Ekvador karşısında iyi bir başlangıç yaptıktan sonra performansında düşüş yaşadı
Almanya’nın erken öne geçmesi uzun sürmedi; 9. dakikada Nilson Angulo skoru eşitledi. Nagelsmann, MagentaTV’de yaptığı değerlendirmede, “Harika bir başlangıç yaptık. Ne yazık ki golün hemen ardından pozisyon almada hatalar yapmaya başladık. O zaman işler zorlaşıyor” dedi.
DFB takımı, maçtan önce bile grup birincisi olarak belirlenmişti ve bu sayede eleme turlarına katılmayı garantilemişti. Ancak milli takım teknik direktörü, bu nedenle motivasyon sorunu olduğunu düşünmüyordu: “Hayır, lütfen kes şunu! Saçmalık, gerçekten! (...) Ama hiçbir oyuncumun elinden geleni yapmadığını da söyleyemem. Bu bana çok basmakalıp geliyor,” dedi Nagelsmann.
Ekvador, ikinci yarıda Almanya’nın direncini giderek kırdı ve 78. dakikada Gonzalo Plata’nın attığı golle 2-1’lik galibiyet golünü buldu. Bu üç puanla Güney Amerikalılar, en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer alarak yine de eleme turlarına katılmayı başardı.
Kimmich, yenilgiye rağmen iyimser: "... o zaman herkesi yenebiliriz"
"Top kayblarıyla rakibe sürekli fırsat veriyoruz, bu da onu güçlendiriyor. İkinci yarıda ise hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu," diye itiraf etti Almanya kaptanı Joshua Kimmich, ARD'yeverdiği demeçte. Ancak Bayern yıldızı, turnuvanın ilerleyen aşamalarına ilişkin olarak şunu da vurguladı: "Top kaybı oranını en aza indirmeliyiz, o zaman herkesi yenebiliriz."
DFB takımı, önümüzdeki Pazartesi günü 16'da bir grup üçüncüsüyle karşılaşacak. Rakip henüz belli değil, şu anda en olası seçenek Paraguay. Olası bir çeyrek finalde ise Fransa ile heyecan verici bir maç yaşanabilir.
- AFP
Almanya, grup birincisi olarak bir sonraki tura yükseldi: Dünya Kupası E Grubu’nun son sıralaması
Sıra
Ülke
Maçlar
Goller
Puan
1
Almanya
3
10:4
6
2
Fildişi Sahili
3
4:2
6
3
Ekvador
3
2:2
4
4
Curaçao
3
1:9
1