"Bu bana fazla basit geliyor": Julian Nagelsmann, Almanya'nın Ekvador'a karşı aldığı yenilginin ardından bu eleştiriyi hemen reddetti

2. dakikada Leroy Sané’nin golünün öncesinde Aleksandar Pavlovic, Ekvadorlu Pedro Vite’nin kafasına çok yüksekte kaldırdığı bacağıyla çarpmıştı; ancak hakem Tori Penso faul düdüğü çalmadı ve VAR da müdahale etmedi – bu karar, aralarında eski Bundesliga hakemi Lutz Wagner’in de bulunduğu birçok kişiyi şaşırttı.

Nagelsmann ise başka bir tartışmalı anla ilgili olarak “dengeyi sağlayan adalet”ten bahsetti ve bu sözleriyle ikinci yarının başında VAR müdahalesi sonucu iptal edilen Almanya lehine verilen penaltıyı kastetti: “Oyuncunun orada iki dakika yerde kalması gerektiğini düşünmüyorum. Bana göre bu açık bir hatalı karar değildi.”

Ceza sahasında Kai Havertz’e yapılan tartışmalı bir faulün ardından Penso ilk başta penaltı noktasını göstermişti. Ancak video görüntülerine bakıldıktan sonra kararını değiştirdi; çünkü sözde penaltıya yol açan Alman atağı, orta çizgide Sané’nin Vite’ye yaptığı faulle başlamıştı. Ekvadorlu oyuncu bu sırada abartılı bir şekilde yere düşmüştü.