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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Bu bana fazla basit geliyor": Julian Nagelsmann, Almanya'nın Ekvador'a karşı aldığı yenilginin ardından bu eleştiriyi hemen reddetti

Dünya Kupası
Almanya
J. Nagelsmann
Ekvator - Almanya

Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Almanya’nın Ekvador’a 1-2 yenilmesinin ardından maçtaki iki tartışmalı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, oyuncularının motivasyon eksikliği yönündeki olumsuz yorumları daha başlangıçta bertaraf etti.

"Bunu tartışabiliriz," dedi Nagelsmann, ARD'de yayınlanan grup aşaması son maçı sonrasında, DFB takımının tartışmalı açılış golüne değinerek.

  • 2. dakikada Leroy Sané’nin golünün öncesinde Aleksandar Pavlovic, Ekvadorlu Pedro Vite’nin kafasına çok yüksekte kaldırdığı bacağıyla çarpmıştı; ancak hakem Tori Penso faul düdüğü çalmadı ve VAR da müdahale etmedi – bu karar, aralarında eski Bundesliga hakemi Lutz Wagner’in de bulunduğu birçok kişiyi şaşırttı.

    Nagelsmann ise başka bir tartışmalı anla ilgili olarak “dengeyi sağlayan adalet”ten bahsetti ve bu sözleriyle ikinci yarının başında VAR müdahalesi sonucu iptal edilen Almanya lehine verilen penaltıyı kastetti: “Oyuncunun orada iki dakika yerde kalması gerektiğini düşünmüyorum. Bana göre bu açık bir hatalı karar değildi.”

    Ceza sahasında Kai Havertz’e yapılan tartışmalı bir faulün ardından Penso ilk başta penaltı noktasını göstermişti. Ancak video görüntülerine bakıldıktan sonra kararını değiştirdi; çünkü sözde penaltıya yol açan Alman atağı, orta çizgide Sané’nin Vite’ye yaptığı faulle başlamıştı. Ekvadorlu oyuncu bu sırada abartılı bir şekilde yere düşmüştü.

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    Almanya’nın erken öne geçmesi uzun sürmedi; 9. dakikada Nilson Angulo skoru eşitledi. Nagelsmann, MagentaTV’de yaptığı değerlendirmede, “Harika bir başlangıç yaptık. Ne yazık ki golün hemen ardından pozisyon almada hatalar yapmaya başladık. O zaman işler zorlaşıyor” dedi.

    DFB takımı, maçtan önce bile grup birincisi olarak belirlenmişti ve bu sayede eleme turlarına katılmayı garantilemişti. Ancak milli takım teknik direktörü, bu nedenle motivasyon sorunu olduğunu düşünmüyordu: “Hayır, lütfen kes şunu! Saçmalık, gerçekten! (...) Ama hiçbir oyuncumun elinden geleni yapmadığını da söyleyemem. Bu bana çok basmakalıp geliyor,” dedi Nagelsmann.

    Ekvador, ikinci yarıda Almanya’nın direncini giderek kırdı ve 78. dakikada Gonzalo Plata’nın attığı golle 2-1’lik galibiyet golünü buldu. Bu üç puanla Güney Amerikalılar, en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer alarak yine de eleme turlarına katılmayı başardı.

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    "Top kayblarıyla rakibe sürekli fırsat veriyoruz, bu da onu güçlendiriyor. İkinci yarıda ise hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu," diye itiraf etti Almanya kaptanı Joshua Kimmich, ARD'yeverdiği demeçte. Ancak Bayern yıldızı, turnuvanın ilerleyen aşamalarına ilişkin olarak şunu da vurguladı: "Top kaybı oranını en aza indirmeliyiz, o zaman herkesi yenebiliriz."

    DFB takımı, önümüzdeki Pazartesi günü 16'da bir grup üçüncüsüyle karşılaşacak. Rakip henüz belli değil, şu anda en olası seçenek Paraguay. Olası bir çeyrek finalde ise Fransa ile heyecan verici bir maç yaşanabilir.

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    Sıra

    Ülke

    Maçlar

    Goller

    Puan

    1

    Almanya

    3

    10:4

    6

    2

    Fildişi Sahili

    3

    4:2

    6

    3

    Ekvador

    3

    2:2

    4

    4

    Curaçao

    3

    1:9

    1


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