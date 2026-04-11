Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu ayda bir penaltı!" - Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı ve pahalıya mal olan maçın ardından Alvaro Arbeloa hakemlere öfkelendi
Hakem tartışması Madrid'de öfkeye yol açtı
Real Madrid, Cuma günü Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, tartışmalı bir karar nedeniyle galibiyeti getirebilecek bir penaltıdan mahrum kalınca hayal kırıklığına uğradı. 88. dakikada, Mbappé'nin Vitor Reis tarafından faul yaptığı görünen bir tartışmalı an yaşandı. Tekrar görüntülerinde Reis'in Mbappé'ye dirsek attığı ve bunun sonucunda Mbappé'nin yüzünden kan aktığı görüldü. Ancak hakem Javier Alberola bunu faul olarak değerlendirmedi ve VAR kullanılmadı.
- Getty Images Sport
Arbeloa, VAR kararını sert bir şekilde eleştirdi
Bu karar, Real Madrid yedek kulübesinde anında protestolara yol açtı; ev sahibi takım, maçın son dakikalarında bir fırsatı daha kaçırmış oldu. Madrid, sonuçta bir puanla yetinmek zorunda kaldı; bu sonuç, istikrarsız performansların sürdüğü bir dönemde lig şampiyonluğu hedeflerini daha da zorlaştırdı. Arbeloa, maçın bitiminden sonra olayla ilgili konuşurken hayal kırıklığını gizlemedi ve Mbappé’ye yapılan faulün bariz olduğunu iddia etti.
Arbeloa maçtan sonra, "Bu, burada da, ayda da penaltıdır," dedi. "Ve bu sadece bir tane daha. Bir tane daha. Elimizde olan bu, durum bu. Ne ben ne de başka biri bunu anlıyor. VAR, işine geldiğinde müdahale ediyor, gelmediğinde etmiyor."
"Bunu dün de söyledim, fikrimi biliyorsunuz. Bu olaylar bunu doğruluyor. Bu açık bir faul. Kylian'a ilk yarıda daha da az bir faul için faul çalındı. Hakemlerle birçok sorun yaşadık. Bu maçta, Mallorca'da... Her zamanki hikaye."
Mbappé ve Vinicius mercek altında
Hakemlik tartışmalarına rağmen, Mbappé ve Vinicius Jr.'ın disiplinli bir Girona karşısında gol atamaması üzerine dikkatlerin büyük kısmı Madrid'in hücum ikilisine yöneldi. Ancak Arbeloa, bu ikilinin kalitesine olan güvenini koruduğunu vurguladı ve sorunun daha çok takımın genel hücum yapısında yattığına inandığını belirtti.
"Bu istatistiklere sahip iki oyuncu için endişelenemem," diye ekledi. "Onlar dünyanın en iyi dört veya beş oyuncusu arasında. Bizi bekleyen takımlara karşı zorlandığımız için, toplu olarak birçok şeyi iyileştirmemiz gerekiyor. Zorlanmaya devam ediyoruz ve bu, bireysel performanstan çok toplu performansımızla ilgili. Umarım Çarşamba günü işler daha iyi gider."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Bu beraberlik, Madrid'in ligin zirvesindeki Barcelona'yı yakalamasını daha da zorlaştırdı. Los Blancos, 31 maçta topladığı 70 puanla ikinci sırada yer alırken, 30 maç oynayan Blaugrana'nın altı puan gerisinde bulunuyor. Arbeloa'nın takımı artık dikkatini Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek; takım, çeyrek finalin rövanş maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.