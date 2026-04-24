Ole Book, Borussia Dortmund'da sportif direktörlük görevini üstlendiğinden beri, yeni teknik direktörün transfer kriterlerine uyan potansiyel yeni transferler hakkında pek çok spekülasyon yapılıyor. Ancak 40 yaşındaki teknik direktörün aynı zamanda ilgilenmesi gereken bir diğer konu da, BVB ile halihazırda sözleşmesi bulunan oyuncular.
Bu, Avrupa'daki en düşük değer! BVB'den kiralanan bir oyuncu "eşsiz" bir istatistik sergiliyor
Bu sayı oldukça fazla, ancak bunlardan dördünün durumu diğerlerinden biraz farklı. Şu anki duruma göre, Julien Duranville (FC Basel), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) ve Kjell Wätjen (VfL Bochum) ile yapılan kiralama sözleşmeleri 30 Haziran'da sona eriyor. Aynı durum, 1. FC Heidenheim'a kiralanan Diant Ramaj için de geçerli; kaleci olması nedeniyle onun profili, saha oyuncularına kıyasla başka bir zorluk getiriyor.
Borussia, Şubat 2025'te Ramaj'ı Ajax Amsterdam'dan oldukça sürpriz bir şekilde transfer etmiş ve onu hemen FC Kopenhag'a kiralamıştı. Orada, bugün 24 yaşındaki oyuncu ilk andan itibaren etkileyici bir performans sergiledi ve Danimarkalılarla birlikte çifte kupayı kazandı. Kulüp onu tutmayı çok isterdi, ancak Ramaj, kendi deyimiyle "daha görünür olmak" için Bundesliga'ya geri dönmeyi tercih etti.
Ancak aslında daha önce de oldukça görünür hale gelmişti. BVB'ye transferinden iki ay geçmeden Ramaj, Sport Bild'ebir röportaj verdi. Orada, dikkatleri üzerine çeken ve Dortmund'da da iç karışıklığa neden olan açıklamalarda bulundu.
Diant Ramaj: Avrupa'da "benzersiz" bir istatistik
"Genç yetenekler arasında ben bir numarayım – bence," dedi ve ekledi: "Genç neslin en iyi kalecisi olduğumu söylemiştim. Ve bence bunu son aylarda kanıtladım!" Borussia'ya bakarak şunları söyledi: "Sahada kalmaya, dakika almaya, maç tecrübesi kazanmaya devam etmeliyim. Bu yüzden benim için kesin olan bir şey var: Dortmund'da yedek kulübesinde oturmayacağım! Şu anda Dortmund'a gelip orada sıraya girmemem, Gregor Kobel'in arkasında oynama şansım olmaması benim için açık. Oynamam gerekiyor."
Bu açıdan Ramaj planın tam içinde. Heidenheim standartlarına göre oldukça büyük bir gürültüyle, kulübün emektar kalecisi Kevin Müller'in yerini aldı ve o zamandan beri Bundesliga'nın son sırasındaki takımın kalesini koruyor. FCH şimdiden 66 gol yedi; bu, VfL Wolfsburg ile birlikte en kötü istatistik.
Ancak Ramaj'ın, Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki hiçbir kalecinin alt edemediği yıkıcı bir istatistiği var: Stuttgart doğumlu kaleci, bu sezon hiç gol yemeden bitiremeyen tek kaleci.
En son gol yemeden bitirdiğimiz maçın üzerinden on bir ay geçti
Küme düşme mücadelesi Ramaj için yeni bir deneyim ve ligin son sırasında yer alan bir takımda oynadığınızda, olumlu bir performans sergilemek zor oluyor. Bu nedenle Heidenheim'ın teknik direktörü Frank Schmidt birkaç hafta önce şöyle demişti: "Bir kaleci her zaman göz önünde olur. Son dönemde onun için de durum kesinlikle kolay değildi, ancak o pozitif bir tutum sergiliyor, deli gibi çalışıyor ve tepki vermek yerine inisiyatif alan bir oyuncu."
Brenz'den gelen kulüp, resmi maçlarda en azından kalesini gole kapatmayı başardı. DFB Kupası'nın ilk turunda Bahlinger SC'ye karşı 5-0 galip geldikleri maçta Ramaj bir penaltı bile kurtardı. Bu 16 Ağustos'ta oldu. Lig maçında en son 25 Mayıs'ta kalesini gole kapatmıştı, o zamanlar hala Kopenhag forması giyiyordu.
Ramaj çocukluğunda saha oyuncusuydu, bir hücum oyuncusu. Topla güçlüdür, oyun açılışları ve devam ettirmeleri çok düzgün görünüyor. Ancak top tutma konusundaki temel görevinde hatasız kalamadı. Ramaj, kalesine gelen şutların yaklaşık yüzde 60'ını kurtardı. Bundesliga içinde bu, sondan ikinci sırada, 17. sırada yer alması anlamına geliyor.
Diant Ramaj: Heidenheim kalecisini değiştirecek mi?
Altı gol yediği maç, tıpkı maç başına 2,2 gol yediği gibi, çok fazla. Kaleye çok fazla şut geldiği için, 90 dakikada ortalama 3,3 top kurtarıyor; bu da onu altıncı sıraya yerleştiriyor.
Ramaj, kicker dergisine "Ligde kalırsak," demişti, "bu, örneğin Bayern Münih ile ligi kazanmış gibi olur. Benim için Heidenheim'da ligde kalmak, kupa kazanmak gibi bir şey." Ancak, play-off sırasına 7 puan gerideyken ve belirsiz bir geleceği göz önüne alındığında, kalan dört maçta kendi istatistiklerini daha da iyileştirip iyileştiremeyeceği kesin değil.
Koç Schmidt'in kafasında elbette muhtemel gelecek sezon için pek çok plan var. Bunlardan biri, Ramaj'ın yedeği Frank Feller'i yeni birinci kaleci yapmak. "Sözleşmeler beni ilgilendirmiyor. Önemli olan performans ve maç günündeki fikir. Prensip olarak Diant Ramaj oynamalı, çünkü o bizim bir numaramız, ancak her şeye rağmen Frank'e bir iki maçta şans vermeyi düşünebiliriz," dedi Schmidt.
"Dortmund'da 1 numara olmak istiyorum"
Ramaj'ın yeni sezonda hangi takımda kaleyi koruyacağı ise son derece belirsiz. Sezon boyunca, geleceğiyle ilgili soruları basmakalıp sözlerle geçiştirdi. Heidenheim'ın onun için satın alma opsiyonu yok, BVB'de ise tartışmasız bir numaralı kaleci Gregor Kobel'in (sözleşmesi 2028'e kadar) varlığı, bir transferin olacağına dair hiçbir işaret vermiyor. Ayrıca, ikinci kaleci Alexander Meyer de Aralık ayında sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
"Ölü balıklar akıntıyla yüzer. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunu söylemekte de hiçbir sorunum yok" demişti Ramaj. "Çok açık: Dortmund'da 1 numara olmak istiyorum. Bunun için her gün çalışıyorum."
Book ve BVB için Ramaj'ın durumu zorlu bir görev oluşturuyor. Aynı seviyedeki daha hırslı bir kulübe bir kez daha kiralanması mantıklı görünüyor. Ancak, bir Şampiyonlar Ligi kulübünde hâlâ üç yıllık sözleşmesi olan hırslı bir kalecinin kaç tane geçici durağı kaldırabileceği sorusu akıllara geliyor.
Diant Ramaj: 1. FC Heidenheim'daki performans istatistikleri
Resmi maçlar Yenilen goller Kalesinde gol görmeyen maçlar Sarı kartlar 31 65 1 2