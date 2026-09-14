Pierre Emerick Aubametyang ikinci baharını yaşıyor. 1989 doğumlu, Milan ve Arsenal'in eski golcüsü olan Gabonlu forvet, 37 yaşını doldurmuş olmasına rağmen La Liga'daki yeni macerasına Deportivo La Coruna formasıyla harika bir başlangıç yaptı. İspanya Ligi'nin sürpriz ekibi, yeni yükselen bir takım olarak iki galibiyet ve üç beraberlik aldı ve bunu oynadığı beş maçta başardı. Ortak bir kırmızı çizgisi olan beş maç: Aumbameyang'ın golleri. Beş maçta beş gol ve bunların tamamı final sonucunda belirleyici oldu.
Çeviri:
Bu Aubameyang yıkıp geçiyor! Depor formasıyla 5 maçta 5 gol, La Liga'da sürpriz oldu
5 maçta 5 gol
Temmuz ortasında, Marseille formasıyla geçen macerasının sona ermesinin ardından Galiçya ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalama kararı aldı; 2025/2026 sezonunda 30 maçta 10 gol attı. İlk maçına Elche karşısında evinde 1-1 berabere kalınan karşılaşmada çıktı ve hemen golünü attı. Sonraki maçlarda Gabonlu oyuncu, Malaga’ya karşı fileleri havalandırarak, Valencia ve Villarreal’e karşı oynanan iki altı puanlık maçta gol atarak, ayrıca iki asist yaptığı karşılaşmada ve son dakikalarda beraberliği kurtardığı Getafe maçında skor üretme serisini sürdürdü. Toplamda 5 gol attı, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı: takımın attığı 9 golün yarısından fazlası. Sadece Yamal, Mbappé, Raphinha ve Rayo Vallecano’dan Camello 6 golle daha iyisini yaptı. Hem de öyle sıradan isimler değil.
İbrahimoviç'in rekoru
İspanyol futbolunun gözden düşmüş bir köklü kulübü için sansasyonel bir transfer hamlesi; bu takım, İspanya'nın en üst ligine daha yeni geri döndü ve hatta İspanya üçüncü liginin utancını da yaşamıştı: başlangıçta bunun bir pazarlama hamlesi olabileceği düşünülüyordu. Gerçek bundan çok uzaktı; zira Aubameyang, Zlatan Ibrahimovic'e ait rekoru ele geçirdi, İsveçli yıldız 2009'dan beri ayakta kalan bu rekoru La Liga'daki ilk beş maçında 5 gol atarak kırmıştı.
Sadece Auba değil
Antonio Hidalgo'nun takımı, birkaç önemli ismin yanı sıra kalitesi kanıtlanmış gençleri de kadrosuna katarak bir transfer dönemi geçirdi. Nitekim yaz döneminde Angelino Roma'dan, José Maria Gimenez Atletico Madrid'den, Marc Casado Barcelona'dan ve Adama Traore West Ham'dan geldi
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