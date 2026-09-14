Pierre Emerick Aubametyang ikinci baharını yaşıyor. 1989 doğumlu, Milan ve Arsenal'in eski golcüsü olan Gabonlu forvet, 37 yaşını doldurmuş olmasına rağmen La Liga'daki yeni macerasına Deportivo La Coruna formasıyla harika bir başlangıç yaptı. İspanya Ligi'nin sürpriz ekibi, yeni yükselen bir takım olarak iki galibiyet ve üç beraberlik aldı ve bunu oynadığı beş maçta başardı. Ortak bir kırmızı çizgisi olan beş maç: Aumbameyang'ın golleri. Beş maçta beş gol ve bunların tamamı final sonucunda belirleyici oldu.