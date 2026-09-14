Aubameyang ise kariyeri boyunca her zamanki gibi inanılmaz bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtladı; Fransa'dan Almanya'ya, oradan İngiltere, İspanya ve Arabistan'a uzanan bir yolculukta. En parlak dönemi 2013 ile 2022 yılları arasına denk geliyor; bu süreçte Borussia Dortmund formasıyla 213 maçta 141 gol attı, Lewandowski'nin ayrılığının ardından kendini gösterdi ancak Bayern Münih'in elinden şampiyonluğu alma başarısını gösteremedi. 2018'de Arsenal'e transfer oldu ve Lacazette ile birlikte 163 maçta 92 gol atarak müthiş bir ikili oluşturdu. Son üç sezonu, Marsilya ve Al-Qadsiah arasında, rakamlar açısından verimli geçti; tam 65 gol attı, ancak herhangi bir kupa kaldıramadı. Kariyerindeki tek pişmanlık da tam olarak kupa dolabıyla ilgili. 18 yıllık kariyerinde sadece iki Almanya Süper Kupası, bir DFB-Pokal, bir FA Cup, bir Fransa Lig Kupası ve bir İngiltere Süper Kupası kazandı.



