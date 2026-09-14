Pierre Emerick Aubametyang adeta ikinci baharını yaşıyor. Gabonlu forvet, eski Milan ve Arsenal oyuncusu, 1989 doğumlu, 37 yaşını doldurmuş olmasına rağmen La Liga’daki yeni macerasına Deportivo A Coruna formasıyla harika bir başlangıç yaptı. İspanya Ligi’nin sürpriz ekibi, lige yeni yükselen takım olarak iki galibiyet ve üç beraberlik aldı ve oynadığı beş maçta dikkat çekti. Bu beş maçın ortak bir noktası vardı: Aumbameyang’ın golleri. Beş maçta beş gol attı ve bunların tamamı final sonucunda belirleyici oldu.
Çeviri:
Bu Aubameyang yıkıcı! Depor formasıyla 5 maçta 5 gol, La Liga'da sürpriz
5 maçta 5 gol
Temmuz ayının ortasında, Marsilya formasıyla geçen macerasının sona ermesinin ardından Galiçya ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalama kararı geldi; 2025/2026 sezonunda 30 maçta 10 gol. İlk maçına Elche karşısında sahasında alınan 1-1’lik beraberlikte çıktı ve hemen golünü attı. Sonraki maçlarda Gabonlu oyuncu gol serisini sürdürdü; Malaga’ya karşı, Valencia ve Villarreal ile oynanan altı puanlık iki maçta, ayrıca iki asist de yaptığı karşılaşmada ve son dakikalarda beraberliği getiren golü attığı Getafe maçında fileleri havalandırdı. Toplamda 5 gol, maç başına 1 gol ortalaması: takımın attığı 9 golün yarısından fazlası. Yalnızca Yamal, Mbappé, Raphinha ve Rayo Vallecano’dan Camello 6 golle daha iyisini yaptı. Öyle sıradan isimler de değiller.
Ibrahimovic’in rekoru
İspanyol futbolunun gözden düşmüş köklü bir kulübü için sansasyonel bir transfer hamlesi; yakın zamanda en üst lige geri dönen bu ekip, İspanya üçüncü liginde oynamanın utancını da yaşamıştı: ilk başta bunun bir pazarlama hamlesi olabileceği düşünülmüştü. Ancak bundan daha uzak bir ihtimal olamazdı; zira Aubameyang, Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu kırdı. Ibrahimovic, 2009'dan beri ayakta kalan bu rekoru, La Liga'daki ilk beş maçında attığı 5 golle elde etmişti.
Sadece Auba değil
Antonio Hidalgo'nun takımı, birçok önemli ismin yer aldığı bir transfer dönemi geçirdi ve bunları kalitesi kanıtlanmış genç oyuncularla harmanladı. Nitekim yaz transfer döneminde Angelino Roma'dan, Jose Maria Gimenez Atletico Madrid'den, Marc Casado Barcelona'dan ve Adama Traore West Ham'dan geldi.
BİR KARAR
Aubameyang ise kariyeri boyunca her zamanki gibi inanılmaz bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtladı; Fransa'dan Almanya'ya, oradan İngiltere, İspanya ve Arabistan'a uzanan bir yolculukta. En parlak dönemi 2013 ile 2022 yılları arasına denk geliyor; bu süreçte Borussia Dortmund formasıyla 213 maçta 141 gol attı, Lewandowski'nin ayrılığının ardından kendini gösterdi ancak Bayern Münih'in elinden şampiyonluğu alma başarısını gösteremedi. 2018'de Arsenal'e transfer oldu ve Lacazette ile birlikte 163 maçta 92 gol atarak müthiş bir ikili oluşturdu. Son üç sezonu, Marsilya ve Al-Qadsiah arasında, rakamlar açısından verimli geçti; tam 65 gol attı, ancak herhangi bir kupa kaldıramadı. Kariyerindeki tek pişmanlık da tam olarak kupa dolabıyla ilgili. 18 yıllık kariyerinde sadece iki Almanya Süper Kupası, bir DFB-Pokal, bir FA Cup, bir Fransa Lig Kupası ve bir İngiltere Süper Kupası kazandı.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun