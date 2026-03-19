Deneyimli oyuncular Manuel Neuer ve Sven Ulreich, kas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Jonas Urbig ise Atalanta Bergamo ile oynanan ve 6-1'lik galibiyetle sonuçlanan ilk maçta beyin sarsıntısı geçirdi. Uzun süre onun rövanş maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizdi ve bu nedenle, genç kaleciler Jannis Bärtl (19) veya Leonard Prescot (16) ikisinden birinin FC Bayern kalesinde ilk kez forma giymesi önceden pek olası görünmüyordu.
Çeviri:
"Bu aslında en büyük şey": Vincent Kompany, FC Bayern'de çok özel bir dinamizm yaratıyor
Sonunda Urbig, doktorlardan izin aldı. "Aksi takdirde gençlerden biri oynardı," dedi. "Ve onlar da bunu yaparlardı." Henüz 22 yaşındaki Urbig'in "gençler"den bu şekilde bahsetmesi neredeyse biraz sevimli görünüyordu.
Kaleci olarak değil, ancak maçın sonucu çoktan belli olduğu için, iki başka "genç" oyuncu oyuna girerek ilk kez sahneye çıktı. Sol bek Deniz Ofli (18) ve stoper Filip Pavic. 16 yaş, 1 ay ve 27 gün ile Pavic, FC Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu - ve Paul Wanner'dan sonra en genç ikinci oyuncu.
"Çocuklar güveni boşa çıkarmadılar," diye övdü spor direktörü Max Eberl. "İkisi de hemen takıma çok sağlam bir şekilde uyum sağladı. Büyük bir düşüş hissetmedin, tam tersine." Ofli, oyuna girdikten birkaç saniye sonra topu kazanarak Lennart Karl'ın 3-0'lık golünü hazırladı. Pavic ise 33 pasın 33'ünü de isabetli attı.
- Getty Images Sport
Lennart Karl, DFB kadrosuna ilk kez girmiş gibi görünüyor
Münih açısından her açıdan sevindirici geçen bu sezonda (üçlü kupa yolunda!), Ofli ve Pavic gibi oyuncuların ilk maçları artık pek de sansasyonel haberler sayılmıyor. Bu ikiliden önce, kulübün altyapısından yetişen yedi genç oyuncu daha A takımda forma giymişti: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, şu anda FC Fulham'a kiralanmış), Felipe Chavez (18, şu anda 1. FC Köln'e kiralanmış), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) ve tabii ki: Lennart Karl (17).
Karl, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi ve o zamandan beri o kadar etkileyici bir gelişim gösterdi ki, uyumlu haberlere göre milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann onu bu Perşembe ilk kez DFB kadrosuna çağıracak. Nedenini, sağ kanat oyuncusu Atalanta'ya karşı 4-1'lik galibiyette bir kez daha gösterdi. Harry Kane'in 2-0'lık golünü o hazırladı, 3-0'lık golü kendisi attı ve Luis Diaz'ın 4-0'lık golünü kendi yarı sahasından muhteşem bir pasla hazırladı. Toplamda Karl şu anda sekiz gol ve altı asistle oynuyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, onun "olağanüstü harika bir sezon" geçirdiğini belirtti. Tıpkı Tom Bischof (20) ve Urbig gibi, ki onlar da genç yaşlarına rağmen uzun zamandır kadroda yerini sağlamlaştırmış ve istikrarlı performanslar sergileyen rotasyon oyuncuları. Urbig, Atalanta maçında devre arifesinde Mario Pasalic'in yakın mesafeden çektiği şutu güçlü bir şekilde kurtardı. Orta saha oyuncusu Bischof, sol bek pozisyonunda bir kez daha esnekliğini kanıtladı. Maçın son dakikalarında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı, ancak Eberl daha sonra endişe yok sinyali verdi.
Bischof, geçtiğimiz Haziran ayında DFB takımında ilk kez forma giymişti. İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarının yer alacağı yaklaşan kampta kadroda yer almayacak gibi görünüyor. Bunun yerine, Karl'ın yanı sıra sürpriz bir şekilde ilk kez Urbig'in de kadroda yer alacağı söyleniyor. Münih'in kendi altyapısından yetişen ve henüz 21 yaşındaki Aleksandar Pavlovic ise uzun süredir ilk 11'in değişmez isimlerinden biri ve Dünya Kupası'nda da ilk 11'de yer alma şansını yüksek tutuyor.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Rol modellerin kendi dinamikleri
FC Bayern'de yeteneklerin şu anda ne kadar düzenli bir şekilde A takımına yükseldiği (ve ardından bazılarının Almanya Milli Takımı'na kadar ilerlediği) gerçekten etkileyici. İster Urbig veya Bischof gibi başka kulüplerden transfer edilen genç profesyonel oyuncular olsun, ister açılışından dokuz yıl sonra artık meyvesini veren kulüp akademisinden yetişen oyuncular olsun.
Teknik direktör Vincent Kompany, genç yeteneklerin geliştirilmesini öncülleri Nagelsmann ve Thomas Tuchel'den daha ciddiye alıyor. Kısmen elbette inançtan dolayı. Kısmen de kadro o zamankinden daha küçük olduğu ve birçok maçın erken sonuçlandığı için, baskı olmadan daha fazla oynama şansı sunulduğu için (ki bu elbette Kompany'nin de başarısıdır).
Böylece FC Bayern'de, birçok farklı gelişim aşamasında olan ve birbirlerini teşvik ediyor gibi görünen genç oyuncularla birlikte, rol modellerin özel bir dinamik gelişiyor. Pavlovic'in (as kadro oyuncusu) ardından Urbig, Bischof ve Karl (rotasyon oyuncuları) geldi ve yakın geçmişte Ofli ve Pavic gibi başka ilk kez forma giyenler de eklendi; bu oyuncuları, halihazırda profesyonel takımla antrenman yapan ancak ilk maçlarına çıkmayı bekleyen tüm yetenekler örnek alıyor. Ve bunlar elbette kampüsteki diğer herkes için rol model oluyor.
"Genç oyunculara fırsatlar verildiğinde, her zaman onlara örnek alınabilir," diyor Eberl de. "Çok konuşabilir, çocuklara sürekli 'Çalışmalısın' diyebilirsiniz. Hayır, bizde şu anda şunu görebilirsiniz: Çalışır ve gayretli olursanız, şansınızı yakalarsınız. Aslında en önemli şey budur. Her genç oyuncu, bir sonraki oyuncu için bir rol modeldir."
Maç programı: FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)