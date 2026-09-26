Mata, Manchester City'nin Premier League tarafından kendilerine yöneltilen mali suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu bulunduğu haberine iğneleyici bir yanıt verdi. 2014 ile 2022 yılları arasında Old Trafford'da sekiz başarılı yıl geçiren İspanyol oyuncu, Manchester'ın mavi yakasının eşi benzeri görülmemiş bir üstünlük kurduğu dönemde sık sık yerel rakiplerinin arkasında ikinci sırada kalan Manchester United takımlarının kilit isimlerinden biriydi.

ITV'nin İngiltere ile İspanya arasındaki Uluslar Ligi maç yayını sırasında konuşan tecrübeli orta saha, soruşturmanın olası sonuçlarına değindi. "Aslında doğrudan beni etkiliyor" dedi. "Yeterince fazla maç oynayıp bazı kupalar kazandığım için kendimi şanslı hissediyorum ama Premier League'i hiç kazanmadım, yoksa kazandım mı? Ne olacağını bilmiyorum ama bence haklılar. Elbette Rodri'nin, şampiyonlukların sahada kazanıldığı yönündeki sözleri adil ve bence sahada daha iyi takımın kendileri olduğunu düşünüyor ama bunun yapılacak doğru şey olduğunu kim söylüyor?"

Bu sözleri, bağımsız bir komisyonun, ligin Şubat 2023'te ilk olarak ortaya koyduğu 115 suçlamanın 114'ünü onadığı bildirilen bir dönemde geldi.



