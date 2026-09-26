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'Bu aslında beni doğrudan etkiliyor!' - Juan Mata, Manchester City kararının onu sonunda bir Premier League şampiyonu yapıp yapamayacağını merak ediyor
Mata'dan şaşırtıcı City kararıyla ilgili tepki
Mata, Manchester City'nin Premier League tarafından kendilerine yöneltilen mali suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu bulunduğu haberine iğneleyici bir yanıt verdi. 2014 ile 2022 yılları arasında Old Trafford'da sekiz başarılı yıl geçiren İspanyol oyuncu, Manchester'ın mavi yakasının eşi benzeri görülmemiş bir üstünlük kurduğu dönemde sık sık yerel rakiplerinin arkasında ikinci sırada kalan Manchester United takımlarının kilit isimlerinden biriydi.
ITV'nin İngiltere ile İspanya arasındaki Uluslar Ligi maç yayını sırasında konuşan tecrübeli orta saha, soruşturmanın olası sonuçlarına değindi. "Aslında doğrudan beni etkiliyor" dedi. "Yeterince fazla maç oynayıp bazı kupalar kazandığım için kendimi şanslı hissediyorum ama Premier League'i hiç kazanmadım, yoksa kazandım mı? Ne olacağını bilmiyorum ama bence haklılar. Elbette Rodri'nin, şampiyonlukların sahada kazanıldığı yönündeki sözleri adil ve bence sahada daha iyi takımın kendileri olduğunu düşünüyor ama bunun yapılacak doğru şey olduğunu kim söylüyor?"
Bu sözleri, bağımsız bir komisyonun, ligin Şubat 2023'te ilk olarak ortaya koyduğu 115 suçlamanın 114'ünü onadığı bildirilen bir dönemde geldi.
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Etihad yöneticileri, bulgulara rağmen meydan okumayı sürdürüyor
Bildirilen bulguların ciddiyetine rağmen, Manchester City süreç boyunca tutarlı ve meydan okuyan bir duruş sergiledi. Kulüp, her zaman herhangi bir yanlış yaptığını reddetti ve pozisyonunu desteklemek için "çürütülemez kanıtlara" sahip olduğunu savundu.
Bu resmî yanıta ağırlık katan Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, destekçilere yoğun medya incelemesinin yaşandığı bir dönemde güven vermek için açık bir mektup kaleme aldı. Başkan mesajında kulübün adını temize çıkarma kararlılığını vurgulayarak şöyle yazdı: "Cuma günkü medya haberlerinin ardından birçoğunuz akşamınızı arkadaşlarınızdan, ailenizden ve iş arkadaşlarınızdan gelen soruları yanıtlayıp mesajlara cevap vererek geçirmiş olacaksınız. Ben de öyle. Aileme şunu söyledim: Premier League sürecinin tamamlanmasına daha çok var ve Kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ile niyetimiz, bu süreç başladığındaki kadar güçlü."
İtiraz süreci ve olası yaptırımlar
Futbol dünyası netlik beklerken, olası cezaların niteliği yoğun tartışmaların konusu olmaya devam ediyor. Hukuk uzmanları, kurulun unvanları geri alma ya da küme düşürme kararı verme yetkisine sahip olduğunu, ancak geçmişi yeniden yazmak yerine çoğu zaman bir kulübün geleceğini etkileyen yaptırımları tercih ettiğini öne sürdü.
Herhangi bir itiraz, para cezaları, puan silme veya diğer yaptırımlar dahil olmak üzere olası cezaların uygulanmasını geciktirecektir. W.51.7 Kuralı, komisyona uygun sonuçlar belirleme konusunda önemli ölçüde esneklik tanıyor; bunun için tek şart, bu sonuçların 2009 ile 2018 arasındaki on yılı kapsayan ve dört yıl süren soruşturma sırasında ortaya çıkarılan mali ihlallerin ciddiyetiyle orantılı kabul edilmesi.
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İtiraza giden yol
Süreç henüz sona ermiş değil; Manchester City'nin bağımsız kurulun kararına karşı resmî bir itirazda bulunması büyük ölçüde bekleniyor. Yerleşik lig protokollerine göre kulübün, karara itirazını sunmak için karar tarihinden itibaren 14 günlük bir süresi bulunuyor. Bu itiraz daha sonra, eski bir Yüksek Mahkeme yargıcı olan Sir Gary Hickinbottom'ın başkanlık edeceği ayrı bir üç kişilik heyet tarafından ele alınacak. Sürecin bu aşaması kritik önem taşıyor, çünkü Premier League, itiraz heyetinin nihai kararını kesin kabul ediyor; bu da davanın daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşınamayacağı anlamına geliyor.
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