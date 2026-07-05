"Bu araba tam bir bok!" Formula 1'de Max Verstappen'in yaşadığı drama – Lewis Hamilton kendi oturma odasında acı bir uyanış yaşıyor

Dört kez dünya şampiyonu olan sürücü, yarışın bitimine kısa bir süre kala üçüncü sırada giderken kaza yaptı ve böylece yarışın sonuna kadar süren uzun bir güvenlik aracı dönemine neden oldu. “Bu araba tam bir bok!” diye küfretti Verstappen, yarıştan elendikten sonra telsizden.