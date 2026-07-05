Leclerc, Pazar günü İngiltere Grand Prix’sini, Mercedes’ten George Russell ve diğer Ferrari’deki rekor şampiyon Lewis Hamilton’ın önünde kazandı. Özellikle Russell ve Hamilton, bu sonuçla şampiyonluk lideri Kimi Antonelli’ye karşı önemli bir mesafe kapattı. İtalyan sürücü, teknik sorunlar nedeniyle geride kaldı ve puan alamadı. Max Verstappen’in durumu ise daha da kötüydü.
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"Bu araba tam bir bok!" Formula 1'de Max Verstappen'in yaşadığı drama – Lewis Hamilton kendi oturma odasında acı bir uyanış yaşıyor
Dört kez dünya şampiyonu olan sürücü, yarışın bitimine kısa bir süre kala üçüncü sırada giderken kaza yaptı ve böylece yarışın sonuna kadar süren uzun bir güvenlik aracı dönemine neden oldu. “Bu araba tam bir bok!” diye küfretti Verstappen, yarıştan elendikten sonra telsizden.
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