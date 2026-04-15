FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

Çeviri:

"Bu anlar gerçekten eksik": Eski milli futbolcu, Bayern Münih'in oyuncusu Harry Kane'in Ballon d'Or yarışında büyük bir dezavantajı olduğunu düşünüyor

Bayern Münih - Real Madrid
Bayern Münih
H. Kane

Almanya'nın eski milli futbolcusu Robert Huth'a göre, FC Bayern Münih'ten Harry Kane'in bu yılki Ballon d'Or ödülünü kazanma yarışında büyük bir dezavantajı olduğu söyleniyor.

Kane, FCB'de sergilediği olağanüstü gol performansı nedeniyle, son zamanlarda dünyanın en iyi futbolcusu ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak gösterildi – Peter Crouch da bu isimlerden biriydi. 



"Lionel Messi veya Kylian Mbappe gibi diğer oyuncular, eskiden Cristiano Ronaldo da, sık sık olağanüstü şeyler yaparlar. Kendi yarı sahalarında topu alırlar, beş rakibi geçip, topu havaya kaldırıp köşeye gönderirler. Harry bunu pek yapmaz," dedi Huth Casino.org'a. "O pek 'seksi' goller atmaz," diye ekledi. 

  • Profesyonel kariyerinin tamamını İngiltere'de geçirmiş ve aralarında Chelsea, Stoke City ve Leicester City'nin de bulunduğu takımlarda forma giymiş olan Huth, Kane hakkında hiçbir eleştirisi olmadığını belirtti: "Onu hiç eleştirmiyorum, bence harika bir oyuncu," diye vurguladı. "Ama ara sıra 'Vay canına!' dedirten o anlar, bazen eksik kalıyor." 

    Kane, FC Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 41 resmi maçta şu anda 49 gol ve 5 asistle oynuyor. "Kulağa çılgınca geliyor, çünkü onun ne kadar iyi olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Ama o olağanüstü, unutulmaz golleri – o bunları atamıyor," dedi Huth.

    Çarşamba akşamı Kane, Bayern ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda 2-1 galip gelen FCB, çok iyi bir başlangıç pozisyonunda bulunuyor; olası bir yarı finalde ise Paris Saint-Germain gibi bir başka zorlu rakip bekliyor olacak.

    • Reklam
    Harry Kane, FC Bayern'de: Bu sezonki istatistikleri


    Oyunlar

    41

    Gol

    49

    Asist

    5


