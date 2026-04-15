"Bu anlar gerçekten eksik": Eski milli futbolcu, Bayern Münih'in oyuncusu Harry Kane'in Ballon d'Or yarışında büyük bir dezavantajı olduğunu düşünüyor

Profesyonel kariyerinin tamamını İngiltere'de geçirmiş ve aralarında Chelsea, Stoke City ve Leicester City'nin de bulunduğu takımlarda forma giymiş olan Huth, Kane hakkında hiçbir eleştirisi olmadığını belirtti: "Onu hiç eleştirmiyorum, bence harika bir oyuncu," diye vurguladı. "Ama ara sıra 'Vay canına!' dedirten o anlar, bazen eksik kalıyor."

Kane, FC Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 41 resmi maçta şu anda 49 gol ve 5 asistle oynuyor. "Kulağa çılgınca geliyor, çünkü onun ne kadar iyi olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Ama o olağanüstü, unutulmaz golleri – o bunları atamıyor," dedi Huth.

Çarşamba akşamı Kane, Bayern ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda 2-1 galip gelen FCB, çok iyi bir başlangıç pozisyonunda bulunuyor; olası bir yarı finalde ise Paris Saint-Germain gibi bir başka zorlu rakip bekliyor olacak.