24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Bu anın hayalini kuruyordum!' - Assane Diao, Como formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki büyüleyici ilk maçının ardından konuştu

A. Diao
Como
Como - RB Leipzig
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi

Assane Diao, Como'nun RB Leipzig karşısında aldığı tarihi 4-1'lik galibiyette gol attıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı. İtalyan ekip, 1. maç gününde Avrupa'nın en büyük sahnesinde Serie A'daki rakiplerini geride bırakan dikkat çekici bir performans sergiledi.

  • Como, Leipzig'i ilk maçında ezdi

    Diao, Como'nun Leipzig karşısında aldığı etkileyici 4-1'lik galibiyette gol atarak hayal gibi bir Şampiyonlar Ligi debutuna imza attı. İtalyan ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki tarihindeki ilk serüvenine mükemmel bir başlangıç yaptı.

    Acımasız hücum performansında Martin Baturina, Tasos Douvikas ve Maxi Perrone da fileleri havalandırdı. Como her zamanki oyun tarzıyla sahaya çıktı ve tarihi atmosferden hiç etkilenmedi.

    Ev sahibi ekip adına tek hayal kırıklığı, Andrija Maksimovic'in golüne engel olunamamasıydı. Bu gol, savunmadan oyun kurarken yapılan ender bir hatanın ardından geldi ancak kutlamaların coşkusunu azaltmadı.

    • Reklam
  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Diao, çocukluk Avrupa hayalini gerçekleştiriyor

    Diao için sahaya çıkıp golü bulmak, hayat boyu kurduğu bir hayalin zirve noktasıydı. Genç forvet, Genoa'ya karşı aldıkları son lig galibiyetinden bu yana bu anı büyük bir heyecanla beklediğini itiraf etti.

    "Bu, tüm çocukların hayali, hayatım boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim" diyen Diao, Sky Sport Italia'ya konuştu. "Genoa galibiyetinden sonra tema müziğini dinlemeyi düşünüyordum ve bunun bugün gerçekleşmesi harikaydı. Hepimiz hayal kurmalıyız, bu hayattaki en büyük şey. Ben de bu anın hayalini kurdum ve gerçek oldu."

  • Diao için mükemmel bir doğum günü hediyesi

    Unutulmaz gol, pazartesi günü henüz 21 yaşına giren Diao için gecikmiş bir doğum günü hediyesi oldu. 2025'te kulübe katılmasından bu ana uzanan yolculuğu zorlu geçti.

    Hücum oyuncusu daha önce ayak kırığı ve ardından yaşadığı uyluk zorlanması nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Ancak gösterdiği azim, Avrupa sahnesinde görkemli şekilde karşılığını buldu.

    "Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta galibiyet, bundan fazlasını isteyemezdik" diye ekledi. "Hepimiz sonuçtan mutluyuz ama performanstan ve taraftarlarımızın sevincinden de."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Como, İtalya adına bayrağı dalgalandırıyor

    Como'nun dikkat çekici galibiyeti, onları Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçlarında üç puan alan tek İtalyan takım yaptı. Serie A'daki rakipleri zorlandı; Inter ve Napoli de can sıkıcı yenilgiler aldı.

    Bu arada Roma, Fenerbahçe deplasmanında sadece 1-1'lik beraberlik alabildi. Etkileyici 4-1'lik galibiyet, Avrupa kampanyaları için güçlü bir ton belirledi. Como şimdi önündeki yerel ve kıtasal fikstürler öncesinde bu ivmeyi sürdürmeye çalışacak.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
Serie A
Como crest
Como
COM
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR