Diao için sahaya çıkıp golü bulmak, hayat boyu kurduğu bir hayalin zirve noktasıydı. Genç forvet, Genoa'ya karşı aldıkları son lig galibiyetinden bu yana bu anı büyük bir heyecanla beklediğini itiraf etti.

"Bu, tüm çocukların hayali, hayatım boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim" diyen Diao, Sky Sport Italia'ya konuştu. "Genoa galibiyetinden sonra tema müziğini dinlemeyi düşünüyordum ve bunun bugün gerçekleşmesi harikaydı. Hepimiz hayal kurmalıyız, bu hayattaki en büyük şey. Ben de bu anın hayalini kurdum ve gerçek oldu."