Getty Images Sport
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'Bu anın hayalini kuruyordum!' - Assane Diao, Como formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki büyüleyici ilk maçının ardından konuştu
Como, Leipzig'i ilk maçında ezdi
Diao, Como'nun Leipzig karşısında aldığı etkileyici 4-1'lik galibiyette gol atarak hayal gibi bir Şampiyonlar Ligi debutuna imza attı. İtalyan ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki tarihindeki ilk serüvenine mükemmel bir başlangıç yaptı.
Acımasız hücum performansında Martin Baturina, Tasos Douvikas ve Maxi Perrone da fileleri havalandırdı. Como her zamanki oyun tarzıyla sahaya çıktı ve tarihi atmosferden hiç etkilenmedi.
Ev sahibi ekip adına tek hayal kırıklığı, Andrija Maksimovic'in golüne engel olunamamasıydı. Bu gol, savunmadan oyun kurarken yapılan ender bir hatanın ardından geldi ancak kutlamaların coşkusunu azaltmadı.
- Getty Images Sport
Diao, çocukluk Avrupa hayalini gerçekleştiriyor
Diao için sahaya çıkıp golü bulmak, hayat boyu kurduğu bir hayalin zirve noktasıydı. Genç forvet, Genoa'ya karşı aldıkları son lig galibiyetinden bu yana bu anı büyük bir heyecanla beklediğini itiraf etti.
"Bu, tüm çocukların hayali, hayatım boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim" diyen Diao, Sky Sport Italia'ya konuştu. "Genoa galibiyetinden sonra tema müziğini dinlemeyi düşünüyordum ve bunun bugün gerçekleşmesi harikaydı. Hepimiz hayal kurmalıyız, bu hayattaki en büyük şey. Ben de bu anın hayalini kurdum ve gerçek oldu."
Diao için mükemmel bir doğum günü hediyesi
Unutulmaz gol, pazartesi günü henüz 21 yaşına giren Diao için gecikmiş bir doğum günü hediyesi oldu. 2025'te kulübe katılmasından bu ana uzanan yolculuğu zorlu geçti.
Hücum oyuncusu daha önce ayak kırığı ve ardından yaşadığı uyluk zorlanması nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Ancak gösterdiği azim, Avrupa sahnesinde görkemli şekilde karşılığını buldu.
"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta galibiyet, bundan fazlasını isteyemezdik" diye ekledi. "Hepimiz sonuçtan mutluyuz ama performanstan ve taraftarlarımızın sevincinden de."
- Getty Images Sport
Como, İtalya adına bayrağı dalgalandırıyor
Como'nun dikkat çekici galibiyeti, onları Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçlarında üç puan alan tek İtalyan takım yaptı. Serie A'daki rakipleri zorlandı; Inter ve Napoli de can sıkıcı yenilgiler aldı.
Bu arada Roma, Fenerbahçe deplasmanında sadece 1-1'lik beraberlik alabildi. Etkileyici 4-1'lik galibiyet, Avrupa kampanyaları için güçlü bir ton belirledi. Como şimdi önündeki yerel ve kıtasal fikstürler öncesinde bu ivmeyi sürdürmeye çalışacak.
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