Tim Ursinus

Bu, Alman milli takımının taraftarlarının pek hoşuna gitmeyecektir! Julian Nagelsmann'ın tartışmalı açıklamaları doğrulandı

Almanya milli takımının iki hazırlık maçı galibiyeti, Julian Nagelsmann’ın kararları, eylemleri ve açıklamaları hakkında pek çok tartışmaya yol açtı. Sonuçta, milli takım teknik direktörü büyük ölçüde haklı çıktı!

Mart ayı, aslında Alman milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını telafi etmek için bir başlangıç olacaktı. Rusya ve Katar'da grup aşamasında elenmelerinin ardından, genel olarak tatmin edici geçen ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nın ardından, tüm Almanya denizaşırı bir turnuvada başarılı bir performans sergilemeyi arzuluyor.

Ancak ay daha yeni başlamışken, Julian Nagelsmann ilk akşam kicker dergisine verdiği röportajla adeta bir bomba etkisi yarattı. Göz alabildiğince uzanan tartışmalar. Sanki her iki cümleden biri, bir akşam boyu sürecek bir bar masası sohbetinin konusu olabilirdi. Nagelsmann'ın sözleri kısmen çelişkiliydi, hatta FC Bayern München'de görev yaptığı süre boyunca Aleksandar Pavlovic'in gelişimi konusunda hatalıydı. Diğerleri ise açıkça tartışmalıydı. 

  • 38 yaşındaki teknik direktör, iki hazırlık maçı öncesinde de izlediği çizgiden sapmadı. Nagelsmann, kadro açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında her zamanki gibi uzun süren soru maratonunda eleştirilere göğüs gerdi, dürüstçe ve her zamanki gibi ayrıntılı bir şekilde yanıt verdi ve bu tavrıyla bazı kesimlerin tepkisini çekti. Münih'te olduğu gibi çok sayıda taraftar ve bazı gazeteciler tarafından kısmen gösterişçi davranışlarda bulunmakla suçlansa da, tartışmalı açıklamalarıyla ilk başta (!) ama her şeyden önce bir şeyi korudu: haklıydı!

    Nagelsmann'ın kararlarını en küçük ayrıntısına kadar açıklamak ve uygulamak şeklindeki yaklaşımı elbette zevk meselesi – ve bazen biraz abartılı. Yine de oyuncular, onun yönetiminde ne durumda olduklarını ve kendileriyle ilgili planların nasıl yapıldığını biliyor gibi görünüyor. Bu belki de diş gıcırdatmaya neden olabilir. Ancak maç öncesinde maç raporuna bakıldığında, şaşkınlık ya da hoşnutsuzluk kesinlikle yaşanmıyor. Sonuçta Nagelsmann, her bir oyuncusuyla, görünüşe göre çok sevdiği "rol görüşmelerini" yaptı ve kadrosunu buna göre oluşturdu. Yedek kulübesinde oturmak istemeyenler, kadroya hiç alınmıyor. 

    Bu durum, Gana maçından sonra, özellikle öncesinde çok tartışılan Deniz Undav meselesinde net bir şekilde ortaya çıktı. İstatistiksel olarak bu sezonun en iyi Alman golcüsü (23 gol, 13 asist) olmasına rağmen, daha önce de duyurulduğu gibi, İsviçre maçında eski VfB takım arkadaşının yerine oyuna girmiş olan Nick Woltemade tercih edildi. Maçın bitiminden sonra Nagelsmann, uzun boylu forvetin Newcastle'da "şu anda zor bir dönemden geçtiğini" gerekçe göstererek, ülkesindeki birçok amatör psikoloğa yönelik eleştirilerle kararını destekledi. 

    Undav, Nagelsmann'ın sözlerini sahada doğruladı

    Woltemade, Nagelsmann'ın kendisine duyduğu güveni oldukça etkileyici bir performansla karşılığını verdi. Undav ise ikinci yarıda yine güçlü bir performans sergileyen Kai Havertz'in yerine oyuna girdi. Bazı taraftarların görüşüne göre, uzun süren sakatlığı nedeniyle Havertz'in arkasında kalması gerekiyordu. Undav'ın oyuna girmesi, ilk yarıda da ikinci vatanı Stuttgart'ta bulunan Alman taraftarların yüksek sesli tezahüratlarıyla talep edilmişti. 

    Nagelsmann, maç öncesinde ARD'ye verdiği demeçte, Undav'ı ilk 11'de oynatmama kararını bir kez daha, onun "daha çok bir golcü" olması ve özellikle "rakip yorgun düştüğünde" etkili olmasıyla gerekçelendirdi. "Maçta çok çalışmak zorunda kaldığında, nitelikleri biraz kayboluyor." Ayrıca, kararından geri adım atarsa "güvenilirliğini yitirebilir". Maçın bitimine kısa bir süre kala Undav gol attı ve taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde 2-1'lik galibiyet golünü kaydetti. Yani şimdi genel kanı şöyle olabilir: Undav, Nagelsmann'a gününü gösterdi!

    Ancak bu, gerçeğe tam olarak uymuyor - ve bu, bazı eleştirel taraftarların hoşuna gitmeyebilir. Çünkü Undav, oyuna girdikten sonra ilk saniyeden itibaren Nagelsmann'ın değerlendirmesini doğruladı. Bir devrede Undav topa sadece 13 kez dokundu, iki hatalı pas attı ve iki ikili mücadelesini kaybetti. Maça kötü entegre olan forvet, sadece golcü olma görevini başarıyla yerine getirdi. Ardından, "milli takım teknik direktörüyle yaptığı görüşme" sonrasında rolünü bildiğini, ancak "bu tür gollerle rolünün belki de değişebileceğini" belirtti. 

    Ancak Nagelsmann, maçtan sonra bu konuda "muhtemelen" bir değişiklik olmayacağını açıkça belirtti. Rolüyle ilgili tekrar sorulduğunda ciddi bir ifadeyle şöyle açıkladı: "Muhtemelen olmaz, rol görüşmelerini Mart ayı için değil, Dünya Kupası için yapıyorum." DFB takımındaki net iletişim sayesinde Undav da bunun farkında ve umudunu dile getirdikten sonra ekledi: "Bunu kabul ediyorum." Aslında Undav, VfB formasıyla attığı gollerin çoğunu (23'ün 16'sını) ikinci yarıda attı, bu da Nagelsmann'ın önceki açıklamasını destekledi. 

    Yine de, sonraki basın toplantısında yaptığı açıklama, Undav'ın ilk 11'de yer alma isteğiyle kendisine baskı uygulayacağı yönündeydi ve bu da en azından talihsiz bir açıklamaydı: "Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."

  • Nagelsmann sadece Undav konusunda haklı çıkmıyor

    Undav, Havertz ve Woltemade'yi konu alan forvet tartışmalarının ötesinde de Nagelsmann'ın kararları büyük ölçüde doğru çıktı. Örneğin, formda olmayan ve Stuttgart'ta yuhalanan Leroy Sané'nin de tartışmalı bir şekilde kadroya alınması; İsviçre'deki yetersiz performansının ardından, Undav'ın golünü önemli bir koşu ile hazırladı. Ya da Leon Goretzka'ya verilen gizli ilk 11 garantisi; Nagelsmann'ın istediği şekilde, oyuna yedek kulübesinden girerek hücumcu orta saha rolünde hemen etki yarattı ve 2-1'i muhteşem bir şekilde başlattı. Ya da birçok kişinin gözünde sağ bek olarak boşa harcanan Joshua Kimmich, oyun anlayışıyla neredeyse hiç oyundan düşmedi. Defansif olarak, Cuma günü İsviçre'nin ilk golünde olduğu gibi boşluklar açtı, ancak onun yerine geçen Josha Vagnoman, Gana karşısında kesinlikle daha iyi bir performans göstermedi ve hatta beraberlik golüne neden oldu. Ya da Angelo Stiller'in ilk başta kadroda yer almaması ve sadece Pavlovic ile Felix Nmecha'nın sakatlıkları nedeniyle sonradan kadroya alınması, ancak her iki maçta da ilk 11'de pek parlayamaması ve en fazla sağlam bir performans sergilemesi. 

    Geriye kalan, bazı -ancak çözülemeyecek değil- eksikliklere rağmen, tamamen sportif açıdan bakıldığında, nihayet bir Dünya Kupası'nda yeniden başarılı bir sonuç elde etme umudunu doğuran iki galibiyet. 

    Eğer bu hesap tutmazsa, Nagelsmann'ın şüphesiz kendi elleriyle doldurduğu barut fıçısı, üzerinde oturduğu yerde patlayacaktır. Ancak milli takım teknik direktörünün iyi işler çıkarmaya devam etmesi, bu durumu yatıştırabilir ve söz konusu taraftarlar için de özlemle beklenen Dünya Kupası coşkusunu yaratabilir. 

    DFB Takımı: Dünya Kupası öncesinde Alman Milli Takımı'nın oynayacağı sonraki hazırlık maçları

    TarihSaatRakipYer
    31 Mayıs20.45FinlandiyaMainz, Almanya
    6 Haziran20.30ABDChicago, ABD