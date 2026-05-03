"Bu Akşam, Özel Söyleşi": Joshua Kimmich, Vincent Kompany'nin FC Bayern'de uyguladığı bir önlemi şaka konusu yapıyor

Kimmich, yoğun maç takvimine rağmen her maçta sonuna kadar oynamayı tercih etmesiyle tanınıyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun süre boyunca gerçekten de tüm rotasyonların dışında tutulmuştu. Ancak sezonun bu yoğun döneminde Kompany, Kimmich’e bile dinlenme süreleri verdi. Geçen Cumartesi FSV Mainz 05’e karşı 4-3 kazanılan maçta kadroda bile yer almadı.

"Geçen hafta oldukça mutluydum, çünkü birkaç ufak sorunum vardı," dedi Kimmich. "Bugün oynamaya hazırdım. Sonunda kararı veren teknik direktördür." Bu arada, Paris Saint-Germain'e karşı 4-5 yenildikleri maçta sonuna kadar oynadı ve Çarşamba günkü rövanş maçında da elbette Aleksandar Pavlovic'in yanında çift altı pozisyonunda başlayacak. "Paris maçında dinçtim, Çarşamba günü de yine dinç olacağım," dedi Kimmich. "Zaten çok fazla sprint yapmıyorum."

Kimmich, bu sezon şimdiden 3713 dakika sahada kaldı. Bu, FC Bayern'de Luis Diaz (3760) ve Michael Olise'nin (3716) hemen ardından üçüncü en yüksek rakam.