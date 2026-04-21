"Bu adil olmazdı": Vincent Kompany, mükemmel zamanlamasına rağmen FC Bayern'e uyarıda bulundu

Belki de Oliver Kahn'ın son derece tartışmalı açıklamaları, Jamal Musiala'nın tam da ihtiyacı olan motivasyon kaynağı olmuştur – baldır kemiği kırılması nedeniyle geçirdiği uzun sakatlık döneminden, pek de sorunsuz geçmeyen sahalara dönüş sürecinden ve Mart ayındaki milli maçları kaçırmasına neden olan yeni bir sağlık sorunundan sonra.
"Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçmeli," dedi FC Bayern'in eski başkanı on bir gün önce Sky'da. "Oyunumda bir şeyler yolunda gitmediğini hissedersem, tekrar hazır olmak için kendimi geliştirmeliyim." Bunun üzerine Musiala'ya yönelik geniş çaplı bir dayanışma gösterisiyle birlikte kamuoyunda büyük bir tepki yükseldi ve 23 yaşındaki hücum oyuncusu etkileyici bir sportif tepki verdi.
FC Bayern: Jamal Musiala arka arkaya üç güçlü performans sergiledi
Ardından FC St. Pauli'ye karşı 5-0 kazanılan maçta Musiala, bir aydan fazla bir süre sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı. Her zamanki gibi çevik bir oyun sergiledi, bu Bundesliga sezonunun tarihi 101. golünü attı ve bir gol daha hazırladı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid'e karşı oynanan ve 4-3 biten muhteşem maçta Musiala, bir driplingle önce daha sonra oyundan atılan Eduardo Camavinga'ya ilk sarı kartı kazandırdı, ardından Luis Diaz'ın belirleyici beraberlik golünü topuk vuruşuyla hazırladı - tüm bunları, Musiala'nın yokluğunda onun favori pozisyonu olan orta saha hücumunda yerini sağlamlaştıran Serge Gnabry'nin yerine oyuna girdikten sonra yaptı.
Üç gün sonra Gnabry, antrenmanda sağ uyluk adduktor kaslarında yırtık yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, FC Bayern ile sezonun son düzlüğünü kesinlikle kaçıracak, muhtemelen Alman milli takımıyla Dünya Kupası'nı da kaçıracak. Hem burada hem de orada Musiala ile forma giyme süresi için rekabet ediyor.
VfB Stuttgart'a karşı oynanan şampiyonluk galasında Musiala, beklendiği gibi Gnabry'nin yerine ilk 11'de yer aldı. Sürekli driplinglere girişerek Stuttgart savunmasında boşluklar yarattı; bu driplinglerden biri sonunda Raphael Guerreiro'nun beraberlik golüne yol açtı. Bu, Musiala'nın üç maçta kaydettiği dördüncü gol veya asist oldu. Devre arasında teknik direktör Vincent Kompany onu oyundan aldı - yükü fazla abartmamak için! "Plan bu şekildeydi," diye güvence verdi Musiala.
FC Bayern: Raphael Guerreiro ve Lennart Karl da umut veriyor
Gnabry'nin sakatlığı göz önüne alındığında, Musiala'nın yükselişi FC Bayern için daha iyi bir zamanda gelemezdi. "Aslında Serge'nin bu sakatlığının şimdi olması bir tesadüf ve Jamal da artık çok uzak değil," dedi Kompany, Stuttgart maçı öncesinde. Ardından, neredeyse biraz inanamayan bir şekilde ekledi: "Jamal olmadan bu sezonun büyük bir bölümünü başarılı bir şekilde oynadık. Ama tam da Serge'nin artık olmadığı anda, iyi bir Jamal'ı geri kazanıyoruz."
Mart ayındaki milli maçlar döneminde, Musiala Münih'te bireysel olarak geri dönüşü için çalışırken, Kompany "onun yeniden biraz özgürlük kazandığını" hissetmişti. Ancak aynı zamanda teknik direktör coşkuyu frenliyor: "Şu anda tüm baskıyı Jamal'ın üzerine yükleyemem. Bunun adil olmayacağını düşünüyorum." Gnabry, 21 gol katkısıyla Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise'nin ardından bu sezon FC Bayern'in en iyi dördüncü golcüsü oldu; özellikle önemli maçlarda istikrarlı bir performans sergiledi.
Bu arada Kompany'nin Stuttgart maçında sadece Musiala'nın performansından memnun kalmış olması muhtemel değil. Raphael Guerreiro da, gol de dahil olmak üzere güçlü bir performansla, DFB Kupası'nda Bayer Leverkusen'e ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak yarı finaller için ofansif orta sahada olası bir yedek alternatif olarak kendini gösterdi. Ayrıca Lennart Karl, kas yırtığı iyileştikten sonra antrenmanlara yeniden başladı ve yakında tekrar sahaya çıkabilir.
Jamal Musiala: Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar 16 dakika 633 Gol 4 Asist 5