"Bu adam futbolu mahvediyor mu?" FC Arsenal'in "terör topu" ile ilgili tartışma yeni bir boyuta ulaştı

Ayrıca Arsenal, FC Bayern München (128) ve Barcelona (110) ardından bu sezon tüm turnuvalarda 100 gol atan üçüncü takım oldu. Deplasmanlarda 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar, bu da Arteta döneminde daha önce hiç görülmemiş bir durum. Premier League'de 29 maçta 14 kez kalesini gole kapatan Arsenal, 20 yıldır en iyi savunma performansını sergiliyor.

Yine de İsviçre'nin Blick gazetesi son sayısında "Bu adam futbolu mahvediyor mu?" başlığını attı. Burada kastedilen, Arsenal'in standart durumlar koçu Nicolas Jover'di.

318 PL maçında teknik direktörlük yapan Alan Pardew, "Onlarda güzel bir şey yok" dedi. Arsenal şampiyonluğu kazanırsa, eski milli oyuncu Paul Scholes için bu, lig tarihinin "en sıkıcı" şampiyonu olacak. Uzman meslektaşı Chris Sutton için ise "en çirkin" şampiyon olacak. Başka yerlerde ise Arsenal'in oynadığı "terör futbolu"ndan bahsediliyor.