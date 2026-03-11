Cumartesi günü FC Arsenal, üçüncü lig takımı Mansfield Town'ı yenerek FA Cup çeyrek finaline yükseldi. Bu, Gunners'ın üst üste dördüncü resmi maç galibiyeti ve bu sezonki 36. galibiyetiydi (yedi beraberlik ve üç mağlubiyetle). Beş büyük Avrupa liginde bu sezon daha fazlasını başaran başka bir kulüp yok. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi için bu, zaten yeni bir rekor.
"Bu adam futbolu mahvediyor mu?" FC Arsenal'in "terör topu" ile ilgili tartışma yeni bir boyuta ulaştı
Ayrıca Arsenal, FC Bayern München (128) ve Barcelona (110) ardından bu sezon tüm turnuvalarda 100 gol atan üçüncü takım oldu. Deplasmanlarda 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar, bu da Arteta döneminde daha önce hiç görülmemiş bir durum. Premier League'de 29 maçta 14 kez kalesini gole kapatan Arsenal, 20 yıldır en iyi savunma performansını sergiliyor.
Yine de İsviçre'nin Blick gazetesi son sayısında "Bu adam futbolu mahvediyor mu?" başlığını attı. Burada kastedilen, Arsenal'in standart durumlar koçu Nicolas Jover'di.
318 PL maçında teknik direktörlük yapan Alan Pardew, "Onlarda güzel bir şey yok" dedi. Arsenal şampiyonluğu kazanırsa, eski milli oyuncu Paul Scholes için bu, lig tarihinin "en sıkıcı" şampiyonu olacak. Uzman meslektaşı Chris Sutton için ise "en çirkin" şampiyon olacak. Başka yerlerde ise Arsenal'in oynadığı "terör futbolu"ndan bahsediliyor.
Hürzeler, Arsenal'e açıkça öfkeleniyor
Almanya'da Borussia Dortmund'un teknik direktörü Niko Kovac'ın da dahil olduğu, oyun stilinin estetiği konusundaki tartışma, son günlerde İngiltere'de yeni bir boyut kazandı. Arsenal'in sadece çekici olmayan bir oyun sergilediği değil, aynı zamanda haksız yöntemlere başvurduğu da iddia ediliyor.
"Arsenal köşe vuruşu kazandığında ve önde olduğunda, bazen köşe vuruşunu yapmak için bir dakikadan fazla zaman harcıyor. Köşe vuruşu veya taç atışı için ne kadar zaman harcanabileceğine dair artık net kurallar yok, çünkü kimse bunu fark etmiyor," demişti Brighton'ın Alman teknik direktörü Fabian Hürzeler, geçen hafta Gunners ile karşılaşmadan önce.
Bir gün ve 90 dakika sonra, Seagulls 0-1'lik bir skorla yenildiğinde, Hürzeler son derece etkilenmişti. "Sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı" diye şikayet etti ve "Sadece zaman kazanmaya çalışan bir rakiple ritim tutturmak kolay değil. Hakem her şeye izin verirse, oyuncular pratikte kendi kurallarını koyarlar. Şu anda Arsenal istediğini yapıyor. Sınırları hakemler belirlemeli."
Arsenal, köşe vuruşlarından sonra en yavaş takımdır.
Opta'nın verileri, Hürzeler'in öfkesini bazı açılardan destekliyor. Tüm Premier Lig takımları arasında, Arteta'nın takımından (30,2 saniye) daha uzun sürede oyuna geri dönen sadece beş takım vardı (Leeds, Newcastle, Crystal Palace, Brentford ve Sunderland).
Arsenal, taç atışından sonra topu oyuna sokma konusunda en yavaş beşinci takımdır (19,6 saniye) ve köşe vuruşlarında açık ara en uzun süreyi harcamaktadır: 44,5 saniye ile bu sıralamada sondan ikinci olan Sunderland'dan 3,2 saniye daha yavaştır. "Lider" Chelsea FC, köşe vuruşlarından sonra topu oyuna sokmak için Arsenal'den tam 13,6 saniye daha az zamana ihtiyaç duyuyor.
Brighton maçında Arsenal'in toplam 59 oyun gecikmesi, toplam oyun süresinin %30'undan biraz fazlasını (30 dakika 51 saniye) oluşturdu. Bu sezon daha önce sadece on kez aşılan bu değer, Gunners için şimdiye kadarki en yüksek değerdi.
Arteta, Hürzeler'e: "Ne sürpriz!"
Geçen haftaki maçta, Londra ekibi standart durumlardan sonra topu oyuna geri sokmak için ortalama 31,4 saniye harcadı. Bu başlı başına bir sürpriz değil: Bu sezon Premier Lig'de bir takımın bu işlem için daha fazla zaman harcadığı 195 vaka oldu. Bu vakaların üçünde Brighton sorumluydu. Ağustos ayında Manchester City'ye karşı oynanan maçta Hürzeler'in takımı ortalama 38,7 saniye harcadı.
Maçtan sonra Hürzeler'in açıklamalarıyla karşı karşıya kalan Arteta, "Ne sürpriz!" demişti. "Önceki maçlara bakarsanız, bu tür birçok yorum bulabilirsiniz. Her zaman. Sanırım bizim oyuncularımızı seviyorlar. Her seferinde bizim oyuncularımızdan bahsediyorlar. Onlar ülke çapında en sevilen oyuncular."
Koç buna temel bir şekilde karşı çıktı. "Daha güzel" golleri, daha az güzel olanlardan farklı bir şekilde kutlamıyorlar, bunlar en fazla "YouTube için" olan goller. Onun stili "çirkin" değil, rakibin sunduğu ve başarı vaat eden şeyi oynatıyor.
Standartlarda güç: Arsenal kurallar dahilinde hareket ediyor
İlginç olan ise, futbolun kurallarını belirleyen IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) geçen hafta, oyunun akışını iyileştirmek için yeni önlemler alacağını açıklamış olmasıdır. Bunlar arasında, örneğin, taç atışları ve saha dışına çıkan topların hızlandırılması için geri sayımların getirilmesi yer almaktadır. Ancak köşe vuruşları bu konuda gündeme gelmemiştir.
Sonuç olarak durum basit: Arsenal, standart durumlarda diğer tüm takımlardan ayrılan bir güç geliştirdi. Sadece köşe vuruşlarından 16 gol attı - bu, ikinci sıradaki takımdan üç gol daha fazla ve bir rekor anlamına geliyor.
Bu rakamın, vuruş öncesindeki oyun gecikmelerinden mi kaynaklandığı yoksa Arteta'nın ekibinin titiz çalışmasının bir sonucu mu olduğu konusunda ciddi bir cevap vermek zor. Daha katı bir kural yorumu bu değeri azaltabilir, ancak gerçek şu ki: Arsenal, kuralların sınırları içinde hareket ediyor.
Kısa bir süre önce, Gunners yıllar boyunca zaman zaman güzel oyunlar sergilese de şampiyonluk kazanamayan kırılgan bir takım olarak görülüyordu. Şimdi Arsenal'in hücumu daha az sanatsal görünüyor, ancak takım daha istikrarlı ve sakinliğini kaybetmesi daha zor. Puristler buna itiraz edebilir, ancak Arteta, birkaç kez ikinci olduktan sonra, işe yarayan bir formül bulmuş görünüyor. 22 yıllık şampiyonluk hasreti yakında sona ererse, o ve takımı her şeyi doğru yapmış demektir.
FC Arsenal: 2025/26 sezonundaki istatistikler
Resmi maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Gol farkı 46 36 7 3 109:38