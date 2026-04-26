Mbeumo hit the buffersGetty/GOAL
Richard Martin

Bryan Mbeumo tıkanma noktasına geldi – peki Manchester United, 65 milyon sterlinlik transferinin gol sıkıntısı yüzünden endişelenmeli mi?

Bryan Mbeumo geçen yaz Manchester United'a katıldığında, zihniyetinin "her zaman dünden daha iyi olmak" olduğunu söylemişti. Ancak Old Trafford'daki hayatına harika bir başlangıç yaptıktan sonra, 71 milyon sterlinlik transfer bir tıkanma noktasına geldi ve pek çok taraftar, onun bu paraya değip değmediğini sorgulamaya başladı.

Bu sezon Premier Lig'de hiçbir Manchester United oyuncusu Mbeumo kadar gol atmadı (dokuz), ancak son zamanlarda golleri ve genel katkısı azaldı. Kamerunlu forvet, 7 Şubat'ta Tottenham'a attığı golün ardından bir daha fileleri havalandıramadı; ayrıca iki aydır ne gol attı ne de asist yaptı.

Mbeumo, Pazartesi günü eski kulübü Brentford ile karşılaşmaya hazırlanırken, birçok taraftar Michael Carrick'ten onu ilk 11'den çıkarmasını istiyor.


    Deneyim karşılığını verir

    Mbeumo, önceki sezon Bees formasıyla ligde 20 gol atarak United'a katıldı; bu, Sir Alex Ferguson'un son sezonu olan 2012-2013'te Robin van Persie'den bu yana hiçbir Red Devils oyuncusunun ulaşamadığı bir rakamdı. Mbeumo'nun cazibesinin bir kısmı, Premier Lig'deki kanıtlanmış başarısıydı. Bu, 2023'te kulübe katılıp ardından zorluklar yaşayan Rasmus Hojlund ve aynı dönemde gelen Benjamin Sesko ile tezat oluşturuyordu.

    Ve bu deneyime yapılan yatırım erken meyvesini verdi; Mbeumo, kulüpteki ilk dört ayında altı gol attı. Bu goller arasında, United'ın 10 sezon sonra Anfield'da aldığı ilk galibiyette attığı gol ve bir hafta sonra Brighton'a karşı attığı iki gol de vardı; bu goller, bir yıldan fazla bir süredir ilk kez üst üste üç lig galibiyetini garantiledi.

    • Reklam
    'Çalışan makine'

    Brighton'a karşı alınan 4-2'lik galibiyetin ardından, Mbeumo The Telegraph gazetesi tarafından sezonun şu ana kadarki en iyi transferi olarak gösterildi ve buna karşı çıkmak zordu. O dönemki teknik direktör Ruben Amorim tarafından "çalışma makinesi" olarak nitelendirilen Mbeumo, United'ın hücumunu baştan aşağı değiştirdi; hem uzun paslardan beslenebilen bir odak noktası hem de savunmaların arkasına koşarak derin pasları karşılayıp gol atabilen patlayıcı bir koşucu olarak görev yaptı.

    Mbeumo'nun ilerleyişi, Aralık ayında Afrika Uluslar Kupası'na katılmasıyla kesintiye uğradı ve o yokken Amorim kovuldu, bu da Carrick yönetiminde her şeye yeniden başlaması gerektiği anlamına geliyordu.

    Sorunsuz geçiş

    Amorim'in kendisinden en iyi performansı almasına yardımcı olduğu düşünülürse, bu haber Mbeumo için kabullenmesi kolay bir şey olamazdı; zira birdenbire, Portekizli teknik adamın çok eleştirilen 3-4-2-1 dizilişinde, sözde “dar 10 numara” pozisyonlarından biri yerine, merkez forvet pozisyonunu benimsemekle görevlendirilmişti.

    Yine de bu geçiş daha sorunsuz olamazdı, çünkü Ocak ayında Manchester City'ye karşı alınan etkileyici 2-0 galibiyette Carrick döneminin ilk golünü atan Mbeumo'ydu. Bunu, Arsenal'e karşı 3-2'lik heyecan verici galibiyette eşitliği sağlayan golü atarak takip etti ve United, bu sezon Emirates Stadyumu'nda galip gelen ilk takım oldu. Mbeumo, Tottenham'a karşı 2-0'lık galibiyette açılış golünü atarak dört maçta üç gol attı.

    Kurumuş

    Ancak Spurs'a attığı o gol, Mbeumo'nun United formasıyla attığı en son gol oldu. Son sekiz maçında gol atamadı; bu maçların yedisinde ilk on birde yer aldı. West Ham ve Everton maçlarında Sesko'ya asist yaptı, ancak son altı maçında hiçbir gol katkısı sağlayamadı.

    Saldırıdaki verimsizlik de tek sorun değil. Mbeumo, Newcastle'da 10 kişi kalan rakibe karşı alınan utanç verici 2-1 yenilgide berbat bir performans sergiledi ve gecenin tek şutunda kale boşken topu üstten dışarı attı.

    Bournemouth'ta 2-2 berabere kaldıkları maçta kaleye tek bir şut bile çekemedi, tek şutu da bloklandı ve United'ın geriden gelip Crystal Palace'ı yendiği maçta da durum aynıydı. Mbeumo, geçen Cumartesi Chelsea karşısında da kaleye tek bir şut bile çekemedi, ancak bu konuda tek başına değildi, çünkü Matheus Cunha, konuk takımın kaleyi bulan tek şutuyla 1-0'lık zorlu galibiyeti belirledi.


    Artık lider değil

    Mbeumo'nun form düşüşü, United'ın sonuçlarını çok fazla etkilemedi; zira Carrick, Amorim'in yerine geçtikten sonra takım 12 maçın 8'ini kazandı; ancak Mbeumo'nun son golünden bu yana bu 8 maçın sadece 4'ü galibiyetle sonuçlandı. Kırmızı Şeytanlar, ilk beşte yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle Pazartesi günü Brentford'a karşı oynayacakları maça, altıncı sıradaki Brighton'a karşı sekiz puanlık bir avantajla giriyor. Old Trafford'da Keith Andrews'ın takımını yenmeleri halinde sezon hedeflerini pratikte garantilemiş olacaklar.

    Ancak Mbeumo'nun geçen yaz Premier Lig'in en iyi transferi olduğu iddiası hızla sönümlendi ve United'da bu unvanı korumakta bile zorlanıyor. Senne Lammens, özellikle Royal Antwerp'ten sadece 18 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinde nispeten tanınmayan bir oyuncu olduğunu düşünürsek, bu ödülü kesinlikle hak ediyor.

    Mbeumo, United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en iyi forvet bile olmayabilir, zira Sesko, Mbeumo'nun son golünden bu yana 4 gol atarak kulübün en golcü oyuncusu konumuna yükseldi ve bunu sadece maçların yarısında ilk 11'de yer almasına rağmen başardı.

    Yine mi Hojlund?

    Carrick'in kimin merkez forvet olması gerektiği konusundaki kararsızlığı, sorunun bir parçası. Mbeumo, Sesko ile birlikte ilk 11'de yer aldığından beri daha az etkili oldu; sağ kanatta görev aldığı o dört maçta hiçbir şut çekemedi. Bu, Amorim yönetiminde oynadığı rolden çok farklı; o dönemde kanat bek Amad Diallo ile mükemmel bir uyum yakalamıştı.

    Ancak bu dostluk, sağ kanat pozisyonu için bir rekabete dönüştü. Amad, Leeds'e karşı evinde oynanan ve Mbeumo'nun bir sakatlıktan kurtulduğu için yedek olarak başladığı maçta United'ın en iyi hücum oyuncusu olduktan sonra, Chelsea maçında yedek kulübesinden çıkarak etkileyici bir performans sergiledi.

    Mbeumo'nun sezonun başındaki formunu yeniden yakalamak için büyük baskı altında olduğu açık ve gol suskunluğunun sezon sonuna kadar sürmesine izin veremez. United'ın son beş maçında golcü kimliğini yeniden keşfedemezse, sezonu Hojlund'un ilk sezonunda attığı gol sayısından daha az golle bitirecek ve Danimarkalı oyuncunun asla toparlanamadığı endişe verici yola girecek.

    Mbeumo kendi mantrasını takip etmeli ve dünden çok daha iyi oynamalı, aksi takdirde United'a transfer olma hayali beklenenden daha erken sona erebilir.

