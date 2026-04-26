Bryan Mbeumo tıkanma noktasına geldi – peki Manchester United, 65 milyon sterlinlik transferinin gol sıkıntısı yüzünden endişelenmeli mi?

Carrick'in kimin merkez forvet olması gerektiği konusundaki kararsızlığı, sorunun bir parçası. Mbeumo, Sesko ile birlikte ilk 11'de yer aldığından beri daha az etkili oldu; sağ kanatta görev aldığı o dört maçta hiçbir şut çekemedi. Bu, Amorim yönetiminde oynadığı rolden çok farklı; o dönemde kanat bek Amad Diallo ile mükemmel bir uyum yakalamıştı.
Ancak bu dostluk, sağ kanat pozisyonu için bir rekabete dönüştü. Amad, Leeds'e karşı evinde oynanan ve Mbeumo'nun bir sakatlıktan kurtulduğu için yedek olarak başladığı maçta United'ın en iyi hücum oyuncusu olduktan sonra, Chelsea maçında yedek kulübesinden çıkarak etkileyici bir performans sergiledi.
Mbeumo'nun sezonun başındaki formunu yeniden yakalamak için büyük baskı altında olduğu açık ve gol suskunluğunun sezon sonuna kadar sürmesine izin veremez. United'ın son beş maçında golcü kimliğini yeniden keşfedemezse, sezonu Hojlund'un ilk sezonunda attığı gol sayısından daha az golle bitirecek ve Danimarkalı oyuncunun asla toparlanamadığı endişe verici yola girecek.
Mbeumo kendi mantrasını takip etmeli ve dünden çok daha iyi oynamalı, aksi takdirde United'a transfer olma hayali beklenenden daha erken sona erebilir.