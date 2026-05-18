Bryan Mbeumo'nun elle oynama ihlali nedeniyle Manchester United'ın golü geçersiz sayılmalıydı; PGMOL Başkanı Howard Webb, Nottingham Forest'tan özür diledi

Old Trafford'daki hakem performansı, VAR müdahalesinin golün iptal edilmesiyle sonuçlanmaması karşısında şaşkına dönen tanınmış yorumcuların sert eleştirilerine maruz kaldı. Eski Manchester United kaptanı Gary Neville, Sky Sports'ta bu konuyu özellikle sert bir dille ele aldı; kararı "şok edici" olarak nitelendirdi ve "o gol geçerli sayılsaydı çok öfkelenirdim" dedi.

Alan Shearer de bu görüşlere katılarak olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi ve Forest'ın haksız bir şekilde cezalandırıldığına dair genel kanı güçlendi.

Premier League Maç Merkezi başlangıçta el ile oynamanın "kazara" olduğunu iddia etse de, Webb'in daha sonra yaptığı özür, o gün uygulanan teknik yorumun böylesine önemli bir karar için gerekli standartları karşılamadığını doğruladı.