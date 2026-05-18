Bryan Mbeumo'nun elle oynama ihlali nedeniyle Manchester United'ın golü geçersiz sayılmalıydı; PGMOL Başkanı Howard Webb, Nottingham Forest'tan özür diledi
Webb hakemlik hatasını kabul etti
The Telegraph'ın haberine göre, Pazar günkü maçın yarattığı tartışmaları gidermek amacıyla Webb, Pazartesi günü Nottingham Forest yetkilileriyle temasa geçerek bir hata yapıldığını kabul etti.
PGMOL başkanı, top Cunha'ya ulaşmadan önce Mbeumo'nun bariz bir kural ihlali yapmasına rağmen, hakem Michael Salisbury ve hakem ekibinin golü geçerli saymasının yanlış olduğunu kabul etti.
Tartışma, Mbeumo'nun sağ kolunu kullanarak topu kontrol ettiği ve bu sayede golün atılmasına yol açan önemli bir avantaj sağladığı anından kaynaklanıyor. VAR yetkilisi Peter Bankes'in incelemesine rağmen, golün geçerli sayılması Forest yedek kulübesi ve yorumcular arasında öfkeye yol açtı.
Nottingham Forest teknik direktörü kuralların netleştirilmesini istiyor
Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, 3-2'lik mağlubiyetin ardından öfkeden köpürmüştü ve maç sonrası basın toplantısında, oyun kurallarının uygulanmasını tartışmak üzere üst düzey bir toplantı yapılmasını talep etti.
"Bana göre bu çok net bir el faulüydü. Golün iptal edilmemesi üzücü. Bana göre maçı belirleyen karar buydu," dedi Pereira. "Premier Lig'de şu anda nihai kararlarla ilgili bu tür şüphelerimiz var. El faulü konusunda, ne zaman el faulü olduğunu, ne zaman olmadığını bilmiyoruz."
Neville ve Shearer kararı sert bir şekilde eleştirdi
Old Trafford'daki hakem performansı, VAR müdahalesinin golün iptal edilmesiyle sonuçlanmaması karşısında şaşkına dönen tanınmış yorumcuların sert eleştirilerine maruz kaldı. Eski Manchester United kaptanı Gary Neville, Sky Sports'ta bu konuyu özellikle sert bir dille ele aldı; kararı "şok edici" olarak nitelendirdi ve "o gol geçerli sayılsaydı çok öfkelenirdim" dedi.
Alan Shearer de bu görüşlere katılarak olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi ve Forest'ın haksız bir şekilde cezalandırıldığına dair genel kanı güçlendi.
Premier League Maç Merkezi başlangıçta el ile oynamanın "kazara" olduğunu iddia etse de, Webb'in daha sonra yaptığı özür, o gün uygulanan teknik yorumun böylesine önemli bir karar için gerekli standartları karşılamadığını doğruladı.
Forest için mali sonuçlar
Old Trafford’da kaybedilen puanlar, Forest için önemli mali sonuçlar doğurabilir. Premier Lig’deki başarı primleri, ligdeki nihai sıralamaya göre dağıtılır ve sıralamada sadece bir ya da iki basamak yukarıda bitirmek, bir kulübün kâr-zarar tablosunda milyonlarca sterlinlik bir fark yaratabilir.
Kulüp, 2022'de elit seviyeye döndüğünden bu yana birkaç tartışmalı karara maruz kaldı ve bu son özür, United karşısında olumlu bir sonuç alamamanın yarattığı hayal kırıklığını dindirmek için pek bir işe yaramayacak. Pereira'nın takımı şimdi bu öfkeyi, Pazar öğleden sonra Bournemouth'u ağırlayacakları sezonun son maçına aktarmaya çalışacak.