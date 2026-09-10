Getty Images Sport
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Bryan Mbeumo, Ligue 2'den Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına uzanan yolculuğunu anlattı
Mbeumo, hayallerini süsleyen Avrupa dönüm noktasının tadını çıkarıyor
Bryan Mbeumo, perşembe akşamı Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup açılış maçında Sabah'ı konuk edeceği karşılaşmada kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Kamerunlu forvet, Avrupa futbolunda yaşadığı hızlı yükselişi değerlendirmek için maç öncesi basın toplantısında teknik direktör Michael Carrick'e eşlik etti.
Profesyonel kariyerine Ligue 2'de Troyes formasıyla başlayan Mbeumo, Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmayı kişisel açıdan çok büyük bir ödül olarak tanımladı.
27 yaşındaki oyuncu, nihayet kıtanın en üst düzey rakiplerine karşı mücadele edecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.
- Panoramic by PsnewZ
Forvet, Old Trafford transfer kararını doğruladı
Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın, geçen yaz diğer talipleri yerine Manchester United'a katılma kararını haklı çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda Mbeumo, kulübün gidişatından hiçbir zaman şüphe duymadığında ısrar etti. Mbeumo, Old Trafford'un potansiyeline ikna olmasını, takıma katılmadan önce tecrübeli oyunculardan aldığı kişisel mesajların sağladığını açıkladı.
Mbeumo, kadroyla anında bir bağ kurduğunu ve bunun da birlikte büyük işler başarabileceklerine dair inancını beslediğini söyledi.
"Fransa'da Ligue 2'den gelip burada böylesine büyük bir kulüpte oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak çok büyük bir ödül," diyen Mbeumo, şöyle devam etti: "Buradaki çocuklarla iyi bağlantılar kurabileceğimi biliyordum ve gerçekten iyi bir şey başarabileceğimize çok inanıyordum."
Çok yönlü hücum oyuncusu, mevki değişikliklerinden etkilenmiyor
Carrick'in taktik tercihleriyle ilgili kendisine takılması sonrası Mbeumo, buna esprili bir şekilde karşılık vererek hücumdaki her rolde rahat hissettiğini açıkladı. Kariyeri boyunca hem merkezde hem de kanatta oynayan forvet, mevkinin değil performansın çok daha önemli olduğunu yineledi.
Son iki maçında iki gol atan Mbeumo, Sabah karşısında United'ın hücumuna liderlik etmeye hazır olduğunu gösterdi.
"Merkezde de kanatta da oynasam performans gösterebilirim, bu yüzden pek fark etmiyor" diyen Mbeumo, "Takım için oynayıp performans sergileyebildiğim sürece mutluyum" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Mbeumo, tarihi Sabah karşılaşmasına hazırlanıyor
Şampiyonlar Ligi kura çekimini eskiden bir taraftar olarak televizyondan izlediğini kabul eden Mbeumo, şimdi Old Trafford ışıkları altında o elektrikli atmosferi bizzat yaşamaya hevesli. Azerbaycan şampiyonu Sabah karşısında, rakibin ilk kez katıldığı bu mücadelede zorlu bir sınav bekliyor.
United, Avrupa macerasına galibiyetle başlamak için belirleyici bir performans ortaya koymayı hedefliyor.
Mbeumo sözlerini şöyle tamamladı: "Her ülke ve her takım farklıdır, oraya gidip kendini bu seviyede test etmek her zaman iyidir."
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