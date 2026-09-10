Bryan Mbeumo, Ligue 2'den Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına uzanan yolculuğunu anlattı

Carrick'in taktik tercihleriyle ilgili kendisine takılması sonrası Mbeumo, buna esprili bir şekilde karşılık vererek hücumdaki her rolde rahat hissettiğini açıkladı. Kariyeri boyunca hem merkezde hem de kanatta oynayan forvet, mevkinin değil performansın çok daha önemli olduğunu yineledi.

Son iki maçında iki gol atan Mbeumo, Sabah karşısında United'ın hücumuna liderlik etmeye hazır olduğunu gösterdi.

"Merkezde de kanatta da oynasam performans gösterebilirim, bu yüzden pek fark etmiyor" diyen Mbeumo, "Takım için oynayıp performans sergileyebildiğim sürece mutluyum" ifadelerini kullandı.