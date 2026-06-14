Bruno'yu Ronaldo'ya karşı isyan etmeye kışkırtan şok edici bir öneri

talkSPORT radyosundan İngiliz gazeteci Angelina Kelly, Bruno Fernandes'e, Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo'nun ilk on birden çıkarılmadığı takdirde Portekiz milli takımında oynamayı reddetmesi çağrısında bulunarak tartışmalı bir görüş ortaya attı.

Bu öneri, Portekiz'in şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak görüldüğü bir dönemde geldi. Bruno ise teknik direktör Roberto Martinez'in takımının en önemli yaratıcı oyuncusu olarak turnuvaya katılıyor.

41 yaşındaki Ronaldo'nun Portekiz'in hücumunu yöneteceği tahmin edilse de, gol atma yeteneği bazıları için endişe kaynağı haline geldi.

Angelina Kelly, Ronaldo'nun varlığının Portekiz milli takımına zarar verdiğini belirterek, görüşünü sert bir şekilde dile getirdi.

A Bola gazetesi, Angelina'nın "Ronaldo, Euro 2024'te istenen seviyede değildi ve belki de son Dünya Kupası'nda da öyle değildi. Şu anda 2026 yılındayız ve o basitçe durmak istemiyor" şeklindeki sözlerini yayınladı.

Ayrıca, hazırlık maçlarında kaçırdığı bazı fırsatların "biraz utanç verici" olduğunu da ekledi.