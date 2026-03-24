Bruno takası! Manchester United, Fernandes'in yerine Guimaraes'i alabilir mi? Michael Owen, Kırmızı Şeytanlar ve Newcastle'a transfer dönemi tavsiyelerinde bulunuyor

Newcastle bu spekülasyonları hemen yalanladı, ancak söylentiler nadiren çabucak sönüp gider. Bunu göz önünde bulundurursak, 2026 yazında iki United takımında bir transfer hareketinin parçası olarak iki Bruno yer alabilir mi?

Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, Premier League şampiyonu - GOAL'a özel bir röportaj veren - şöyle dedi: "Manchester United'daki Bruno Fernandes ile ilgili durum gerçekten ilginç çünkü kariyerinde muhtemelen hala çok para kazanabileceği bir aşamaya geldi, ancak artık genç bir oyuncu değil, değil mi? Ancak o kadar iyi ki, Manchester United yönetimi yerinde olsaydım, içimden şöyle derdim: 'Biliyor musun, evet, X milyonu geri kazanabiliriz, ama o çok iyi ve bizim için çok önemli'.

“Ve şimdi, Manchester United'ın gerçekten geri dönüyor gibi göründüğü ve bu ivmenin muhtemelen sadece artacağını düşündüğünüz bu aşamada, muhtemelen onu tutmak için elimden gelen her şeyi yapar ve kırmızı formayla kariyerinin son yıllarını geçirmesine izin verirdim.

“Bence o, Premier Lig'deki en iyi oyunculardan biri. Yıllar boyunca tüm Manchester United oyuncularının çok üstündeydi. Ve bu, takımın zor günler geçirdiği dönemdeydi – o, seviyesini nasıl korudu. Ama şimdi takım gerçekten iyi gidiyor. O ise daha da iyi gidiyor. Ve bence onsuz, sıfırdan başlamış olmazsınız, ama onsuz takıma ciddi zarar verirsiniz.

“Casemiro gibi bir oyuncu ayrılacak ve böyle bir oyuncuyu yerine koymak gerçekten zor olacak. Ayrılacak başkaları da olacak, ama onlar yerine konabilir. Bruno Fernandes'in öyle olduğunu sanmıyorum.

“Bruno Guimaraes'in büyük bir hayranıyım ama Fernandes farklı. Fernandes gibi oyuncuları dünya futbolunda bulamazsınız. Bu, Manchester United için büyük bir karar. Bruno için de büyük bir karar. Burada sadece kulübün söz sahibi olduğunu düşünmeyelim. Ama ben olsaydım, muhtemelen cesaretimi toplayıp bu riski göze alırdım. Bence şu anki değeri boş verin, önümüzdeki üç dört yıl boyunca onun ve takımın bizim için değeri 100 milyon sterlin almaktan çok daha büyük. Muhtemelen onu tutardım.”