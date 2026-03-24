Bruno takası! Manchester United, Fernandes'in yerine Guimaraes'i alabilir mi? Michael Owen, Kırmızı Şeytanlar ve Newcastle'a transfer dönemi tavsiyelerinde bulunuyor
Transfer dedikoduları: Fernandes, Manchester United'da 100 gol ve asist barajını aştıktan sonra gündemde
Fernandes, Manchester'da altı yıllık sadık bir hizmet süresini geride bırakırken, bu süreçte 320 maça çıktı. Hem gol hem de asist sayısında üç haneli rakamlara ulaştı; her iki kategoride de yüzlük barajı rekor sürede aştı.
Harry Maguire'ın ardından kaptanlık pazubandını devralan Fernandes, saha lideri olmanın getirdiği sorumlulukla, değişken yeteneğinden en iyi şekilde yararlanmasını sağladı. Fernandes, United'ın zorlu dönemlerden geçmesine yardımcı oldu.
Ancak 31 yaşında olan Fernandes, Suudi Pro Ligi'nden ilgi görmeye devam ediyor ve Orta Doğu'da cazip sözleşmeler bekliyor. Fernandes, United'ın 2025'te satışa açık olduğunu iddia etti. Teklifler, yaklaşık 12 ay sonra tekrar hoş karşılanabilir.
Casemiro'nun serbest oyuncu olarak ayrılacağı zaten açıklanmışken, Fernandes de ayrılırsa, bir sonraki transfer döneminde orta saha takviyesi yapılması gerekecek. Brezilyalı yıldız Guimaraes'in Old Trafford'un transfer radarına girdiğine dair iddialar var.
Kalmalı mı, gitmeli mi: Manchester United, Fernandes'in ayrılmasına izin vermeli mi?
Newcastle bu spekülasyonları hemen yalanladı, ancak söylentiler nadiren çabucak sönüp gider. Bunu göz önünde bulundurursak, 2026 yazında iki United takımında bir transfer hareketinin parçası olarak iki Bruno yer alabilir mi?
Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, Premier League şampiyonu - İngiltere'deki oyuncular için eniyi çevrimiçi kumarhaneleri öne çıkaran güvenilir bir karşılaştırma sitesi olan Casino.org'un resmi İngiltere elçisi olarak GOAL'a özel bir röportaj veren - şöyle dedi: “Manchester United'daki Bruno Fernandes ile ilgili durum gerçekten ilginç çünkü kariyerinde muhtemelen hala çok para kazanabileceği bir aşamaya geldi, ancak artık genç bir oyuncu değil, değil mi? Ancak o kadar iyi ki, Manchester United yönetimi yerinde olsaydım, içimden şöyle derdim: ‘Biliyor musun, evet, X milyonu geri kazanabiliriz, ama o çok iyi ve bizim için çok önemli’.
“Ve şimdi, Manchester United'ın gerçekten geri dönüyor gibi göründüğü ve bu ivmenin muhtemelen sadece artacağını düşündüğünüz bu aşamada, muhtemelen onu tutmak için elimden gelen her şeyi yapar ve kırmızı formayla kariyerinin son yıllarını geçirmesine izin verirdim.
“Bence o, Premier Lig'deki en iyi oyunculardan biri. Yıllar boyunca tüm Manchester United oyuncularının çok üstündeydi. Ve bu, takımın zor günler geçirdiği dönemdeydi – o, seviyesini nasıl korudu. Ama şimdi takım gerçekten iyi gidiyor. O ise daha da iyi gidiyor. Ve bence onsuz, sıfırdan başlamış olmazsınız, ama onsuz takıma ciddi zarar verirsiniz.
“Casemiro gibi bir oyuncu ayrılacak ve böyle bir oyuncuyu yerine koymak gerçekten zor olacak. Ayrılacak başkaları da olacak, ama onlar yerine konabilir. Bruno Fernandes'in öyle olduğunu sanmıyorum.
“Bruno Guimaraes'in büyük bir hayranıyım ama Fernandes farklı. Fernandes gibi oyuncuları dünya futbolunda bulamazsınız. Bu, Manchester United için büyük bir karar. Bruno için de büyük bir karar. Burada sadece kulübün söz sahibi olduğunu düşünmeyelim. Ama ben olsaydım, muhtemelen cesaretimi toplayıp bu riski göze alırdım. Bence şu anki değeri boş verin, önümüzdeki üç dört yıl boyunca onun ve takımın bizim için değeri 100 milyon sterlin almaktan çok daha büyük. Muhtemelen onu tutardım.”
Magpies'in tavsiyesi: Newcastle'a Guimaraes ve Howe'u kadroda tutması çağrısı
Owen, St James’ Park’taki gelişmelerle ilgili şunları ekledi: “Bruno Guimaraes konusunda, olayların nasıl gelişeceğini izlemek gerçekten ilginç olacak. Açıkçası, kadrolarında çok iyi oyuncular var. Newcastle için Avrupa kupaları biraz riskli görünüyor, bu yüzden yaz boyunca Newcastle ilginç bir kulüp olacak. Bakalım neler olacak.
“Eddie Howe’un bu işin en iyilerinden biri olduğuna dair çok güçlü bir inancım var. Herhangi biri onun pozisyonunu ve bunun gibi şeyleri sorgulamaya başlarsa, dilediğiniz şeye çok, çok, çok dikkat edin, çünkü o, Newcastle kadar iyi, hatta daha iyi bir takıma gidecek ve o zaman Newcastle’ın elinden kaçması ve geri kalan her şey çok can sıkıcı olacaktır.
“İşte birkaç ay önce ilk kupasını kazanan, takımını Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan, heykellerden ve şövalyelik unvanlarından bahseden bir teknik direktör.
“Hala Avrupa kupalarına katılma şansları var. Katılıyorum, iyi bir sezon geçirmediler, ama Manchester United ve Tottenham da ligin alt sıralarında, beşinci ve dördüncü ya da altıncı ve beşinci falan gibi durumdaydılar. Tottenham yine o sıralarda. Bu olabilir.
“Bu gerçekten zorlu bir Premier Lig, bu yüzden o kulüp şu anda çok ilgi çekici. Ben olsam, büyük değişiklikler yapma konusunda çok, çok, çok dikkatli olurdum. Newcastle'ın yerinde olsam, tüm oyuncuları ve menajeri tutmaya çalışır, bunu sadece sakin bir sezon olarak değerlendirirdim.”
Avrupa kupaları: Manchester United ve Newcastle, eleme turlarına kalma şansını kovalıyor
Newcastle, Premier Lig sıralamasında 12. sırada yer alıyor ve yedinci sıradaki Brentford’un dört puan gerisinde. Öte yandan Manchester United üçüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüş biletini garantilemek için iyi bir konumda görünüyor.
Bu durum, seçeneklerini değerlendiren Fernandes'in takımda kalmasına yardımcı olabilirken, Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında yer almak da Guimaraes için cazip olacaktır. 28 yaşındaki Güney Amerikalı oyuncu, 2028 yılına kadar Tyneside ile sözleşmesi bulunmaktadır.