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Bruno Lag… Al-Ahli’nin hayallerini geride bırakarak Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olan João Félix’i keşfeden kişi

FEATURES
Al Diriyah
B. Lage
Premier Lig
Al Ahly SC
Suudi Arabistan
Portekiz
Mısır

Portekizli teknik direktör, önümüzdeki sezon Al-Dir'ye liderlik edecek

"Şu anda bu noktaya gelmemin sebebi odur", "O benim için manevi babamdır"; bu iki ifade tek bir kişiden değil, günümüzün dünyanın en önde gelen futbol yıldızlarından ikisinden geldi; söz konusu olan, altında çalışan herkesin kariyerinde büyük etki bırakan bir teknik direktör.

Bruno Lagu, Suudi Arabistan Ligi’ne adım atan en son uluslararası isim oldu. Yelo Birinci Lig’den yeni yükselmiş Al-Dir’iye kulübü, gelecek sezon takımı yönetmesi için Lagu ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

  • Bruno Lag kimdir?

    Bruno Lage, 50 yaşındaki Portekizli bir teknik direktördür. 12 Mayıs 1976’da Setúbal’da doğmuştur. Babası, Portekiz liginin alt kademelerinde teknik direktörlük yapıyordu ve bu durum, Lage’nin futbol dünyasına adım atmasına yardımcı oldu.

    Lag, kariyerine futbolcu olarak başlamayı denedi, ancak mütevazı seviyelerde oynadıktan sonra antrenörlüğe yönelmeye karar verdi. Henüz 21 yaşındayken, özellikle Vitória Setúbal kulübünün akademisinde antrenörlük yapmaya başladı.

    7 yıl sonra, Lag’ın kariyerindeki en önemli adım geldi: 2004 yılından itibaren Benfica Kulübü Akademisi’nde çalışmaya başladı. Burada birçok genç takımın sorumluluğunu üstlendi ve daha sonra dünyayı kasıp kavuran birçok yeteneğin ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

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  • João Félix'in keşfi

    Bruno Lage’nin yetiştirdiği en öne çıkan yıldızlar arasında, şu anda Manchester City’de forma giyen savunma oyuncusu Rubén Díaz ve Barcelona’ya kiralanan Al-Hilal’ın yıldızı João Cancelo yer alıyor; Cancelo, Lage’yi kendisi için “manevi baba” olarak nitelendirmişti.

    En dikkat çeken yetenek ise João Félix’ti; Lag, Ocak 2019’da görevden alınan teknik direktör Rui Vitória’nın yerine beklenmedik bir şekilde Benfica takımının başına geçtiğinde, Félix’in parlamasında en önemli rolü üstlendi.

    Lag, yedek takımdan geçici olarak A takımın başına getirildiğinde, genç takımdan tanıdığı yeteneklere, özellikle de João Félix’e güvenmeye karar verdi; hatta onun için taktik düzenini 4-4-1-1’e değiştirdi.

    Felix, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı; 29 maçın 28’inde ilk 11’de sahaya çıkarak 17 gol attı ve 10 asist yaptı. Böylece Cristiano Ronaldo’dan bu yana en dikkat çekici Portekizli yetenek olarak nitelendirildi ve ardından 120 milyon avroya Atlético Madrid’e transfer oldu.

  • Tarihi Lig Şampiyonu

    "Aljouya"nın katkıları, Bruno Lage ve Benfica'nın tarihi bir lig şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu; takım, son 19 maçın 18'inde galip gelerek, Rui Vitória döneminde kazanılması umudunu yitirmiş olan şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Lag bununla yetinmedi ve bir sonraki sezonun başında, ezeli rakibi Sporting Lizbon’u 5-0’lık tarihi bir skorla mağlup ederek Benfica’yı Portekiz Süper Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

    Ancak 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Portekiz liginin durdurulmasının ardından işler tamamen değişti; takım bu aradan herkesin tanıdığı halinden çok farklı bir şekilde geri döndü ve 13 maçta sadece iki galibiyet alabildi.

    Lag, João Félix’in Atlético Madrid’e transfer olmasının ardından onun yerini dolduramadığı gerekçesiyle suçlandı ve Temmuz 2020’de resmi olarak görevinden alındı; ardından yeni bir serüvene başladı, ancak bu kez Portekiz dışında.

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  • Premier Lig'in hayali

    Benfica’dan ayrılmasının üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra, Bruno Lage’nin önünde altın bir fırsat ortaya çıktı: Kulüp tarihinin en önemli teknik direktörü olan vatandaşı Nuno Santo’nun ardından, Premier Lig’de yer alan Wolverhampton takımının başına geçmek.

    Wolverhampton deneyimi, Bruno Lage için İngiltere’deki ilk deneyim değildi. 2015 ile 2017 yılları arasında Sheffield Wednesday’de, ardından 2017 ile 2018 yılları arasında Swansea City’de, hemşerisi Carlos Carvalhal’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.

    Ancak “Kurtlar”daki deneyimi en zorlu olanıydı; özellikle de sorumluluk gerektiren bir pozisyona gelmiş olması ve takımla son derece başarılı sonuçlar elde eden Santo’nun yerine geçmesi, hatta oyun sistemini 5 defanslıdan sadece 4 defanslıya değiştirmek istemesi nedeniyle.

    Bruno Lage ilk sezonunda planlarından vazgeçti ve 5 defans oyuncusu sistemini sürdürdü; takım, Premier Lig’de onuncu sırada yer aldı. Bir sonraki sezonda ise 4’lü defans sistemini uygulamaya başladı.

    2022 yılının Ekim ayı başında, Wolverhampton "Premier Lig" sıralamasında 18. sıradaydı ve sadece 3 gol atabilmişti; bunun üzerine Bruno Lage resmi olarak görevinden alındı.

    Temmuz 2023’te Bruno Lage, Botafogo’nun teknik direktörlüğünü üstlendi, ancak aynı yılın Ekim ayında, arka arkaya 8 maç galibiyetsiz kalmasının ardından kısa sürede görevinden alındı.

    Bir yıl sonra, Eylül 2024’te Bruno Lage yeniden Benfica’nın başına geçti ve takımı Süper Kupa ile Lig Kupası’nı kazanmasına taşıdı; ancak kötü sonuçlar nedeniyle bir yıl sonra yine görevinden alındı.

  • Al-Ahli’nin Roshen’in hayallerine yönelik teklifleri

    Benfica'dan ayrılmadan önce, Bruno Lage'nin adı, turnuvadan kısa bir süre önce görevinden alınan İsviçreli teknik direktör Marcel Koller'in yerine, ABD'de düzenlenecek 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Mısır'ın Al-Ahly takımını çalıştırmasıyla anılmıştı.

    Al-Ahly bu transferi gerçekleştiremedi ve önce İspanyol teknik direktör José Ribeiro ile, ardından da Danimarkalı Jes Torup ile anlaşmaya vardı; ancak geçen sezonun sonunda Lag'ın adı yeniden "Kırmızı Kulüp" ile anılmaya başladı.

    O dönemde Al-Dir'iya, Roshen Ligi'ne yükselme play-off'larında finale yükselmiş ve Al-Ula'ya karşı heyecan verici bir galibiyetin ardından tarihinde ilk kez bu lige yükselmeyi başarmıştı.

    Yükselişin ardından kısa bir süre sonra, Al-Dir’iye Kulübü, gelecek sezon takımı yönetmesi için Bruno Lag ile anlaştığını duyurdu. Böylece Lag, Roshen Ligi’nde dünyanın en iyi teknik direktörlerinden oluşan kadroya katıldı.