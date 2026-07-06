Bruno Lag… Al-Ahli’nin hayallerini geride bırakarak Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olan João Félix’i keşfeden kişi

Bruno Lage’nin yetiştirdiği en öne çıkan yıldızlar arasında, şu anda Manchester City’de forma giyen savunma oyuncusu Rubén Díaz ve Barcelona’ya kiralanan Al-Hilal’ın yıldızı João Cancelo yer alıyor; Cancelo, Lage’yi kendisi için “manevi baba” olarak nitelendirmişti.

En dikkat çeken yetenek ise João Félix’ti; Lag, Ocak 2019’da görevden alınan teknik direktör Rui Vitória’nın yerine beklenmedik bir şekilde Benfica takımının başına geçtiğinde, Félix’in parlamasında en önemli rolü üstlendi.

Lag, yedek takımdan geçici olarak A takımın başına getirildiğinde, genç takımdan tanıdığı yeteneklere, özellikle de João Félix’e güvenmeye karar verdi; hatta onun için taktik düzenini 4-4-1-1’e değiştirdi.

Felix, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı; 29 maçın 28’inde ilk 11’de sahaya çıkarak 17 gol attı ve 10 asist yaptı. Böylece Cristiano Ronaldo’dan bu yana en dikkat çekici Portekizli yetenek olarak nitelendirildi ve ardından 120 milyon avroya Atlético Madrid’e transfer oldu.