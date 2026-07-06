Bruno Lag… Al-Ahli’nin hayallerini geride bırakarak Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olan João Félix’i keşfeden kişi

Benfica’dan ayrılmasının üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra, Bruno Lage’nin önünde altın bir fırsat ortaya çıktı: Kulüp tarihinin en önemli teknik direktörü olan vatandaşı Nuno Santo’nun ardından, Premier Lig’de yer alan Wolverhampton takımının başına geçmek.
Wolverhampton deneyimi, Bruno Lage için İngiltere’deki ilk deneyim değildi. 2015 ile 2017 yılları arasında Sheffield Wednesday’de, ardından 2017 ile 2018 yılları arasında Swansea City’de, hemşerisi Carlos Carvalhal’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Ancak “Kurtlar”daki deneyimi en zorlu olanıydı; özellikle de sorumluluk gerektiren bir pozisyona gelmiş olması ve takımla son derece başarılı sonuçlar elde eden Santo’nun yerine geçmesi, hatta oyun sistemini 5 defanslıdan sadece 4 defanslıya değiştirmek istemesi nedeniyle.
Bruno Lage ilk sezonunda planlarından vazgeçti ve 5 defans oyuncusu sistemini sürdürdü; takım, Premier Lig’de onuncu sırada yer aldı. Bir sonraki sezonda ise 4’lü defans sistemini uygulamaya başladı.
2022 yılının Ekim ayı başında, Wolverhampton "Premier Lig" sıralamasında 18. sıradaydı ve sadece 3 gol atabilmişti; bunun üzerine Bruno Lage resmi olarak görevinden alındı.
Temmuz 2023’te Bruno Lage, Botafogo’nun teknik direktörlüğünü üstlendi, ancak aynı yılın Ekim ayında, arka arkaya 8 maç galibiyetsiz kalmasının ardından kısa sürede görevinden alındı.
Bir yıl sonra, Eylül 2024’te Bruno Lage yeniden Benfica’nın başına geçti ve takımı Süper Kupa ile Lig Kupası’nı kazanmasına taşıdı; ancak kötü sonuçlar nedeniyle bir yıl sonra yine görevinden alındı.