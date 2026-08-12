AFP
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Bruno Guimaraes'in yerine biri mi? Newcastle United'a, Inter Milan'ın gözden çıkardığı Davide Frattesi'yi transfer etme fırsatı sunuldu
Newcastle United, Frattesi için teklif yaptı
TeamTalk'a göre, Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi'yi kadrosuna katma fırsatı sunuldu. Merkez orta saha oyuncusu, kulüp kadroya yapılacak olası takviyeleri değerlendirirken esasen takıma önerildi.
Orta sahanın güçlendirilmesi, yönetim için acil bir öncelik olmaya devam ediyor. Kendini kanıtlamış bir oyuncunun transfer edilmesi, bu sezonki hedefleri açısından belirleyici olabilir.
Guimaraes'ın yokluğunu doldurmak
Newcastle United, Bruno Guimaraes'in can yakıcı ayrılığının ardından oluşan dev boşluğu hâlâ doldurmanın yollarını arıyor. Teknik ekip için, onun etkisini tekrar edebilecek bir oyuncu bulmak kritik önem taşıyor.
Sportif direktörler bonservis değerlerini ve kadroya uyumu değerlendirirken transfer görüşmeleri sürüyor. Oyuncunun şu anki durumu da doğal olarak scouting ekibinin dikkatini çekmiş durumda.
Stankovic hedef olarak öne çıkıyor
St. James' Park ile adı anılan bir diğer oyuncu da, kulübün hedefleri arasına giren Aleksandar Stankovic oldu. Scout ağları, oyuncunun gelişimini yakından takip etti.
İlk 11'de forma rekabetini artıracak yeni profilleri kadroya katmak, yüksek performans seviyesini korumak açısından büyük önem taşıyor. Kulüp, piyasadaki birden fazla seçeneği değerlendirmeyi sürdürüyor.
Sırada ne var?
Transfer dönemi ilerledikçe Newcastle'ın, bu orta saha hedefleri için resmî teklif yapıp yapmayacağına karar vermesi gerekecek. Görüşmeler büyük ölçüde bonservis değerlemelerine ve kadro planlamasına bağlı olacak.
Şimdilik kulübün işe alım departmanı, başarılı bir transfer dönemi geçirmek için tüm seçenekleri dikkatle değerlendiriyor. Önümüzdeki haftalar, kulübün transfer piyasasındaki bir sonraki adımlarını ortaya koyacak.
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