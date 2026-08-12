Bruno Guimaraes'in yerine biri mi? Newcastle United'a, Inter Milan'ın gözden çıkardığı Davide Frattesi'yi transfer etme fırsatı sunuldu

TeamTalk'a göre, Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi'yi kadrosuna katma fırsatı sunuldu. Merkez orta saha oyuncusu, kulüp kadroya yapılacak olası takviyeleri değerlendirirken esasen takıma önerildi.

Orta sahanın güçlendirilmesi, yönetim için acil bir öncelik olmaya devam ediyor. Kendini kanıtlamış bir oyuncunun transfer edilmesi, bu sezonki hedefleri açısından belirleyici olabilir.