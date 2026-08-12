18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

Çeviri:

Bruno Guimaraes'in yerine biri mi? Newcastle United'a, Inter Milan'ın gözden çıkardığı Davide Frattesi'yi transfer etme fırsatı sunuldu

Transfers
Newcastle United
D. Frattesi
Inter Milan
Premier Lig

Newcastle United'a, Inter Milan orta saha oyuncusu Davide Frattesi'yi transfer etme fırsatı sunuldu. Newcastle United, Bruno Guimaraes'in bıraktığı boşluğu doldurmak için takviye arıyor.

  • Newcastle United, Frattesi için teklif yaptı

    TeamTalk'a göre, Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi'yi kadrosuna katma fırsatı sunuldu. Merkez orta saha oyuncusu, kulüp kadroya yapılacak olası takviyeleri değerlendirirken esasen takıma önerildi.

    Orta sahanın güçlendirilmesi, yönetim için acil bir öncelik olmaya devam ediyor. Kendini kanıtlamış bir oyuncunun transfer edilmesi, bu sezonki hedefleri açısından belirleyici olabilir.

    • Reklam

  • Guimaraes'ın yokluğunu doldurmak

    Newcastle United, Bruno Guimaraes'in can yakıcı ayrılığının ardından oluşan dev boşluğu hâlâ doldurmanın yollarını arıyor. Teknik ekip için, onun etkisini tekrar edebilecek bir oyuncu bulmak kritik önem taşıyor.

    Sportif direktörler bonservis değerlerini ve kadroya uyumu değerlendirirken transfer görüşmeleri sürüyor. Oyuncunun şu anki durumu da doğal olarak scouting ekibinin dikkatini çekmiş durumda.

  • Stankovic hedef olarak öne çıkıyor

    St. James' Park ile adı anılan bir diğer oyuncu da, kulübün hedefleri arasına giren Aleksandar Stankovic oldu. Scout ağları, oyuncunun gelişimini yakından takip etti.

    İlk 11'de forma rekabetini artıracak yeni profilleri kadroya katmak, yüksek performans seviyesini korumak açısından büyük önem taşıyor. Kulüp, piyasadaki birden fazla seçeneği değerlendirmeyi sürdürüyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Sırada ne var?

    Transfer dönemi ilerledikçe Newcastle'ın, bu orta saha hedefleri için resmî teklif yapıp yapmayacağına karar vermesi gerekecek. Görüşmeler büyük ölçüde bonservis değerlemelerine ve kadro planlamasına bağlı olacak.

    Şimdilik kulübün işe alım departmanı, başarılı bir transfer dönemi geçirmek için tüm seçenekleri dikkatle değerlendiriyor. Önümüzdeki haftalar, kulübün transfer piyasasındaki bir sonraki adımlarını ortaya koyacak.

Club Friendlies
Everton crest
Everton
EVE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW