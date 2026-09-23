Getty Images Sport
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Bruno Guimaraes, Brezilya'nın Avustralya karşısında telafi peşinde olduğu süreçte Dünya Kupası'ndaki kritik penaltı kaçırışının hayaletini hâlâ üzerinden atamıyor
Guimaraes, Dünya Kupası hayal kırıklığının izlerini anlattı
Futbolun en büyük sahnesinden erken vedanın acısı nadiren çabuk diner ve Guimaraes için Brezilya'nın Norveç'e son 16 turunda yenildiği maçın anıları hâlâ can yakacak kadar taze. Kısa süre önce Newcastle United'dan Arsenal'e ses getiren bir transferi tamamlayan orta saha oyuncusu, kaçırdığı penaltının 2-1'lik yenilgiye katkıda bulunmasıyla milli takımın yaşadığı yıkımın merkezinde yer aldı. Brezilya, Queensland'da Avustralya ile oynanacak hazırlık maçları için yeniden bir araya gelirken, 28 yaşındaki futbolcu o geceden bu yana taşıdığı duygusal yük hakkında açık konuştu.
Basına konuşan Guimaraes, sonrasında ciddi şekilde "acı çektiğini" kabul etti. Guimaraes, “Korkunç bir histi. Böyle bir şeyin yaşanmasına asla gerçekten hazır olmuyorsunuz. Bu bir yara izi ve hâlâ çok taze, ama zamanla iyileşiyor. Oldu ve bu oyunun bir parçası” dedi.
- Getty Images Sport
Karanlık anları gelişime dönüştürmek
Geçmeyen ağrıya rağmen, eski Newcastle oyuncusu bu deneyimin kalıcı bir gerileme değil, gelişim için bir katalizör olmasını sağlamaya kararlı. Sahadaki sorumlulukları konusunda meydan okumayı sürdürüyor ve gelecekte benzer bir durum ortaya çıkarsa göz önünde olmaktan kaçınmayacağını vurguluyor.
“Hatalarımdan ders çıkarmak istiyorum. Her zaman kazanmaya odaklanırız ama genellikle bize en çok şeyi yenilgi, yolunda gitmeyenler öğretir. Gelişebileceğim yer orası. Yarın bir penaltı daha olsa tereddüt etmem. Gerekirse onu kullanmak için bin kez daha öne çıkarım. Kararlılığımı koruyorum ama bu karanlık bir andı ve çok acı çektim” dedi.
Yeni bir liderlik rolü
Kadroda önemli bir yenilenme süreci yaşanırken takımın kıdemli isimlerinden biri olan Guimaraes, gelecek nesle rehberlik etme sorumluluğunu benimsedi. Estevao ve Gabriel Bontempo gibi genç yeteneklerin takıma katılmasıyla birlikte, yükselen bir yıldız konumundan tecrübeli bir veterana dönüşüm yaşadığını görüyor. Guimaraes, ilk kez milli takıma girdiği 2020 yılında kendisine verilen desteği hatırlatarak, ilk kez forma giyecek oyuncular için sıcak bir ortam oluşturmanın önemine dikkat çekti.
"Bence en önemli şey, genç oyunculara, ilk kez gelenlere güven vermek. Milli takıma ilk çağrım 2020'deydi ve o zamandan bu yana hayatımda bugüne kadar çok şey yaşandı. Geldiğimde, daha yaşlı oyuncuların hepsi bana güven verdi; böylece elimden geldiğince rahat ve evimde gibi hissedip en iyi futbolumu oynayabildim. Sanırım şimdi ben de bu görevdeyim," diye açıkladı.
"Son Dünya Kupası'ndan kalanlar, ben, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, bizim farklı bir rolümüz var, tabii ki bir liderlik rolü. Oradaki yeni oyunculara bakarsanız, 18, 19, 20 yaşında oyuncular var. Ben 28 yaşındayım ve bu çocukların yanında kendimi yaşlı hissediyorum."
- AFP
Avustralya'ya saygı var ama odak noktası hâlâ içerideki meseleler
Brezilya, Avustralya'ya duyduğu saygıya rağmen bu hazırlık maçlarını öncelikle kendini geliştirme çalışması olarak görüyor. Takımın Townsville'e gelişi, taktik disiplin ile mental dayanıklılığın öncelik olduğu yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.
Guimaraes, "Bu hazırlık maçlarında burada biraz daha kendimize odaklanarak bulunuyoruz ama elbette Avustralya'ya saygı duyuyoruz ve harika bir maç olmasını umuyoruz. Son dönemde işler iyi gitmedi ama benim bakış açıma göre durumu tersine çevirmenin tek yolu iyi oynamak ve maçlar kazanmak. Yaşanan her şeyin ardından taraftarların çok kırgın olduğunu biliyoruz. Bunu ancak iyi oynayarak, iyi performanslar sergileyerek, maçlar kazanarak yapabiliriz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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