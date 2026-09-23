Futbolun en büyük sahnesinden erken vedanın acısı nadiren çabuk diner ve Guimaraes için Brezilya'nın Norveç'e son 16 turunda yenildiği maçın anıları hâlâ can yakacak kadar taze. Kısa süre önce Newcastle United'dan Arsenal'e ses getiren bir transferi tamamlayan orta saha oyuncusu, kaçırdığı penaltının 2-1'lik yenilgiye katkıda bulunmasıyla milli takımın yaşadığı yıkımın merkezinde yer aldı. Brezilya, Queensland'da Avustralya ile oynanacak hazırlık maçları için yeniden bir araya gelirken, 28 yaşındaki futbolcu o geceden bu yana taşıdığı duygusal yük hakkında açık konuştu.

Basına konuşan Guimaraes, sonrasında ciddi şekilde "acı çektiğini" kabul etti. Guimaraes, “Korkunç bir histi. Böyle bir şeyin yaşanmasına asla gerçekten hazır olmuyorsunuz. Bu bir yara izi ve hâlâ çok taze, ama zamanla iyileşiyor. Oldu ve bu oyunun bir parçası” dedi.