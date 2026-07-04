Bruno Guimaraes, Brezilya formasıyla Dünya Kupası’ndaki performanslarıyla Arsenal için neden mükemmel bir transfer olduğunu kanıtlıyor – ancak bu, Gunners’ın Norveçli yıldız Martin Odegaard’ı bir kenara atması gerektiği anlamına gelmez

Turnuvanın şu ana kadarki en yaratıcı iki oyuncusu olan Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard, New Jersey’de karşı karşıya gelecek; ikilinin bireysel mücadelesi, Güney Amerikalıların köklü geçmişine rağmen kağıt üzerinde oldukça dengeli görünen bu karşılaşmanın sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayabilir.

Heyecan verici Altın Ayakkabı yarışı manşetleri süslüyor, ancak hem Bruno (dört) hem de Odegaard (üç), Dünya Kupası'nın en çok asist yapan oyuncusu olma yarışında ilk beşte yer alıyor ve bu yarış da en az o kadar büyüleyici. Fransa'nın muhteşem oyuncusu Michael Olise şu anda beş asistle lider durumda.

Brezilya ile Norveç arasındaki son 16 turu karşılaşması, Arsenal’in 65 milyon sterlin (87 milyon dolar) değer biçilen Newcastle’ın yıldız oyuncusunu transfer etmek için girişimde bulunduğu bir ortamda gerçekleşiyor. Bu oyuncu, Kuzey Amerika’da Odegaard ile birlikte Arsenal’in orta sahasını bir üst seviyeye taşıyabileceğini kanıtlıyor.