Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Bruno Guimaraes, Brezilya formasıyla Dünya Kupası’ndaki performanslarıyla Arsenal için neden mükemmel bir transfer olduğunu kanıtlıyor – ancak bu, Gunners’ın Norveçli yıldız Martin Odegaard’ı bir kenara atması gerektiği anlamına gelmez

Analysis
Dünya Kupası
B. Guimaraes
M. Oedegaard
Brezilya
Norveç
Arsenal
Premier Lig
FEATURES
Brezilya - Norveç

2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Brezilya ile Norveç arasında oynanacak maçta, Arsenal taraftarları için ilginç bir gelişme yaşanacak. Pazar günü maçın başlamasından önce dikkatlerin büyük bir kısmı şüphesiz süperstar forvetler Vinicius Jr ve Erling Haaland’da olacak olsa da, bir diğer önemli konu ise şu anki ve potansiyel gelecekteki Arsenal orta saha oyuncuları arasındaki rekabet olacak.

Turnuvanın şu ana kadarki en yaratıcı iki oyuncusu olan Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard, New Jersey’de karşı karşıya gelecek; ikilinin bireysel mücadelesi, Güney Amerikalıların köklü geçmişine rağmen kağıt üzerinde oldukça dengeli görünen bu karşılaşmanın sonucunu belirlemede önemli bir rol oynayabilir.

Heyecan verici Altın Ayakkabı yarışı manşetleri süslüyor, ancak hem Bruno (dört) hem de Odegaard (üç), Dünya Kupası'nın en çok asist yapan oyuncusu olma yarışında ilk beşte yer alıyor ve bu yarış da en az o kadar büyüleyici. Fransa'nın muhteşem oyuncusu Michael Olise şu anda beş asistle lider durumda.

Brezilya ile Norveç arasındaki son 16 turu karşılaşması, Arsenal’in 65 milyon sterlin (87 milyon dolar) değer biçilen Newcastle’ın yıldız oyuncusunu transfer etmek için girişimde bulunduğu bir ortamda gerçekleşiyor. Bu oyuncu, Kuzey Amerika’da Odegaard ile birlikte Arsenal’in orta sahasını bir üst seviyeye taşıyabileceğini kanıtlıyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Eleştirenleri susturmak

    Odegaard, geçen sezon kulüp düzeyinde şüpheyle karşılanmıştı; bazı yorumcular ve Arsenal taraftarlarının bir kısmı, bu yaz kadro dışı bırakılmasını ve hatta satılmasını talep etmişti – ki bu durum, 22 yıl sonra kulübün ilk şampiyonluk kazanan kaptanı olması göz önüne alındığında daha da dikkat çekicidir.

    Bu eleştirilerin temelinde, Odegaard'ın 10 numara pozisyonunda sıklıkla güvenli seçeneği tercih ettiği ve maçları kontrol altına almak yerine akışına bırakma eğiliminde olduğu algısı yatıyor. Ofansif orta saha oyuncusu, zaman zaman etkisini göstermekte zorlandı ve ufak tefek sakatlıklar da bu duruma katkıda bulundu; ancak yine de 24 Premier Lig maçında 7 asistle sezonu başarıyla tamamladı.

    Ancak Dünya Kupası’nda Odegaard, herkese gerçekte ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattı; kulüp düzeyinde lig şampiyonluğu için acı verici derecede uzun süren bekleyişi sona erdirme baskısı altında olmayan birinin özgürlüğüyle oynayan Odegaard, üç dinamik performansında çok daha kendinde görünüyordu. Eleştirenlerini susturmak ve belki de kulübü onu satmanın bir hata olacağına ikna etmek için yeterince iyi bir performans sergilemiş olmalı.

    • Reklam
  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Baş Yaratıcı

    Norveç'in kaptanı, Kuzey Amerika'da oynadığı üç maçta da üç asist kaydetti: Irak maçında köşe vuruşundan Leo Ostigard'ın kafa vuruşunu hazırladı, Senegal karşılaşmasında Haaland'a milimetrik bir pas attı ve Fildişi Sahili'ne karşı Antonio Nusa'nın muhteşem golünün hazırlayıcısı oldu.

    Opta'ya göre bu başarı, Odegaard'ı 1966'da kayıtların başlamasından bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk üç maçında da gol hazırlığı yapan üçüncü erkek futbolcu ve 2010'daki Dirk Kuyt'tan bu yana Dünya Kupası'nda üst üste üç maçta asist yapan ilk futbolcu haline getirdi. Fildişi Sahili ile oynanan son 32 tur maçında 90 kez topa dokundu ve 18 kez ileriye pas attı; bu, diğer tüm oyunculardan daha fazla.

    Bu, milli takım forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için aslında hiç de yeni bir durum değil. Turnuva elemelerinde oynanan sekiz maçın üçünü sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen, Odegaard yine de yedi golün hazırlayıcısı oldu; bunlardan üçü İsrail’e karşı oynanan tek bir maçta geldi. Bu, Avrupa’daki diğer tüm oyunculardan daha fazla.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Görünmez kahraman

    Brezilya’dan Guimaraes de Dünya Kupası’na benzer şekilde etkileyici bir başlangıç yaptı. Teknik açıdan geçmişteki altın nesil Selecao yıldızları kadar yetenekli ya da ünlü olmayabilir, ancak Newcastle kaptanı, turnuvada şu ana kadar ülkesinin tartışmasız en önemli oyuncusu oldu.

    Orta saha oyuncusu, Odegaard’dan bir asist daha fazla kaydetti; Fas karşısında Vinicius’a muhteşem bir pas vererek onun muhteşem beraberlik golünü hazırladı, İskoçya maçında yine bu kanat oyuncusuna kafa vuruşu için asist yaptı ve daha sonra savunmayı geçerek Matheus Cunha’ya pas verip onun golünü hazırladı. Ardından, son 32 turunda Japonya’ya karşı 96. dakikada Brezilya’nın dramatik galibiyet golünde soğukkanlılığını koruyarak Gabriel Martinelli’yi buldu ve dördüncü, aynı zamanda en önemli asistini kaydetti.

    Böylece Guimaraes, 21. yüzyılda bir Dünya Kupası’nda dört asist yapan dördüncü oyuncu oldu; onu Almanya’dan Michael Ballack (2002), İtalya’nın efsanesi Totti (2006) ve Kolombiya’dan Juan Cuadrado (2014) izlemişti, ancak kısa süre sonra Fransa’dan Olise de bu listeye katıldı. Brezilyalı oyuncu ayrıca bu Dünya Kupası’nda orta saha oyuncuları arasında en fazla üçüncü gol fırsatı yaratan isim oldu (dokuz). Yorgunluk bilmeyen oyun stili, şu ana kadar oynadığı dört maçta toplamda bir maraton mesafesine eşdeğer bir mesafe (44,4 km) koştuğu gerçeğiyle de ortaya çıkıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    'En önemli oyuncu'

    Brezilya’nın efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti, kusurlu bir kadroyla ülkesindeki her zamanki gibi çok yüksek beklentileri karşılamaya çalışan takımının başarısı için Guimaraes’in önemini gayet iyi biliyor.

    İtalyan teknik direktör, Japonya'yı mağlup ettikleri maçın ardından, "Bruno çok önemli bir oyuncu, maç boyunca çok istikrarlı ve hem savunmada hem de hücumda her zaman çok iyi katkı sağlıyor," dedi. "Harika bir asist yaptı ve Bruno'nun kocaman bir kalbi olduğu için çok mutluyum."

    Bu görüşe, orta saha oyuncusunun artık eski Newcastle takım arkadaşı olan Emil Krafth da katıldı. Defans oyuncusu BBC’ye, “O, takımın en önemli oyuncusu,” dedi. “Maçı hem fiziksel hem de teknik açıdan çok iyi yönetiyor.

    "Umarım [Newcastle] onu kadroda tutabilir. Etrafında pek çok söylenti dolaşıyor, ki bu şaşırtıcı değil çünkü iyi bir Dünya Kupası ve harika bir sezon geçirdi."

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Akıllıca bir hamle

    Newcastle’ın kaptanını elinde tutup tutamayacağı artık en büyük soru işareti; zira Guimaraes, dünya futbolunun en büyük sahnesinde gezegenin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak ününü giderek pekiştiriyor. Haziran ayı sonlarında, Arsenal’in yaklaşık 55 milyon sterlin (73 milyon dolar) tutarındaki gayri resmi teklifinin, kaptanlarının bu yaz satılık olmadığı konusunda kararlı olan Magpies tarafından reddedildiği ortaya çıkmıştı. Ancak o zamandan beri, oyuncunun fikrinin değişmiş olabileceği yönünde haberler çıktı.

    Guimaraes'in, şüphesiz kulağına fısıldayacak olan Arsenal yıldızları Martinelli ve Gabriel Magalhaes ile birlikte milli takım kampında olması, Newcastle'ın durumuna yardımcı olmuyor; ayrıca, 2025-26 sezonunda Premier Lig'i 12. sırada bitiren kulübü, gelecek sezon herhangi bir Avrupa kupası turnuvasına katılma şansı sunamıyor.

    Kuzey Londralılar, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin iki yıl sonra sona erecek olması ve 29. yaş gününe çok da uzak olmaması nedeniyle, 65 milyon sterlinlik (87 milyon dolar) bir teklifin onu St James' Park'tan koparmak için yeterli olacağına inandıkları öne sürülüyor. Bu varsayımsal transfer, özellikle Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'ın, Guimaraes'in Newcastle'daki takım arkadaşı ve tartışmasız olarak daha düşük seviyede bir orta saha oyuncusu olan Sandro Tonali için 100 milyon sterlin (133 milyon dolar) tutarında bir harcama yapmaya hazır olması göz önüne alındığında, Arsenal açısından çok akıllıca bir hamle olacaktır.

    Ancak, Tonali'nin ayrılmasından elde edilecek önemli gelir ile Anthony Gordon'un Barcelona'ya 69 milyon sterlin (93 milyon dolar) karşılığında satılmasının, Tyneside ekibinin oyuncu satma baskısı altında olmadığı anlamına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Ağız sulandıran bir olasılık

    Dolayısıyla Arsenal taraftarları, kulüp kaptanlarının orta sahalarını bir üst seviyeye taşıyabilecek isimle karşı karşıya geleceği bu Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasını özellikle yakından takip edecek.

    Gunners, gelecek sezon uzun zamandır bekledikleri Premier Lig şampiyonluğunu korumak için şimdiden favori konumunda, ancak Guimaraes'in takıma katılmasıyla şampiyonluk, daha ilk vuruş yapılmadan garantilenmiş olabilir. Geçen yaz İspanyol Martin Zubimendi'yi kadroya katmak bir şeydi, ancak Bruno'nun Declan Rice ve Odegaard ile birlikte orta sahada yer alması bambaşka bir şey.

    Bu üçlü, hayranlık uyandıran bir gelecek vaad ediyor; Rice, defans odaklı, sahadan sahaya koşan bir orta saha oyuncusu olarak görevine devam edecek, Guimaraes ise 8 numara olarak kirli işleri halletme, sıkı koşu ve yaratıcılıkla katkı sağlayacak, Odegaard ise takımının geçiş anlarında emin ellerde olduğunu bilerek ve kulübünün şampiyonluk hasretini sona erdirme baskısı olmadan sahanın üst kısmında yaratıcılığını serbestçe sergileyebilecek.

    Bazıları Brezilyalı oyuncunun gelişinin Emirates’teki Norveçli meslektaşının sonu olacağını düşünmüş olabilir, ancak Mikel Arteta’nın ligde hakimiyet kurmayı hedeflediği bu dönemde, her ikisi de Dünya Kupası’nda Arsenal’in geleceğinde önemli bir rol oynayabileceklerini kanıtlıyor.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Norveç crest
Norveç
NOR