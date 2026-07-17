Bruno Guimaraes, Arsenal’de ilk 11’de yer alacak mı? Kaptanlık pazubandının Declan Rice’a devredileceği orta saha revizyonu kapsamında Martin Odegaard neden satılabilir?

22 yıl sonra ilk kez üst lig şampiyonluğu kazanılmış olsa da, Emirates Stadyumu’ndakiler gelişmeye devam etmeleri gerektiğinin farkındalar. Büyük harcamalar yapan rakipler peşlerine düşmeye hazır olduğundan, yerinde saymayı göze alamazlar.

Kuzey Londra'da defansdan forvet hattına kadar takviyeler gündemde; hem savunma hem de hücum hatlarına takviye yapılması bekleniyor. Orta saha da ele alınacak ve bu bölgeye daha fazla enerji ve yaratıcılık katılması hedefleniyor.

İşte burada Guimaraes devreye giriyor; Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, St James’ Park’ta geçirdiği beş yıl boyunca Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir isim. 28 yaşındaki Güney Amerikalı oyuncunun yeni bir maceraya atılma fikrine açık olduğu söyleniyor.

Anlaşma sağlanabilirse Arsenal kapılarını açmaya hazır olacaktır, ancak rakip kulüpleri satışa ikna etmek için 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) ile 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) arasında bir transfer ücreti gerekebilir.