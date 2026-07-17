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Bruno Guimaraes, Arsenal’de ilk 11’de yer alacak mı? Kaptanlık pazubandının Declan Rice’a devredileceği orta saha revizyonu kapsamında Martin Odegaard neden satılabilir?
Newcastle’ın yıldızı Guimaraes’in transfer bedeli 100 milyon sterline kadar çıkabilir
22 yıl sonra ilk kez üst lig şampiyonluğu kazanılmış olsa da, Emirates Stadyumu’ndakiler gelişmeye devam etmeleri gerektiğinin farkındalar. Büyük harcamalar yapan rakipler peşlerine düşmeye hazır olduğundan, yerinde saymayı göze alamazlar.
Kuzey Londra'da defansdan forvet hattına kadar takviyeler gündemde; hem savunma hem de hücum hatlarına takviye yapılması bekleniyor. Orta saha da ele alınacak ve bu bölgeye daha fazla enerji ve yaratıcılık katılması hedefleniyor.
İşte burada Guimaraes devreye giriyor; Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, St James’ Park’ta geçirdiği beş yıl boyunca Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir isim. 28 yaşındaki Güney Amerikalı oyuncunun yeni bir maceraya atılma fikrine açık olduğu söyleniyor.
Anlaşma sağlanabilirse Arsenal kapılarını açmaya hazır olacaktır, ancak rakip kulüpleri satışa ikna etmek için 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) ile 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) arasında bir transfer ücreti gerekebilir.
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Guimaraes, Arsenal'in ilk 11'inde yer alabilir mi?
Bu, hem güven hem de maddi açıdan ciddi bir yatırım olurdu. Mevcut durumda Guimaraes, Arsenal’in ilk 11’ine girebilir mi? Bu soru Aliadiere’ye yöneltildiğinde, “Invincible” lakaplı oyuncu – ToonieBet ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Bu zor bir soru çünkü sezonu [Martin] Zubimendi ile bitirdiniz ve o takıma bile giremedi. Myles Lewis-Skelly birdenbire ortaya çıkıp orta sahanın o pozisyonunu aldı. Bununla birlikte, Myles’ın sezona muhtemelen o pozisyonda başlamayacağını düşünüyorum.
“Guimaraes’in gelmesi durumunda, tabii ki her şey kimin hemen oynayabilecek durumda olduğuna bağlı olacaktır; çünkü Dünya Kupası’na katılan tüm oyuncular muhtemelen daha sonra geri dönecek ve sezona başlamaya hazır olmayabilirler. Ama bence Guimaraes üst düzey bir oyuncu, en üst seviyede.
“O sistemde nereye uyum sağlayabilir? Söylemesi zor çünkü orada Declan Rice var, iyi oynayan Martin Odegaard var, aynı şekilde harika iş çıkarabilecek [Eberechi] Eze de var.
“Peki onu üçlü içindeki en defansif oyuncu olarak 6 numaraya mı koyardınız? Bilemiyorum çünkü Guimaraes de ileriye çıkmayı, gol atmayı ve hücumda yer almayı seviyor. O yüzden bilemiyorum. Onu takıma nasıl entegre edeceklerini gerçekten bilmiyorum. Ama dinleyin, bence harika oyunculara ve iyi seçeneklere sahip olmak her zaman harikadır ve Mikel bunu kendi vizyonuna göre işe yarar hale getirebilir.”
Rice kaptanlık pazubandını takarken Odegaard satılabilir
Arsenal’in Aston Villa’nın oyun kurucusu Morgan Rogers ile de adı anılırken, kalabalık orta saha kadrosunda yer açmak için Norveçli oyun kurucu Odegaard’ın takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor.
Sadece birkaç hafta önce kulüp kaptanı olarak önemli bir kupa kaldırmışken, onun takımdan ayrılması sürpriz olur mu? Aliadiere, Arsenal'in kaptanlık pazubandının başka bir dinamik oyuncuya geçebileceğine değinerek şunları ekledi: “Martin'in Arsenal'deki kariyerine baktığınızda, sakatlıklar nedeniyle pek çok iniş çıkış yaşadı; bir sezonunda tam olarak formunda değildi ve geçirdiği birkaç sakatlıktan sonra geri dönmesi zaman aldı.
“Kaptanlık konusunda da şunu düşünüyordum: Arsenal taraftarları, onun kaptan kalması mı yoksa kaptanlık pazubandını Declan Rice’a mı vermemiz gerektiği konusunda uzun süredir tartışıyor. Bence bir futbol kulübünde, kaptan hâlâ kulüpteyken kaptanı değiştirmek zor bir iştir.
“Belki de çözüm şudur: Eğer o ayrılmak isterse, kulüp iyi bir transfer ücreti almaktan memnun olur, herkes mutlu olur; belki de Martin’in ayrılması ve kaptanlık kol bandının Declan Rice’a verilmesi en uygunudur.
“Taraftarlar arasındaki tüm bu tartışmaları duyduğunuzda, herkesin mutlu olacağı bir çözümün ne olabileceğini düşünmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii ki kaptanınız birkaç ay önce kupayı kaldırmışsa, onun kesinlikle en önemli isim olduğunu, kalması gereken kişi olduğunu düşünüyorsunuz.
“Ancak Arsenal’in yine gelişmesi gerekiyor çünkü diğer herkes gelişiyor, diğer herkes para harcıyor. Ve kesin olan bir şey var ki, aynı oyuncularla kalıp aynen devam edemezsiniz. Yeni kanlara ihtiyacınız var, daha da ileriye gitme, Premier Lig’i yeniden kazanma arzusu olan yeni oyunculara ihtiyacınız var. Yani evet, Martin ayrılabilir ve yerine başka biri gelebilir.”
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Arsenal maç takvimi: 2026-27 sezonu hızla yaklaşıyor
Odegaard’ın sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor ve henüz 27 yaşında. Ancak bu faktörler, Arsenal’in ona yüksek bir fiyat biçebileceği anlamına geliyor; bu da alternatif transferler için gerekli finansmanı sağlamaya yardımcı olabilir.
Guimaraes, Arsenal’in transfer radarında açıkça yer alıyor; ancak Arteta’nın takımının, Community Shield’da Manchester City ile karşılaştıktan sonra 21 Ağustos’ta yeni yükselen Coventry’yi evinde ağırlayarak 2026-27 sezonunu açmadan önce, Tyneside’dan güneye çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil.
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