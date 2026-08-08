Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmileşti, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi ve bu da kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’daki on yıllık parlak kariyerinin tadını çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da yer aldığı tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için kayda değer bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, deneyimli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de muhtemelen İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter’in, savunma oyuncusunun imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, Nerazzurri bu transferi bir tür darbe olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu yalnızca yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Belki henüz bunun farkında değil ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama son derece uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım seviyesinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A
Krishan Davis