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Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Bruno Guimaraes, Arsenal'da taraftarların efsanesi olabilir ve Arsenal'in korkutucu orta saha hattını tamamlar: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını puanlıyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Bunun tek nedeni de her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; bazı büyük isimler, 1 Eylül'deki son gün gelmeden yüksek bonservisli hamlelere imza atıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalar neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bırakmıştı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge şimdi The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor; çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu oydu. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Brezilyalı milli oyuncu, kaptan olarak da örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı yeniden dengeye kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine inşa etmeyi hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolayca 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının üzerindeki yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazandığı için hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla agresiflik katacaktır. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in bu korkutucu merkezi hattı tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara fiziksel üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da uzun süredir peşinde oldukları o elusive kupayı sonunda kazanma ihtimalleri adına oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı; Brezilya adına dört golün asistini yaparken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kâbus gibi elenişten önce, belirleyici etkisi bakımından Vinicius Junior'la boy ölçüştü. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik kapasitesi müthiş, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde Guimaraes, Arsenal taraftarı için adeta özel olarak tasarlanmış bir kült kahraman olmak adına tüm kutucukları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de en ufak şekilde çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette umutları, Mastantuono'nun İtalya'da tıpkı Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi ritmini yeniden bulması olacak, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Eğer bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da aşağı itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmayı hedefleyen La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde, Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de son derece istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, yani Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilirler. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde fırsat transferi gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve sadece üç gollük cılız katkısı, etrafında oluşan heyecanı haklı çıkarmaya pek yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidişi ona bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapma alanı sağlayacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle bir kariyer gerilemesi, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola'nın James Trafford'ı ele alış biçimini gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023'te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley'den yeniden transfer edilen Trafford'ın, Ederson'ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad'da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçına gelinmişken kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı kadroya kattı ve genç İngiliz'i anında yeniden hiyerarşide alt sıralara itti. City, duygu ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle ün yaptı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley'ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve Guardiola yönetiminde geçen sezon yalnızca kupa kalecisi olarak kullandığı bir oyuncudan hatırı sayılır bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen bir başka genç altyapı mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modelinin işleyişi tam olarak böyle. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen takım, gelecek sezon işlerini doğru yaparsa Avrupa sıralaması için gizli favorilerden biri olabilir. Trafford, Elland Road'a bedelsiz statüsündeki gözde isim Harry Wilson ve çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından geldi ve Leeds'in sorun yaşadığı bir mevkide üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere birinci kalecisi olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da beğenildiği biliniyordu ve Premier League'de takım seçme şansı vardı. Onun Leeds'i seçmiş olması önemli ve bu da Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon üst sıralara tırmanabileceklerine ve kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceklerine inandığını gösteriyor. £45 milyonluk ($60.5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City dışındaki hayata ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda şok bir küme düşme yaşanmadığı sürece, uzun vadede kendisini Premier League'in birinci kalecilerinden biri olarak kabul ettirme adına önünde gerçek bir fırsat var. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirdiği düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu ortadaydı ve onun umudu, bu transferin kendisini artık 32 yaşında olan Jordan Pickford'ın yerine İngiltere'nin birinci kalecisi olmaya götürecek yolun başlangıcı olması. Trafford, Premier League'de Everton'ın kalesini koruyan Pickford ile doğrudan rekabet edecek ve eğer Leeds'i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması da düşünüldüğünde, fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde 'big six' kulüpleri yerine Leeds'i tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız birinci kaleci olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. Kendi içinde, bu hamleyi daha da büyük şeyler için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin tamamı, daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de kulübün şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezonu Bundesliga'da üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi potasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını nakde çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher keşfedeceklerdir. Diomande Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecektir. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birinci hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ön çapraz bağ ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kesinlikle daha fazla kanat alternatifi gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı bir dönemde genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için transfer edildiği öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaların kilidini açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş yıldızlığa yükselişini taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan futbolseverlerin büyük bölümü, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olurken Diomande'nin varlığından bile habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde yalnızca 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımından gelmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için çok kısa sürede müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı verdi. Ardından Dünya Kupası'na çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısıyla ve 140 milyon euroluk bonservis etiketiyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması başlı başına gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen Anfield'dan 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine oturtulmasının ardından da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından Salah'ın savunma katkısındaki eksiklik daha görünür hale geldiği ve hücumdaki verimi düştüğü için, sahada olmadığı anlarda da daha iyi göründü. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı hiç bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içinde olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Saudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile elde edememek de ayrıca rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Ligi tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin açık şekilde gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de muazzam bir başarı. Kendi jenerasyonunun en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini transfer ettikten sonra ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine inşa ediliyor. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri başlatabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya geçmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi de görkemli kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Görünüşe bakılırsa Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin hiçbiri eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; serbest oyuncu statüsünde olduğu düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol yollarındaki dokunuşunu yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'daki hikâyesinin nasıl sona erdiği konusunda özel olarak mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetiminde heyecan verici yeni bir başlangıcın parçası olacakken şimdi ikinci sınıf bir ligde gündemde kalabilmek için didinmek zorunda. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford açısından: Chelsea’nin 36 yaşındaki Henderson için devreye girmesiyle Brentford’un oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi; kulüp hatta sözleşmesini feshederek ayrılık sürecini de kolaylaştırdı. Ancak İngiliz milli oyuncu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek potansiyelli Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiliz milli oyuncunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik ($55m) bedelle transfer edildi. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir telafi etmek neredeyse imkansız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşürler umuduyla körlemesine yığmaya çalışan transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdinin ise İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel dahil birçok hayranı bulunan Henderson, Chelsea’nin son yıllarda ciddi şekilde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Maviler’in aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerileri için değil, saha dışında sağlayacakları için transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi; mizacı ve birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntıların belirleyici olduğu anlarda paha biçilemez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek. Yine de Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendini hazır tutup hatta antrenman yapmasıyla karakterini ortaya koyduğu Dünya Kupası’nın, itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissi var. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri haline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, şanlı kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kulüp kültürünü yenileyip umut veren genç kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemin öncülüğünü yapması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar geçerli olacak, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme de işin üstüne çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco geçen sezon Ligue 1'de 6 gole katkı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldiği süreçte de kilit bir rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye dönük pasları Strasbourg'ya ciddi bir delicilik kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin yapısı, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg formasıyla çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli gerilimin ardından da küresel çapta ün kazandı. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası değil, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürme ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlama konusunda güvenebilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve Barco'nun hâlâ ortaya çıkarılacak büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar hızlı geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; burada yalnızca sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralandı, sonuncusu ise geçen yaz onun bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör Alonso. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına yalnızca 19 dakika oynamasına rağmen, Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de de sınırlı bir role alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin de ortak üçüncü en skorer ismi konumundaki futbolcuyu kaybediyor. 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmazlar, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de yüksek potansiyelli genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, gerçi Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League tecrübesi olan, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti; BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyorlar. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen bunların tamamını fazlasıyla beraberinde getiriyor. Ayrıca sadece kadro kalabalığı yaratmak için alınmış da olmayacaktı. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 sezonluk Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı 19 lig maçında dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulüpteki çok sayıdaki forvet arasında yer alması nedeniyle Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında bu, Welbeck’in basitçe geri çeviremeyeceği bir fırsattı. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Sürekli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bol süre alma ihtimali son derece yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda yer alması bekleniyor. İki yıllık sözleşme de, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama adına bir fırsat daha sunabilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Maviler’in onu kadroda tutması durumunda Delap için de olduğu gibi, onun için mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmileşti, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi ve bu da kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’daki on yıllık parlak kariyerinin tadını çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da yer aldığı tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için kayda değer bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, deneyimli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de muhtemelen İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter’in, savunma oyuncusunun imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, Nerazzurri bu transferi bir tür darbe olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu yalnızca yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Belki henüz bunun farkında değil ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama son derece uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım seviyesinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yi 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların önemli bir parçası olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynamayı bilen, dominant bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını zaten bekliyordu ve Lacroix'nin kendisini en üst seviyede deneme isteğinin de farkında olduğu bildiriliyordu. Şişkin piyasayı göz önünde bulundurarak daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapan Palace'ın mali dengeyi sağlaması açısından bu para yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League deneyimi ve kalite katma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında eldeki dağınık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nin gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da muhtemelen mevcut grubun birkaç üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa milli takımının tam anlamıyla bir parçası olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki işe yaramayan parçaları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters istikamete gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı'na yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figür olmasını sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin olsun ister 130 milyon sterlin olsun, Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da eksikliği açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya mal oldu. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp doğduğu ülke İspanya’ya döneceğini gösteriyor; ama dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici oldu. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Kendini Premier League’de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst düzey liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacak gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, İngiltere yerine hâlâ uluslararası seviyede İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha oyuncusu olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki büyük, büyük fark şu ki Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacağı görünümü var. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme ilişkin çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutan tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketinin ardından oyuncuyu elden çıkarmak pekâlâ zor olabilirdi. Bundan biraz daha fazla, 10 gün önce Chelsea’nin, Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için Garnacho’ya sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesi şeklinde hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerden çok uzak olmayacağını tahmin edersiniz ki bu da kulübü fazlasıyla memnun edecektir. Özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve umut, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek yapan canlılıktan ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli riskler barındırıyor gibi hissettiriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu hâlâ satın almak zorundayken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma ayrıca mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor; zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecekti ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Bu yapı ise açıkça Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı UEFA’nın gözünde azamiye çıkarmak için tasarlanmış görünüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boşta bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumuna da temkinli yaklaşacağı kesin. O transfer de şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralama anlaşmasıydı; oyuncunun tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrosuna nadiren alındı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde forma giyseydi kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edeceği için çok memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği görülüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu seviyedeki bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transfer olmasının ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kriteri karşılayacaktır. Yunanistan milli futbolcusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde bazı riskler de var; bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City'de ciddi şekilde zorlanmıştı. Bununla birlikte o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı. Bu nedenle, Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ama en azından ilk etapta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiç ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Yıllar içinde Barca'yı transfer politikası nedeniyle fazlasıyla eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon onun potansiyelini nihayet ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini bir hayli kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koymak için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir durum olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea'nin altı sıra ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, Chelsea'nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough'dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon sterline kadroya katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa'nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken diğer yandan Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesi açısından da büyük katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yarattığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal'i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi şimdi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea'nin 'bomba timi'nden bir ismin Villa Park'a uğramasını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Varsayım, Rogers'ın gönlünü Emirates'e gitmeye kaptırdığı yönündeydi; burada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın sol kanattaki yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi iş çıkaran Alonso'nun Rogers'ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti süre alacak olmasının çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hâlinde olan bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle olabilir. Özellikle de artık Premier League'de iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester'dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması bunu daha da anlamlı kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla 'cold' kutlaması görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlıklara yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratan bir konu olsa da, sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planı açısından ne kadar önemli olduğunu abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemezken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gole imza attı. Sözleşmesinde ayrıca iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar hafifletecek. Tielemans kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını gösterdi. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık geçtiğini düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir transfer haline getiriyor; Belçikalı oyuncu da kuşkusuz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea açısından: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve ilk 11'de yeri henüz garanti olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek meblağ bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getirdi. Yine de Santos Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd açısından: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. United karar vericilerinin Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça razı olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'i garanti olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok sayıda seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos açısından: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olmuş olabileceği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süreyi Old Trafford'da bulup bulamayacağı ise zamanla görülecek ve kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel olduğundan, çok şey United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu düzeyindeki kaostan ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzakta yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek. Sonuçta yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olacağını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı onlardan son derece acı verici koşullarda alarak Premier League hiyerarşisindeki yerlerini Newcastle'a sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlere milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak hayalin ölümünü asıl temsil eden şey, Tonali'nin her takıma değil de Tottenham'a gitmesi. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda görünüyor; bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor, çünkü bu paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon £'luk anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon £ ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda kendisini tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi parlamaya aday görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarların muhtemelen umurunda olmayacaktır. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Onun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin evine dönme isteğini gerçekleştirecek yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın istediği bonservis bedeli nedeniyle anlaşılır şekilde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali, şimdi en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a gitti ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulmuş olması Inter açısından sorgulanmalı. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ dünyanın en iyi hücumcu beklerinden biri ve bu nedenle €20m (£17m/$23m), sözleşmesinin bitimine iki yıl daha bulunan bir oyuncu için Inter’in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği düşünüldüğünde, Nerrazurri adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Hakkını vermek gerekirse, Inter’in eli bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi özellikle talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25m olarak belirlenmişti ve bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun fırsatları değerlendiren bir kulüp görüntüsü çizen Real adına yine oldukça akıllıca bir hamle gibi duruyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği bonservisin en az iki katı değerinde ve bu rakam, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30m’nin de epey altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’in o bölgede daha iyi takımlar tarafından değerlendirilebilecek bir dengesizlik yaşamasına yol açıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir bedelle en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeniydi. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacak. Bildirildiğine göre Jose Mourinho ile üstleneceği rolle ilgili görüşmeler yaptıktan sonra, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün epey zayıf olduğu bir durumda Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İkincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Tottenham, bir daha kendisini o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu anlaşma onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstüne çıkmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, aynı yaştaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir transfer. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde tamamlayan Tottenham'a gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye çıkarabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne tarafın istikrarıyla tanınmadığı düşünüldüğünde İtalyan teknik adamın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi yalnızca zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari için bonservis bedeli belirlemek adına PSV'nin Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir; çünkü Kuzey Amerika'da parlaması her zaman mümkündü. Ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında da belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya yönelik refleks bir hamle değildi; Bayern uzun zamandır Saibari'nin tekniği, çalışkanlığı ve çok yönlülüğü doğru oranda bir araya getirdiğine ve zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabileceğine inanıyordu. Biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası bundan daha iyi gidemezdi; son derece etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir kabusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta sevinçten havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari hiç şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma gibi görünüyor. Palestra için alınacak 55 milyon euro’luk (£47m/$62m) dev paket, altyapıdan yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etme kararı aldığı öne sürülüyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman çok zor olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak görev yapan Xabi Alonso’nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge. Haberlere göre bu anlaşmaya son onayı veren isim İspanyol çalıştırıcı oldu ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı hareket ederek 24 saat içinde Inter’in Palestra hamlesini çalmak adına en avantajlı konuma geçti. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması uzun süredir güçlü bir beklenti olarak görülüyordu, bu nedenle bu hamle o açıdan kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorlu temposuna da uygun olduğu düşünülüyor. Ancak 55 milyon euro’ya kadar çıkan bir harcama yapıldıktan sonra Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu rakam Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı. Üstelik oyuncu, 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon varken hâlâ gelişime açık. Bu nedenle bu transfer belli ölçüde risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea’nin sunduğu belirtilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu kısmen açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini sınama fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; ayrıca İtalyan bir diğer genç oyuncu Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Vurgun! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir bedel ödemeye razı birini bulduktan sonra resmen paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca Portekizli oyuncu Parc des Prince’te geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi. Bu da onun adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Aynı şekilde, milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon euro karşılığında hiç değil. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı bile. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda tam olarak burada neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale ile PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis bedeli ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söyleyelim, biz onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı güvenceye yakın bir şey bile sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, uzun zamandır gecikmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçekten umut veren bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak adına kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sürülecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise şu: Artık bu hikâyeyi değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni bir Milan’ın hücumunun merkezindeki isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu bedel zaten büyük, ama bir Serie A takımı için düpedüz devasa. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine büyük bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır, her ne kadar daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin ($94m) değer biçildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürmeleri kaçınılmaz görünüyor; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic de, ayrı bir transfer olarak, dikkat çekici biçimde radarlarında yer alıyor. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor; üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton zorlu pazarlıklarıyla kötü şöhrete sahip ve Tottenham harekete geçmesi gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında hâlâ zirvesine ulaşmamış, topla iyi bir pasör olan ve çok ihtiyaç duydukları mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ortaklığı kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı görünüyor. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde bir ‘Big Six’ kulübünde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, her ne kadar herhangi bir Avrupa kupası sunamıyor olsa da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26’nın sonlarına doğru küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından Spurs adına artık tek yön gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile bir ortaklık çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten bekleniyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda kulübün elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal alternatifi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluk düşünüldüğünde, takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Doğrudan kaleye giden, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı da düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Yine de genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstar olma yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, ancak gelen haberlere göre kulüp bunun böyle olmayacağından emin. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen erken kariyerinde adeta göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid’e düştü ve yalnızca bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiği için bunun adına toplam üretkenliğini artırması da gerekebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yeni görünümlü hücum hattında yine de bolca fırsat bulması gerekir. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda kötü geçen bir sezonun ardından sonunda bonservissiz ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca uzayan ve oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, yani haftalık yaklaşık 250.000 £'a, gelişigüzel geçen ve bir dizi yüksek profilli hatayla kesintiye uğrayan bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak çoktan kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük ölçüde boşa harcanması anlamına geldi. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate'ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek. Kulüp bir bonservis bedeli ödemeyecek olsa da, bu durum Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca stoperin ne kadar kötü bir performans sergilediği düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var ve bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız savunmacı iyi gününde kaliteli bir stoper ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmadı. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen bahis oynuyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Buna karşın Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu transferin çok hızlı şekilde ters gidebileceği hissi var. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; çünkü oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı biçimde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi kazan kaynayan bir ortamda, Anfield'daki son sezonunda oyununu sık sık etkileyen hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bonservissiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'ın izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, özünde Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamış olmasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz şekilde ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önce kişiliği City'de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece bonservissiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden imzasını kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transferi artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır peşinde olduğu İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Ne var ki bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek hiç şüphesiz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki de Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, tıpkı Luka Modric gibi, ki onu Bernabeu'ya getiren de Mourinho'ydu, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kulübe geldikten sonra iyi başlamasa da zamanla Chelsea’nin savunmadaki kilit isimlerinden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevkidaşları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği yönünde haberler çıktığı düşünülürse, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon ($69m) kadar bir bonservis geri kazanmakla muhtemelen memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine mutlaka inanıyordur. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor, çünkü Real Madrid erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük harcama yapmıştı, ancak bu durum onların Cucurella için para saçmasına engel olmadı; haberlere göre oyuncu, yeni (eski) teknik direktörleri tarafından hedef olarak belirlenmişti. Son yıllarda transfer döneminde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının anında karşılığını almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir ‘Mourinho’ oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım düzeyinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde haberleştirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O hâlde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit oyunculardan biri hâline gelme şansı da oldukça yüksek; Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman oynayıp zaman zaman kenarda kalması muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli düşünüldüğünde, özellikle Barcelona bağlantıları göz önüne alındığında, hemen katkı vermek zorunda, aksi takdirde sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu taraftarını kısa sürede karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katılan oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve zirvesindeyken tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkilerinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erken hamle yapmasının nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilmiş olsaydı, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi biçimde aranacağı da acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Spurs'ün elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bedelsiz olarak gecikmeli biçimde geliyor olması hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki görüş ikna edici değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirme kapasitesine kuşku olmaması nedeniyle Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de onun kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından gerçekten çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için sonuna kadar direndi, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına geç de olsa izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl zorluk, bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i 12. sırada bitirdiği o acınası sezonun yanı sıra Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelmek istemesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işleri rayına oturttuktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine pres makinesi gibi çalışıyor; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğini görmezden gelmek mümkün değil. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi. Ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, bunların yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa da ve Rashford'a kıyasla daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans seçeneği bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Rüyaları süsleyen türden. Premier League'de, özellikle son iki yılda, ciddi anlamda istikrarsız performanslar sergilese de Gordon bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü ve küçükken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük sınama da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11 oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon şansına muhtemelen kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal ile yan yana sahaya dizilecek! Not: A

    Mark Doyle