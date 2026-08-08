Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için sonuna kadar direndi, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına geç de olsa izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl zorluk, bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i 12. sırada bitirdiği o acınası sezonun yanı sıra Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelmek istemesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işleri rayına oturttuktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine pres makinesi gibi çalışıyor; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğini görmezden gelmek mümkün değil. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi. Ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, bunların yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa da ve Rashford'a kıyasla daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans seçeneği bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Rüyaları süsleyen türden. Premier League'de, özellikle son iki yılda, ciddi anlamda istikrarsız performanslar sergilese de Gordon bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü ve küçükken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük sınama da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11 oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon şansına muhtemelen kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal ile yan yana sahaya dizilecek! Not: A

Mark Doyle