Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için büyük mücadele verdi ve ancak gecikmeli olarak Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen geri adım atıp ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp kariyerinde ne de milli takımda £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz daha da kolay olmayacak. Newcastle artık olası yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor; Premier League'i acınacak bir 12. sırada bitirmesi ve Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesi de, giderek daha ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda düzeni sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80 milyon saçmak olması pek de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine yoğun pres yapan bir oyuncu; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı. Ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi derecede istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; bu yaz ise ilk etapta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılabilir şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da tam burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservisini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80 milyonu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Buna, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

Mark Doyle