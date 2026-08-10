Manchester City için: John Stones’ın duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği dönem boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’ın yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de parlak bir süreç geçirdi; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi bir üçleme yapmasına, buna o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun kalacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer bedelsiz olsa bile Inter açısından bu hamlede kayda değer bir risk bulunuyor. Ancak İtalyan ekibi, bu riski, Stones’ı haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umabileceği şey, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda Stones, günümüzde top kullanımı en iyi stoperlerden biri olmayı sürdürüyor; bunu da yaz başlarında Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, ileri yaştaki oyuncular için bir bakıma sığınak niteliğinde ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de vücudunun sık sık onu yarı yolda bıraktığı bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Nerazzurri’nin, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu hamleyi adeta bir transfer çalımı olarak görüyor olması da muhtemel. Not: B
Stones için: Stones’ın muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir, ancak 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama da oldukça uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde, harika Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onun milli takım düzeyinde de adaylar arasında kalmasına yardımcı olabilir. Not: A
Krishan Davis