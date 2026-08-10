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Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Bruno Guimaraes, Arsenal'da taraftarın kült kahramanı statüsüne ulaşabilir ve zaten korkutucu olan Arsenal orta saha hattını tamamlar: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'nın yaz aylarında oynanması değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimlerin yüksek bonservis bedelleriyle yaptığı hamlelerle bir kez daha hareketli geçiyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün ya da hatta oyuncunun, müzakere masasında farklı bir karar vermiş olsalar neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL da bu nedenle, oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana hiçbir zaman tam olarak en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça kayda değer bir bonservis bedeli elde etmiş olmaktan memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kulübün kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu nedenle kadrosunda 10 stoper bulunan kulüp için oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu hazırlıkları kapsamında Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hedeflerini zaten gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; zira İngiltere milli takım oyuncusu olmasına rağmen Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, Chelsea tarafından birkaç yıldır haksızlığa uğradığı için Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı, bir yıl sonra forma numarası elinden alındı ve Palace’a kiralandı (orada iyi bir performans sergiledi), ardından da bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini net şekilde gösterdi ve tamamen kâr getiren bir oyuncu olması da Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, nihayet temiz bir kopuş anlamına geliyor ve artık Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı, Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleyeceği bir dönemi sabırsızlıkla bekleyebilir. Serie A’daki hayata iyi uyum sağlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

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  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak 2025-26 sezonunun çalkantılı geçen tamamında Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Guimaraes olmadan bu boşluk artık The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Yeni transfer Sean Steur'ün henüz 18 yaşındayken Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak liderlik etti ve sık sık takım arkadaşlarını adeta zorla ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ün, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir iş var ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir oyuncu hemen bulunamazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında bir 8 numara olarak rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de ikili mücadele kazanma sayısında Arsenal'deki tüm oyuncuları geride bıraktığı için hücuma ekstra dinamizm, savunmaya da daha fazla agresiflik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının başlıca nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes korkutucu merkez bloğu tamamladığına göre artık herhangi bir yerel rakibin onlara fiziksel üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir ki bu da o uzun süredir ulaşılamayan kupayı nihayet kazanma şansları adına oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçramak adına ideal zaman. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu, Norveç'e karşı son 16 turunda yaşanan kâbus gibi elenişten önce, Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı olup Vinicius Junior ile birlikte belirleyici etki bakımından başa baş bir performans sergileyerek Dünya Kupası'nda hiçbir şüpheye yer bırakmadan kanıtladı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele edebileceği platformu sağlayacak. Dar alanda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görme yeteneğine sahip ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla oyunun tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes yüksek bonservis bedelinin baskısından en ufak şekilde çekinmeyecek, Arsenal taraftarı için adeta özel olarak tasarlanmış gerçek bir kült kahraman olarak tüm kutuları işaretliyor. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklardır, ancak bunun garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da aşınmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyacı olmayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık pek çok engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışan La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer; yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar bile. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanların yanıldığını kanıtlamak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde, transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak da gelecekte benzer anlaşmaların önünü açabilir, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de başarılı olursa. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te ortaya koyduğu potansiyel düşünüldüğünde €63 milyonluk bonservis bedeli tam bir fırsat gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den büyük bir Avrupa ligine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı, etrafındaki beklentiyi haklı çıkarmaya pek yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı; özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde bu durum belirgindi. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transfer olması, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapması için ona alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

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  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonda sadece üç maç geçtikten sonra kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve genç İngiliz’i anında tekrar sıralamada geriye itti. City, duygular ve aidiyetin önüne acımasızca iş ihtiyaçlarını koymasıyla bilinen bir kulüp haline geldi ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaklardır. Bir başka yüksek potansiyelli, genç altyapı mezununun ve A takım seviyesinde potansiyel taşıyan bir oyuncunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak City’nin iş modeli iyi ya da kötü tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Leeds bu yaz sessiz sedasız kadrosunu güçlendirdi ve gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa sıralaması için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a bedelsiz olarak gelen gözde isim Harry Wilson ve büyük gelecek vadeden Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından katıldı ve Whites için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın da ilgisi biliniyordu ve Premier League’de takım seçme şansına sahipti. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu tercih, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma savaşı vermekten kaçınabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60,5 milyon) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden birine bunun iki katını rahatlıkla talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Man City dışında hayata ikinci bir başlangıç ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede Premier League’de bir takımın 1 numarası olarak kendini kabul ettirme şansı artık gerçekten çok yüksek. Kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu açıktı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açık açık konuşmuştu ve şimdi bu transferin, 32 yaşındaki Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton’ın file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az hissedilecek. Oyuncu, bu transferi daha da büyük hedeflere ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig için olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de onların şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinde itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını kazanca dönüştürmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar, ayrıca Diomande Real'de etkileyici bir başlangıç yaparsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için piyasa değerinin üzerine çıktı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu da bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmediğinden, kesinlikle kanat rotasyonunda daha fazla seçeneğe ihtiyaçları vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmek için bastırmasıyla birlikte genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de ideal şekilde uyuyor. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi; ayrıca La Liga'ya aşinalığı da adaptasyon sürecine yardımcı olmalı. PSG ve Liverpool gibi kulüplerin önüne geçip Diomande'nin imzasını almak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlar, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olurken sıradan taraftarların çoğu Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; önce rezerv takımda başlamıştı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, Alman kulübü adına üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaparak ne kadar müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede oldukça iyi bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını yine de hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu ne olursa olsun kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen, Liverpool formasıyla önceki sekiz yılda sergilediği insanüstü istikrara yakışır şekilde, 2024-25 sezonunun sonunda zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda yalnızca 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine oturtulmasının ardından da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadrodaki birçok isim dramatik şekilde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool ayrıca Salah sahada yokken daha iyi göründü; çünkü son vuruşlardaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesiyle ilgili haberler çıkmıştı, ancak bu anlaşma sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu da işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Saudi Pro League ekiplerinin hedefinde olan Salah'tan bonservis bedeli bile elde edememek de ayrıca tam bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor büyüklüğündeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kulüp, kendi neslinin en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umut edecektir. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi ölçüde yükseltebilecek rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin kısa süre önce uzatılmasının da üzerine koyuyor. Eğer Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile hemen uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmeye uzanan bu süreç Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde noktalama kaderiyle karşı karşıya. Görünen o ki Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinden hiçbiri eski Roma yıldızıyla ilgilenmedi; serbest oyuncu statüsündeki biri için bu oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulabilir, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması olacak. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda özel hayatında mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah şu anda ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford açısından: Henderson için Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek süreci onun adına kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’a transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Brentford pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik ($55m) bonservis bedeliyle transfer edildi. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerinin yerini doldurmak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri yığmaya çalışan eski transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şu an ise İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de hayranları arasında yer aldığı Henderson, Chelsea’nin kadroya çok ihtiyaç duyduğu tecrübe, istikrar ve olgunluğu katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacak olsa da, 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneğinden çok saha dışında sağlayacakları için getirildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve onun mizacı ile birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince detaylı anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek; yine de Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor, çünkü Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona son derece cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü elden geçirip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemin öncülüğünü yapması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun bunda başarılı olacağına karşı iddiaya girilmez. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki kiraz oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46m) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında kayda değer bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olurken, bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transfer oldu ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı yaptı, takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahasından ceza sahasına oynayan bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delicilik kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her metrekaresini dolaştı. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmelerini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz zahmetsiz bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu ayrıca Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya rakip yarı alanda topun dolaşımını sürdürme ve topu geri kazanmak için kendini tamamen ortaya koyma konusunda güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle hafifletecektir ve Barco'nun hâlâ ortaya çıkarabileceği çok fazla potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar hızlı geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralandı, sonuncusu ise geçen yaz bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik adam. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede çalışmış olma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına sadece 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de de sınırlı bir role alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor; zira kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en golcü ismini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ancak yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok şey vaat eden genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak olması nedeniyle, layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmeler sırasında Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını belli etmişti; zira BlueCo yönetiminde bir kez daha son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen tüm bu özellikleri fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroyu doldurmak için alınmış da olmayacak. Brighton forveti, şu anda 35 yaşında olmasına rağmen, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı (13) ve ikinci en yüksek gol sayısına da 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010 yılında Sunderland formasıyla gelirken, en sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalacak gibi görünüyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı kadroda, Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında, Welbeck’in basitçe geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan kariyer geçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kenardan gelip bolca süre alma ihtimali son derece yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda yer alması beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama adına bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden buluşacak ve Maviler’in onu takımda tutması durumunda Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’ın duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği dönem boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’ın yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de parlak bir süreç geçirdi; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi bir üçleme yapmasına, buna o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun kalacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer bedelsiz olsa bile Inter açısından bu hamlede kayda değer bir risk bulunuyor. Ancak İtalyan ekibi, bu riski, Stones’ı haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umabileceği şey, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda Stones, günümüzde top kullanımı en iyi stoperlerden biri olmayı sürdürüyor; bunu da yaz başlarında Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, ileri yaştaki oyuncular için bir bakıma sığınak niteliğinde ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de vücudunun sık sık onu yarı yolda bıraktığı bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Nerazzurri’nin, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu hamleyi adeta bir transfer çalımı olarak görüyor olması da muhtemel. Not: B

    Stones için: Stones’ın muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir, ancak 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama da oldukça uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde, harika Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onun milli takım düzeyinde de adaylar arasında kalmasına yardımcı olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın Lacroix'yı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişim gösterdi. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede sınama arzusunun da farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasayı hesaba kattıklarında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadeli kaliteli çözümler olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr zaman zaman umut verip beklentileri karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu bildirildi; bu da muhtemelen mevcut grubun birkaç üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam Fransa milli oyuncusu için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde de çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da ileri seviyede sınamak ve en üst düzeyde oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve dirençli performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile kendi geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figür hâline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson'ın ayrılışına üzülecektir; çünkü o, takımın önce Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasındaydı. Adeta her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce yalnızca 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Bu yüzden, Anderson'ın City Ground'da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City'ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri'leri. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d'Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad'dan ayrılıp ülkesi İspanya'ya döneceğini gösteriyor. Ayrılmasa bile City'nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu iş için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere'nin en üst düzey liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca'nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun 'İngiliz vergisi'nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest'ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde bile forma giymedi. Anderson, uluslararası düzeyde İngiltere yerine hâlâ İskoçya'yı temsil ediyor olsaydı, City'nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson'ın Forest seviyesini aştığı açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City'de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad'da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalardan ilki olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips'e kıyasla daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki büyük, büyük fark da şu: Rodri'nin Anderson ile ilk 11'deki bir yer arasına girmeyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla, City'de Pep Guardiola sonrası döneme dair büyük belirsizlikler olsa da bu, onun kendisini Avrupa'nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır; zira Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis bedelinin de etkisiyle gönderilmesi hiç de kolay olmayan bir isim olabilirdi. Bundan biraz fazla 10 gün önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızla sonuç verdi. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz; kulüp de bundan fazlasıyla memnun olacaktır. Özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservisle yeni kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin önemli riskler taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu satın almakla hâlâ yükümlüyken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorularla karşı karşıya kalınacaktır. Anlaşma ayrıca mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; çünkü bu düzenleme, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı en üst düzeye çıkarmak üzere açıkça kurgulanmış durumda. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boşalan bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinden uzakta omuzlarında daha az baskı olacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek, bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat edecektir; Elliott, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık transferle ve oldukça ulaşılabilir görünen koşullarla gelmişti. Sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç günü kadrosuna nadiren alındı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho’nun değerini kanıtlaması gerekecek. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalamasının ardından satıcı kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kritere uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) bireysel anlamda harika bir sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde, bonservis bedeli bugünün piyasasında iyi bir değer gibi görünse de, belli bir risk var; Tzolis Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı, ancak o dönemde çok gençti ve Norwich City küme düşmeye mahkumdu. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu başarıya ulaşmak için gereken fiziksel güç ile hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama isteğiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle hareket ediyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile ortaya koyduğu yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka çok memnun olacaktır. Şimdi kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı çok sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini nihayet ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koymak için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak; buna karşın Blues’un önünde hiçbir Avrupa kupası organizasyonu yok. Yine de Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında kadrolarına katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken diğer yandan Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para anlamına geliyor. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli; çünkü bunun, kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyor. Not: B+

    Chelsea için: Gerçek bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısı yerine kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Blues’un ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a uğrayacağını ve bunun fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olacağını düşünüyor. Ancak daha muhtemel görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sırtında sadece iki iyi Premier League sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında öyle. Genel kanı, Rogers’ın aklını Emirates’e taşınmaya koyduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinden eski Manchester takım arkadaşı Palmer’la birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ kutlaması görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Çok acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın ekibi, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemezken çok ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının yalnızca birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde harika bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl daha kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında biri için bile elbette çok fazla maç yükü taşıyor. Ancak onun gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevindeyken ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar yatıştıracak. Tielemans, Dünya Kupası'nda da kalitesinin altını çizen, kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle Casemiro'nun geçen sezonun sonunda ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League elitlerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu, ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da kendi başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için çok büyük hale getiriyor; o da kuşkusuz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev yaptığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha oyuncusu için United'ın bonuslarla birlikte 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlinlik teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ile Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılmış şekilde Santos'a yöneldi. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yolları ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olan oyuncunun hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye olması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin, Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından onu Brezilya kadrosuna almamış olmasının da etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp alamayacağı ise henüz belli değil ve kulübün orta sahadaki yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi beklendiğinden, çok şey United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu düzeyindeki kaos ve kulübedeki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de bir garantisi yok. Bununla birlikte, Santos'un yakında eski kulübü olacak Chelsea herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğası gereği daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin, Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı son derece can yakıcı şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle, o dönem Britanya rekoru olan bu bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik alımlara milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ama asıl hayalin sonunu temsil eden şey, Tonali'nin her takımdan değil de Tottenham'a gidişi. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuttaki son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda; bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Spurs, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyon ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle gelmesin ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette, 26 yaşında ve en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şeyi olan bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde yanında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Onun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, bildirilen ülkesine dönme isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün ortaya çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık en verimli yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Inter'in, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir; her ne kadar ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl bulunan bir oyuncu için Inter'in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği düşünüldüğünde, Nerrazurri adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse, Inter'in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenen bu bedel, bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga'nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı transferler konusunda ün kazanmaya başlayan Real için bir başka oldukça zekice iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid'in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal'ın ayrılığı sonrası Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos'un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmadan ziyade hücumda daha etkili olduğu öne sürülebilecek bir başka sağ kenar savunmacısı ve bu da Madrid'i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir bedelle en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni olacaktır. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri'nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu'daki baskının bir ölçüde azalması anlamına geliyor. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold'u ilk 11'in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği en başından belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, daha sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık konumunun pek güçlü olmamasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli, 21 yaşında bir oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda çok daha iyi performans gösterecek bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz bir isim olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için piyasa değerinin üzerine çıkmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi, hem de hemen işlemesi gerekiyor; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka gerekçeye dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon avro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda kendisini geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'te buldu; bu da ilk bakışta biraz yatay bir geçiş gibi görünüyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes'in, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha olduğu tartışmasız. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmıyor oluşu düşünüldüğünde İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın dev takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için, PSV'nin Saibari için bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılacağı da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir transfer hamlesi. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da artmıştı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda'ya karşı alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak transfer resmiyet kazandığında sportif direktör Max Eberl'in de belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin tekniği, çalışkanlığı ve çok yönlülüğü bir arada barındırarak zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacak doğru profile sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımında ileri uçta sergilediği dinamik performanslarla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi ise, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir ilk 11'e girmeye çalışmak bir miktar kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini de anlaşılır biçimde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'dan ziyade onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’u Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından, bu da Atalanta için bir başka akıllıca hamle olma özelliği taşıyor. Palestra için alınacak yüksek bonservis bedeli olan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki biraz üzücü olsa da, Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman oldukça zor bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilginç bir göstergesi. Haberlere göre İspanyol çalıştırıcı bu transfere onay verdi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Palestra’nın geniş ölçüde Serie A şampiyonlarına katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonu için Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorlu yapısına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı hissi var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir miktar ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer belli ölçüde risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi tercih ettiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir; çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan kulüp Inter’di. Ancak Maviler’in sunduğu bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin önerdiğinin iki katından daha fazla olması, bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini test etme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür olmaya hazırlandığını gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar akıl almaz bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacaktır. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Parc des Prince’te geçirdiği sürenin çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun yedeği olması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücumunu geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce bir şeyi hemen açıklığa kavuşturalım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de para içinde yüzmeyen bir Milan için. Bu nedenle, İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetiklerken, Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol açısından aynı garantiye yakın bir şey bile sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için nihayet gelmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler sunan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak adına kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; oradaki genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönünde. O sadece kulübeden oyuna alınabilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. Kritik olan şu ki artık bu anlatıyı değiştirme şansı var. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni bir Milan’ın hücum hattının lideri olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret olsa da bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir hamle; kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon £ karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak en iyi oyuncu satan kulüplerden biri olma ününü daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaklardır, ancak daha önce onun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olarak belirtildiği bildirilmişti. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürecekler; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu ve bunun ayrı bir transfer olacağı özellikle dikkat çekiyor. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da zayıf değiller; Lewis Dunk ile Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissine kapılmamak zor; özellikle de oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereyken. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi biçimde 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili haberleştirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp ona herhangi bir Avrupa futbolu sunamıyor. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yol yukarısı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli verebilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya transfer ettiği bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50'lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da onun 40 milyon avroluk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon avroluk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından ayrılığı zaten kuvvetle muhtemeldi. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın hareket alanını kısıtladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir bölüm! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek hamle yaptı ve görüşmeler ileri aşamaya gelmiş, hatta Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken transferi araya girerek kaptı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden önemli bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyele sahip genç bir kanat oyuncusunu ileride çok uygun bir bedel olarak değerlendirilebilecek bir rakama kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da oynayabildiği gibi merkezde de görev alabiliyor. Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluk düşünüldüğünde, bu transfer çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hem doğrudan oynayan hem süratli hem de savunmada çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik adam Iraola'nın oyun tarzına ideal bir uyum sağlıyor. Ancak yine de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Kulübün ise bunun böyle olmayacağına inandığı bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'un Anfield'a gitmeyi seçmesi de pek eleştirilemez. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından da sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına uyum sağlayıp uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır ve vatandaşı Iraola da onun yerleşmesine yardımcı olacak mükemmel teknik adam gibi görünüyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek. Liverpool'un RB Leipzig'in çok beğenilen kanat yıldızı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin hâlâ beklendiği düşünüldüğünde, bu onun genel üretkenliğini artırmasını da gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kızıllar, 2024-25 sezonundaki şampiyonlukla sonuçlanan kampanyada gücünün zirvesindeyken onunla yeni bir sözleşme imzalasaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan çok kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz ayrıldı. Durum böyleyken, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haberlerde haftalık yaklaşık 250.000 £) dağınık geçen ve bir dizi dikkat çekici hatayla noktalanan bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Geçen yıl kasım ayında Los Blancos’un oyuncuya olan ilgisini sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynuyor ve oyuncu kulübün sorunlu bölgelerinden biri için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan oldukça uzak ve bu transferde, hem taraftarlardan hem de medyadan gelen yoğun inceleme nedeniyle, çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamlenin havası var. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu denilen kazan atmosferinde, Anfield’daki son sezonuna damga vuran hatalara çok daha az sabır gösterilecek. Konate, bedelsiz transferle Madrid’e giderek Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho’nun yenilenen Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunun üstesinden gelip gelemeyeceği kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve hatta Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri, City'de fazlasıyla aranacak. Not: D

    Real Madrid açısından: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu almakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'ya da imza yarışında üstünlük sağladı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi (Etihad'daki Arsenal performansı olağanüstüydü). Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yani yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini çalmasının nedenini anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva açısından: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. Silva, en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyor. Ancak Guardiola onu defalarca Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardımcı olmak, onun kuşkusuz benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü olsa da Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarında da İspanya'da parlayacak deneyime ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz garip bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kulübe geldikten sonra pek iyi başlamamış olsa da zamanla Chelsea’nin savunmasındaki kilit isimlerden birine dönüştü, bu yüzden zararına ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde gezegendeki pozisyonunun en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma isteğini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir bedeli geri kazanmakla yetinecektir. Nitekim, temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi anlamda deneyim eksiği yaşayan kadronun en tecrübeli isimlerinden birini daha kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho’nun söylediği oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük yatırım yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon avroluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve bu bedel, son aylarda formunda bir miktar düşüş görülen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekte daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir ‘Mourinho’ oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden giden oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin açık ara en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde haberleştirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Dolayısıyla anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit oyunculardan biri hâline gelme ihtimali de yüksek; Carreras’ın Portekizlinin ilk 11’inde dönüşümlü olarak oynatılması muhtemel görünüyor. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünülürse, derhâl performans vermek zorunda; aksi takdirde sabırsızlığıyla ün salmış Bernabeu tribünlerini karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edilmişti ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendini hissettirmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şimdi sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayamadı; ayrıca Liverpool adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde özleneceği acı biçimde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosu sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik açısından eksik olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı ama Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bedelsiz olarak gecikmeli biçimde geliyor olması hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a çok da ihtiyaç duymadığı yönündeki his sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünen o ki Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken onu iyi durumda bırakıyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool hiçbir noktada ona yeni sözleşme önermedi. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı; yani Spurs dışında da seçenekleri bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten yalnızca kıl payı kurtulan bir kulübe katılmayı seçmiş olması biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi ölçüde geliştirme kapasitesine tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünülürse, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için büyük mücadele verdi ve ancak gecikmeli olarak Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen geri adım atıp ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp kariyerinde ne de milli takımda £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz daha da kolay olmayacak. Newcastle artık olası yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor; Premier League'i acınacak bir 12. sırada bitirmesi ve Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesi de, giderek daha ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda düzeni sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80 milyon saçmak olması pek de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine yoğun pres yapan bir oyuncu; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı. Ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi derecede istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; bu yaz ise ilk etapta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılabilir şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da tam burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservisini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80 milyonu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Buna, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

    Mark Doyle