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Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Bruno Guimaraes, Arsenal'da taraftarın gözdesi olabilir ve kulübün korkutucu orta saha hattını tamamlar: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bu sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olmasından kaynaklanmıyor! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimlerin yüksek bonservisli hamlelere imza atmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin işin içindeki herkes için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, müzakere masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda anlaşma da var.

GOAL ise oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yaptıktan sonra bir daha tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyonluk bonuslar, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi yetiştirdiği bir ismin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında yine karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrosunda 10 stoper bulunan kulüp için oyuncu satışı bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerlemesinin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi ilk katılımı öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak iddiasını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; çünkü İngiltere milli oyuncusu olmasına rağmen Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bir bölümünün eleştirilerinin odağı haline gelmişti, diğer bir kesim ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyonluk ($40 milyon) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chalobah, Chelsea tarafından birkaç yıldır nasıl idare edildiği düşünüldüğünde bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, orada da iyi bir performans sergiledi, ardından bağlı olduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok kullandığı stoper olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’nın yeniden sıralamada geri düşeceğini açıkça gösterdi ve onun saf kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve şimdi Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı, Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A yaşamına iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

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  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak şimdi Guimaraes olmadan orası, Newcastle'ın çalkantılı 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksunken, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Yeni transfer Sean Steur'ün henüz 18 yaşında Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil; Hollandalının Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülünce bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek sayısıydı. Brezilya Milli Takımı oyuncusu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede Eddie Howe'un resmen yerini aldıktan sonra orta sahayı istikrara kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor; Guimaraes için yeterince tecrübeli bir alternatif hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hâle gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun bekleyişin ardından dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de tüm Arsenal oyuncularından daha fazla ikili mücadele kazanan isim olarak hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla agresiflik katacak. Arsenal taraftarı, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz şekilde uyması nedeniyle Guimaraes'in takıma çok hızlı uyum sağlayacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in o korkutucu merkezi yapı taşını tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak alt etmesinin nasıl mümkün olacağını görmek zor. Bu durum, yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşmaları hâlinde Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olabilir ki bu da o bir türlü ulaşılamayan kupayı nihayet kazanma şansları adına son derece umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladı; Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı olurken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kâbus gibi elenişten önce, belirleyici etkisiyle Vinicius Junior'la yarıştı. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahramanı olarak tüm kutuları işaretliyor; sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'dan Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun tıpkı Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri önemli ölçüde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi iş çıkarsa bile Mastantuono'ya yine ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini bitirdi ve bu da genç oyuncuyu kadro sıralamasında daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışırken, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki bir oyuncu olduğu için Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip ve bu da Serie A kurallarına uygun şekilde, transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de başarılı olursa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük zayıf katkısı etrafındaki beklentiyi haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve yaşadığı hayal kırıklığı özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için oyundan atıldığında beden diline açıkça yansımıştı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapabilmesi için ona alan sağlayacak. Bu kesinlikle Mastantuono için kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

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  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola'nın James Trafford'ı nasıl yönettiğini gerçekten sorgulamak gerekir. 2023'te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley'den yeniden transfer edilen Trafford'ın, Ederson'ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad'da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçı geride kalmışken kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmeyi uygun gördü ve bu hamle genç İngiliz'i hemen yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle ün kazandı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley'e £27 milyon ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, yüksek potansiyelli genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potası için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road'da Harry Wilson ve yüksek potansiyelli Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından takıma katıldı ve Leeds'in sorun yaşadığı bir mevkide üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da yakından beğenildiği biliniyordu ve Premier League'de takım seçme lüksü vardı. Leeds'i tercih etmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City dışındaki hayata yönelik ikinci bir deneme bu ve 2026-27 sezonunun sonunda sürpriz sayılacak bir küme düşme yaşanmadığı sürece, uzun vadede kendisini Premier League'in 1 numarası olarak kabul ettirme konusunda gerçekten büyük bir şansa sahip. Geçen sezon daha fazla oynama ihtiyacı hakkında açıkça konuşan kalecinin net biçimde yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford'ın yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yoluna onu sokmasını umacak. Trafford, Premier League'de Everton'ın file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds'i üst sıralara taşıyıp aynı zamanda Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş biri olarak fırsat verilme ihtimali son derece yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde 'büyük altılı' kulüpler yerine Leeds'e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. Kendi içinde, bu transferi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de sonunda onların içindeki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını nakde çevirmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ön çapraz bağ ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanatlarda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande de iki kanatta birden oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışmasıyla birlikte genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerine getirildiği öne sürülüyor, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük çoğunluğunda sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemi için de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da geçiş sürecine yardımcı olacaktır. Diomande transferinde PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile, hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Sıradan taraftarların çoğu, geçen yıl bu zamanlarda Diomande'nin varlığından habersizdi; oyuncu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olmuştu. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda rezerv takımdan yükseldikten sonra ligde sadece 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü adına müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede son derece iyi bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini o bile hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu, ne olursa olsun, kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirve noktasındayken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezon bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz'in de aralarında bulunduğu birçok oyuncu beklentilerin çok altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozan isim en çok Salah oldu. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü hücumdaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının eksikliği daha da belirginleşti. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesiyle ilgili haberler sonunda karşılıklı anlaşmayla fesihle sonuçlandı; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihindeki en büyük vurgunlardan biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesin olarak geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin açık şekilde gölgesinde yer alan Trabzonspor büyüklüğündeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda kısa süre önce Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılmasının üzerine inşa edilerek Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, takım zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu konumundan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gerilemek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştıran kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinden hiçbir ilgi olmadığı anlaşılıyor; serbest oyuncu statüsünde olduğu düşünülünce bu oldukça ağır bir tablo. Salah Türkiye'de gol dokunuşunu yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi olacaktır. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden dolayı özel olarak pişmanlık duyduğu kesindir. Egousunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde önemini korumaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea Henderson için devreye girdiğinde, Brentford’un 36 yaşındaki oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek bu geçişi kolaylaştırdı. Ancak İngiltere millî oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere millî oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlin (55 milyon dolar) bedelle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, etraftaki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla yığma transfer stratejisinden çok keskin bir sapmayı temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de çok sayıdaki hayranları arasında yer aldığı Henderson, Maviler’in son yıllarda fazlasıyla eksikliğini çektiği deneyim, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacak olsa da, 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarı ikna etmesi gerekecek. Yine de Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından şanssız bir şekilde kolunu kırmasına rağmen kendisini hazır tutarak, hatta antrenman yaparak karakterini ortaya koydu. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı büyük ihtimalle Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kuşkusuz kariyerinin bu aşamasında ona oldukça cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kültürlerini yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemin başlamasına da öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46 milyon) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma anlamına geliyor, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Conference League'de yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her karışını kat etti. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmelerini kaçınılmaz kılıyor; ancak Barco'nun ayrılığı, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'nun Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için bu transfer, Maviler adına fazla düşünmeye gerek bırakmayan bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bir bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ek bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflik sayesinde Chelsea, Barco'ya topu rakip yarı sahada dolaştırma ve geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlama konusunda güvenebilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır ve Barco'nun ortaya çıkarabileceği hâlâ çok fazla potansiyeli var. Not B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar hızlı geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da kiralık olarak Sevilla ve Strasbourg'a gönderilmeden önce yalnızca sekiz ay forma giymişti ve bunlardan sonuncusu geçen yaz onu bonservisiyle kadrosuna kattı. Barco, son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçiş yapması, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso, onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Arjantin adına turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olsa da, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi ürkütücü bir sahnede çalışma deneyimi de Barco'nun kariyeri açısından önemli bir kazanım olacaktır. Chelsea'de de zaman zaman sınırlı bir role alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en golcü isimleri listesinde ortak üçüncü sırada yer alan oyuncusunu kaybeden Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, ancak yine de bu can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de Aralık ayında korkulan ACL yırtığı yaşadıktan sonra hâlâ forma giyemeyen çok beğenilen genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas varken, mutlaka uygun bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenekler gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Kariyerinin son dönemine girmiş olsa da Welbeck bunların hepsini fazlasıyla sunuyor. Üstelik kadroyu doldurmak için alınmış bir isim de olmayacak. Şu anda 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en verimli gol sezonundan yeni çıktı (13) ve ikinci en yüksek gol sayısına da 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun gerisinde kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer alması nedeniyle Chelsea’nin giden oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ fazlasıyla katkı verebileceğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in basitçe geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde yedek kulübesinden gelerek bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattına liderlik etmesi beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda Chelsea’nin katılması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues onu takımda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’ın duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Tecrübeli savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu; ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında yaşadıkları, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’ın yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sorunu da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminde önemli başarılar yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi üçlemeyi kazanmasına, buna uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de dahil olmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi sürüyor olsa bile çok yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için önemli ölçüde risk barındırıyor. Ancak İtalyan ekibi, Stones’a haftalık yaklaşık £115.000 değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğu günlerde hâlâ oyun kurma becerisi en yüksek stoperlerden biri ve bunu yaz başında Dünya Kupası’ndaki güçlü performanslarıyla da gösterdi. Serie A, kariyerinin ilerleyen dönemindeki oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu transferi adeta bir fırsat vurgunu olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil; aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü konumundaki kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş oyun ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da gayet uygun görünmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek olan oyuncu, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına da güvenecektir. Bu da, yaz aylarında yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım düzeyinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yu 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £'a transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken böylesine kısa bir zaman diliminde yaptıkları yatırımın neredeyse üç katını kazanacak olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörüyordu ve Lacroix'nun kendisini en üst seviyede sınama arzusunun da farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yaptıktan sonra bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, Premier League deneyimi ve kaliteyi artırma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunu köklü biçimde yenilemeye umutsuzca ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratsa da bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nun gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper daha arayabileceği de bildirildi; Como'dan Jacobo Ramon adı öne sürülen isimler arasında yer alıyor ve bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa'nın tam milli oyuncusu için 52 milyon £'un (69 milyon $) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'la birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yönde gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı'na yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile respective geleceklerini çevreleyen belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Muhtemelen karmaşık duygular söz konusu. Bir yandan, Forest Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; zira o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde böylesine önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bedel ister 116 milyon £ ister 130 milyon £ olsun, Forest sonuncusunun doğru olduğunu söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da eksikliği açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini hâlâ netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması zaten gerekiyordu. Sonuçta Nico Gonzalez ya da Matheus Nunes’in 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olduğu söylenemez. Ancak Anderson bu rol için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Kendini Premier League’de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst düzey liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacak gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson artık Forest seviyesini açıkça aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vaat eden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki en ama en büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirmesi için görkemli bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncunun Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik ($57m) yüksek bonservis bedelinin ardından gönderilmesi hiç de kolay olmayabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi çalışmalarını kaçırma izni verdiğinin bildirilmesinin üzerinden biraz daha 10 gün geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren kiralık Aston Villa transferiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da dört yıllık sözleşmeye şimdiden imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin değerlemesinin çok altında kalmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan oldukça memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservisle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Oyuncunun peşine düşülmesinde asıl itici gücün, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery olduğu anlaşılıyor ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin önemli riskler barındırdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrar edecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın yine de onu satın alma zorunluluğu varken, hem de muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Bu anlaşma ayrıca mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü UEFA’nın gözünde, Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gidiyor olsaydı bu durum takas sayılacaktı ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti; anlaşmanın da Rogers ve Garnacho transferlerinden azami kâr elde edecek şekilde açıkça kurgulandığı görülüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcını yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boşta bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha gelmesiyle birlikte Villa Park tribünlerinin beklentisi oldukça yüksek, bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat kesileceği düşünülebilir; oyuncunun sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrosuna nadiren dahil edildi. Teknik adamın böyle bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon €’ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu düzeyde bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise’den geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonu, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapmak zorundaydı ve Tzolis, yerine gelecek isim açısından birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan millî oyuncusu, 2025-26’da bireysel olarak çok iyi bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferde belli bir risk de var; ücret bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Gerçi o dönemde çok gençti ve Norwich City’nin küme düşmesi adeta kaçınılmazdı. Bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gerekli fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kanıtlaması gereken şeylerle Premier League’e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği moralle geliyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin sonuçlanmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra’da kendini kabul ettirmeye çalışırken zor çalışma dönemi başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşmeye imza atma ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon avrodan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletmeyi başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak oldukça akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer politikası nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takım debutunu yaptırdığı bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini nihayet ortaya çıkarabileceğine dair kuşkusuz bazı işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İyi olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz ciddi şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirmek için daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki hiyerarşide bulundukları yerin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu diğer bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in mali kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendisine sorduğu soru bu. Birçok kişi de şimdi transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’ta ortaya çıkmasını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu düşünülüyordu; burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim halinde olan bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer’la birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ kutlaması görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; finalde de Tielemans muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl daha kalmışken, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabul etmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında bir oyuncu için bile kesinlikle oldukça fazla yük taşımış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevi sırasında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar hafifletecek. Tielemans, kendini Premier League'de kanıtlamış ve Dünya Kupası'nda klasını ortaya koymuş bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak ve bu paraya, sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına çok büyük bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir hamle haline getiriyor. Tielemans da şüphesiz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını keyifle karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'taki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın bonuslarla birlikte yaptığı 48 milyon sterlinlik (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlinlik teklif belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu çıkarcı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılıp Santos'a yöneldi. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle Santos'un "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla dakika bulup bulamayacağı ise henüz belli değil ve bunun büyük kısmı United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Ancak ona Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı sezonu ligde 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaketle geçen sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi ancak asıl hayalin ölümünü simgeleyen şey, Tonali'nin üstelik tüm takımlar arasında Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuttaki son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'ın da önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için rekor transfer ücretini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyon ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi parlayacak bir isim gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasanın en çok istenen orta sahalarından birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılacaksa, bu Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olurdu. Bunun yerine, son iki sezonun her birini Premier League'de 17. sırada tamamlayan bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, hiçbir Serie A kulübünün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan daha uzun süre kalırsa ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'a, 20 milyon €)

    Inter için: Dumfries’in 2025-26 sezonu ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle sekteye uğramış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğunda hâlâ en iyi hücumcu beklerden biri konumunda. Bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi özellikle talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları arasında yol almaya çalışan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Kulüp, uygun maliyetli transferler konusundaki itibarı güçlendiriyor. Dumfries’in değeri, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da epey altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmadakinden ziyade hücumda daha etkili olduğu savunulabilecek bir sağ kanat savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle karşı karşıya bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedenidir. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir kısmını da azaltacaktır. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesiyle birlikte bazı önemli satışların gerekeceği en başından belliydi ve Fernandes de kulübün en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin büyük ilgisini çeken klas bir orta saha oyuncusuydu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün epey zayıf olduğu bir durumda Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamı tam olarak almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetim kurulu, nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacak kadar kötü geçen iki felaket sezonun ardından Spurs, bir daha kendisini böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir sopaya dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya hiç yakın değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e gitti; bu da dışarıdan bakıldığında biraz yatay bir hamle gibi duruyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne taraflardan biri istikrarıyla tanındığı için İtalyan teknik adamın Spurs'te gerçekte ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bir bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euroyu biraz aşan bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen tepkisel bir hamle değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası bundan daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımında hücum hattında sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak bir nebze kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari tartışmasız şekilde Nicolas Jackson'dan onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma olma izlenimi veriyor. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) yüksek bedel, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satışından gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü. Ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşmesi muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisine dair ilginç bir gösterge. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde Palestra için Inter’in hamlesini çalarak en avantajlı konuma geçti. Oyuncunun yaygın şekilde Scudetto şampiyonlarına katılması bekleniyordu; bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorlu temposuna da uygun olmalı. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan harcama sonrası Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A ölçülerinde devasa bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık farkla geride bıraktı. Ayrıca oyuncu 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusuna yalnızca Palestra’nın kendisi cevap verebilir. Küçük yaşlarda Inter altyapısında oynadığı ve bu takımı desteklediğine inanıldığı düşünüldüğünde bu soru daha da dikkat çekiyor. Ancak Chelsea’nin bildirilene göre haftalık yaklaşık 100.000 sterlinlik sözleşme teklifinin, Inter’in sunduğu teklifin iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini sınama fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı ona cesaret verecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da fikrini etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Ramos zamanının büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede oturarak geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun yedeği olması da öyle. Dolayısıyla, bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiyordu; hele hele saçma €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücumlarını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer, Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söyleyelim, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma fırsatı, hem de çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu şekillendirmek yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; oradaki genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isim, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise şu: Artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücum hattındaki ana isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu ücret zaten büyük bir rakamken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle; kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak gösterildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini, etkileyici Hamburg kiralık döneminin ardından radarlarında yer alan Spurs’ün gelecek vadeden oyuncusu Luka Vuskovic gibi yüksek potansiyelli bir alternatif için, ayrı bir transferle, kaçınılmaz olarak yeniden yatırıma dönüştürecekler. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan isim oydu. Buna rağmen, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, Güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekte 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton’ın ne kadar sert pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında, bu çok mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisine yönelik bildirilen ilgiyi somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak hiçbir Avrupa kupası sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini çok iyi bilecek ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yön gerçekten yukarı görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve bu da takıma sağlam bir savunma temeli sağlıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu baştan beri bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olası görünüyordu ve serbest kalma bedeli de bonservis konusunda ellerini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders'ın teklifinin de kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak kulüp aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu uygun bir bedele transfer ettiği için de çok memnun olacaktır. Munoz hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve hızlı bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol'un, Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'un Anfield'a gitmeyi seçmesi gerçekten de yadırganamaz. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti ve sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşip uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır ve vatandaşı Iraola da ona uyum sağlamasında yardımcı olacak mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için harekete geçmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel skor katkısını artırmasını gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücumunda yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmemiş olsaydı bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda kötü bir sezonun ardından nihayetinde bedelsiz ayrıldı. Durum böyleyken, aylarca uzayan yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Üstelik bu da yüksek profilli bir dizi hatayla bölünen dağınık bir sezonun ortasında yaşandı. Liverpool en azından potansiyel alternatifler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük ölçüde boşa harcanması anlamına geliyor. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var; bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen bahis oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, hem taraftarlar hem de medya tarafından Los Blancos üzerinde kurulan yoğun baskı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle Konate; hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı biçimde uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türdeki hatalara çok daha az sabır gösterilecek. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'ın izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yenilikçi bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, temelde mükemmel bir Pep Guardiola futbolcusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve hatta Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir gelmekte olan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden var. Real Madrid, sadece üst düzey kaliteye sahip bir oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ etkisini koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans mükemmeldi. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model, Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini çalmasının nedenini anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir aradığı İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu tekrar tekrar Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Yine de bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını elde edecek. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir parça üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'de sancılı bir başlangıcın ardından kulübe katıldığından bu yana Chelsea'nin savunmasında kilit bir figüre dönüşmüş bir oyuncu, bu yüzden zarar edilerek gönderilmesini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea'nin ilk etapta İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon £'a (80 milyon $) transfer ederken kesinlikle fazla ödeme yaptığı açık ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği ve kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği düşünüldüğünde, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra 52 milyon £'a (69 milyon $) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaklardır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella'nın ayrılığı ayrıca tecrübe bakımından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun bu boşluğu, gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco ile birlikte doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe bakılırsa Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon €'luk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha yüksek kalitede katkı vermesini gerçekçi olarak bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerine sahip. Real, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu nedenle gidecek oyuncular açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından kaçma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya'ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisi varken Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid çağırır çağırmaz Cucurella hemen evet dedi. Mourinho'nun özellikle istediği oyuncu gibi göründüğü düşünüldüğünde, Portekizlinin ilk 11'inde Carreras'ın dönüşümlü olarak süre alması muhtemelken onun da kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, hemen performans vermek zorunda; aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, sabırsızlığıyla meşhur Bernabeu tribünlerini karşısında bulma riski var. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi, 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon £ karşılığında kadroya katıldı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçti ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şimdi sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayabilmiş değil, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadele gücü ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı kadrosuna katmaya çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı, fakat Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir ekstra, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Çok şey anlatan bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından ise gecikmeli de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım düzeyinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek herhangi bir şey yaptı. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Artık yeni transfer adaylarına Şampiyonlar Ligi futbolu sunamayan Newcastle'ın Premier League'deki acınası 12'nciliği ve Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelmek istemesi, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri sonunda yoluna koyduktan sonra ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu ücret daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon, Flick'in bir kanat oyuncusundan istediği şeyleri Rashford'a kıyasla daha çok verebilecek ve daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir maliyet-fayda vardı. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük bir kulübe transfer oldu. Kendisi de, çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılması nedeniyle aklının çelindiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Munich'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bavyera ekibi anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle