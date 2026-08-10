Newcastle için: Çok şey anlatan bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından ise gecikmeli de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım düzeyinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek herhangi bir şey yaptı. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Artık yeni transfer adaylarına Şampiyonlar Ligi futbolu sunamayan Newcastle'ın Premier League'deki acınası 12'nciliği ve Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelmek istemesi, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri sonunda yoluna koyduktan sonra ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu ücret daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon, Flick'in bir kanat oyuncusundan istediği şeyleri Rashford'a kıyasla daha çok verebilecek ve daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir maliyet-fayda vardı. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük bir kulübe transfer oldu. Kendisi de, çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılması nedeniyle aklının çelindiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Munich'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bavyera ekibi anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle