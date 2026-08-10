RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de sonunda onların içindeki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını nakde çevirmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-
Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ön çapraz bağ ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanatlarda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande de iki kanatta birden oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışmasıyla birlikte genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerine getirildiği öne sürülüyor, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük çoğunluğunda sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemi için de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da geçiş sürecine yardımcı olacaktır. Diomande transferinde PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile, hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B
Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Sıradan taraftarların çoğu, geçen yıl bu zamanlarda Diomande'nin varlığından habersizdi; oyuncu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olmuştu. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda rezerv takımdan yükseldikten sonra ligde sadece 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü adına müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede son derece iyi bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini o bile hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu, ne olursa olsun, kazanan yapıyor. Not: A+
James Westwood