Çeviri:
Bruno Fernandes, yaz transfer dönemi öncesinde Manchester United'ın hedefleri konusunda 'güvence istiyor'
Manchester United, yıldız oyuncusunu elinde tutmak için her şeyi yapıyor
Old Trafford yetkilileri, Fernandes’e planlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu açıkça belirttiler. Eylül ayında 32 yaşına basmasına rağmen Fernandes, takımın en etkili ismi olmaya devam ediyor ve PFA ile FWA Yılın Futbolcusu ödüllerinin en güçlü adaylarından biri. Ancak bu konuda karar tamamen United’ın elinde değil. Fernandes'in sözleşmesinde, Temmuz ayının ilk yarısına kadar geçerli olduğu düşünülen 65 milyon avroluk (56,3 milyon sterlin) bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de bir yıl uzatma opsiyonu bulunsa da, en üst düzeyde başarıya ulaşma arzusu karar verme sürecinde en önemli faktör olmaya devam ediyor.
Fernandes, üst düzey hedefler koyuyor
The Telegraph’a göre Fernandes, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanma arzusunu açıkça dile getirdi; oyuncuya yakın kaynaklar ise onun Manchester United’ın hedefleri konusunda güvence almak istediğine inanıyor. Kulüpte altı yıl geçirdikten sonra ciddi bir şampiyonluk mücadelesi yaşamayan orta saha oyuncusu, kariyerinin son zirve yıllarını sadece ilk dörtte yer almak için mücadele eden bir takımda geçirmekten çekiniyor. Daha önce 2022 ve 2024'te sözleşme uzatımı imzalamadan önce de benzer garantiler istemiş, ancak karşılığında hayal kırıklığı yaratan transfer hamleleriyle karşılaşmıştı.
Orta saha revizyonu gündemin en üst sırasında
Manchester United geçen yaz hücum hattını yenilemişti; bu transfer döneminde ise odak noktası orta sahanın yeniden yapılandırılması ve Fernandes’i daha da büyük başarılara taşıyacağını umdukları daha sağlam temellerin atılması. Casemiro'nun ayrılması beklenirken, Manuel Ugarte'nin kalıcı geleceği konusunda belirsizlik sürerken, kulüp Fernandes'in arzuladığı defansif sağlamlığı sağlamak için üç yeni orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson ve Real Madrid'den Aurelien Tchouameni, 6 numara pozisyonu için en çok tercih edilen isimler olurken, Brighton'dan Carlos Baleba da ilgilenilen diğer orta saha oyuncuları arasında yer alıyor.
Hâlâ zirvede olan bir şaheser
Yaşına rağmen Fernandes, fiziksel olarak herhangi bir düşüş belirtisi göstermiyor. Kısa süre önce hamstring sakatlığından sadece 17 günde sahalara döndü; bu iyileşme süresi, tıbbi ekibi hayrete düşürdü. İstatistiksel olarak, Avrupa futbolunun zirvesinde yer almaya devam ediyor ve Pazartesi günü Brentford'u 2-1 yendikleri maçta sezonun 19. Premier Lig asistini kaydetti. Aslında, United'ın ligdeki son dört maçında iki asist daha yaparsa, Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'nin bir sezonda 20 asistlik ortak rekorunu geçecek.