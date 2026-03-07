Getty
Bruno Fernandes ve Harry Maguire, eski Man Utd takım arkadaşı Juan Mata'nın etkileyici serbest vuruş golünü gördükten sonra kutlama yapıyor
Mata'nın zaferi: Eski takım arkadaşlarının desteği
37 yaşındaki Mata, eski United takım arkadaşları maçı büyük ekranda izlerken, takımı Melbourne Victory'nin Sydney FC ile oynadığı maçta serbest vuruş hazırlığı yapıyordu. Manchester ile Avustralya ligi arasındaki mesafeye rağmen, oyuncular arasındaki bağ hala güçlü. Fernandes ve Maguire, İngiliz Premier Liginde birkaç sezon birlikte oynadıktan sonra oyun kurucunun kariyerini takip etmeye devam ediyor.instagram/brunofernandes8
Old Trafford yıldızları Mata'nın büyüsüne tepki gösterdi
Mata, maçın 34. dakikasında serbest vuruş için hazırlanırken, United'ın şu anki kaptanı Fernandes, o anı kaydetmek için telefonunu çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Maguire'ın "Duvarın üzerinden mi?" diye sorduğu ve Fernandes'in kendinden emin bir şekilde "Evet, tabii ki. Yapmak zorunda" diye cevap verdiği duyuluyor.
Tahmin doğru çıktı ve Mata, üst köşeye karakteristik bir vuruş yaptı ve İngiltere'de sevinç sahneleri yaşandı. Fernandes sevinçle bağırırken, Maguire "Aman Tanrım!" diye bağırdı.
Portekizli orta saha oyuncusu daha sonra arkadaşının yeteneğine olan güvenini belirterek, "Bu adama olan güvenim, canlı yayın" dedi.instagram/brunofernandes8
Eski takım arkadaşlarından övgüler
Bu muhteşem vuruşun ardından Fernandes, Instagram'da takipçileriyle bu görüntüyü paylaştı ve İngiltere'nin savunma oyuncusunu etiketledi. Mata'nın duran toplardaki yeteneğine hiç şüphe duymadıklarını vurgulayan bir açıklama ekledi ve şöyle yazdı: "Oradan kaçırmayacağını biliyorduk, değil mi @harrymaguire93?"
Mata, maçtan sonra eski kulübünün desteğinden haberdar edildi ve bu kalıcı dostluğa duyduğu sevinci dile getirdi. Mutlu bir şekilde gülümseyen tecrübeli oyuncu, "Onları seviyorum ve maçlarımızı takip etmelerinden mutluyum. Umarım bir sonraki maçta Bruno da benzer bir gol atar!" dedi. Mata'nın United'daki kariyeri, sekiz yıllık kalış süresince 285 maça çıkıp 51 gol ve 44 asist kaydettikten sonra 2022'de sona erdi.
A-League'in etkisi ve küresel hayranlar
Theatre of Dreams'ten ayrıldıktan sonra Mata, Galatasaray, Vissel Kobe ve Western Sydney Wanderers'da forma giydikten sonra şu anda Melbourne Victory'de oynuyor. Popülerliği Manchester'ın ötesine uzanıyor. Eski Galatasaray takım arkadaşı Dries Mertens, İspanyol oyuncuyu tribünden izlemek için özel olarak Avustralya'ya gitti.
Mata'nın muhteşem performansı ile takımını 1-0 öne geçiren Melbourne Victory, Sydney ile oynadığı maç 2-2 berabere sonuçlanınca galibiyeti garantileyemedi. Yine de, Dünya Kupası şampiyonu yaşına rağmen performansını sürdürmeye devam ediyor ve bu sezon 20 maçta 4 gol ve 10 asistle dünya çapında futbol yolculuğuna devam ediyor.
