Bruno Fernandes ve Harry Maguire, eski Man Utd takım arkadaşı Juan Mata'nın etkileyici serbest vuruş golünü gördükten sonra kutlama yapıyor

Mata, maçın 34. dakikasında serbest vuruş için hazırlanırken, United'ın şu anki kaptanı Fernandes, o anı kaydetmek için telefonunu çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Maguire'ın "Duvarın üzerinden mi?" diye sorduğu ve Fernandes'in kendinden emin bir şekilde "Evet, tabii ki. Yapmak zorunda" diye cevap verdiği duyuluyor.

Tahmin doğru çıktı ve Mata, üst köşeye karakteristik bir vuruş yaptı ve İngiltere'de sevinç sahneleri yaşandı. Fernandes sevinçle bağırırken, Maguire "Aman Tanrım!" diye bağırdı.

Portekizli orta saha oyuncusu daha sonra arkadaşının yeteneğine olan güvenini belirterek, "Bu adama olan güvenim, canlı yayın" dedi. instagram/brunofernandes8