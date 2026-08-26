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Bruno Fernandes, Roy Keane ya da Bryan Robson değil ama efsanevi Manchester United kaptanı Steve Bruce, "huysuz" Portekizlinin neden hâlâ en iyi kaptan seçeneği olduğunu açıklıyor
Yılın PFA Oyuncusu Fernandes, Premier League tarihine geçti
Bu durum, Sporting'den Ocak 2020'de £47 milyon ($64m) karşılığında yapılan transferin tamamlanmasından beri böyle. Fernandes, İngiliz futboluna çok hızlı adapte oldu ve bir daha arkasına bakmadı. 2023'te kaptanlık pazubandını Harry Maguire'dan devraldı.
Gizemli orta saha oyuncusu, United formasıyla 328 maça çıktı ve bu süreçte 107 gol attı. 2025-26 sezonunda, tek bir Premier League sezonunda 21 asist yaparak tarihe geçti ve bu listenin zirvesinden Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'yi indirdi. Ardından PFA ve FWA'da Yılın Oyuncusu seçildi.
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Fernandes, Manchester United'ın kaptanlığı için doğru seçenek mi?
Fernandes'ın Manchester'daki ortak amaç açısından değerini sorgulamak mümkün değil, ancak saha içindeki teatral tavırlara yatkınlığı gibi bazı karakter özellikleri zaman zaman eleştiri çekti. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor: Manchester United'ın kaptanlığı için doğru aday mı?
Bu soru, Free Bets iş birliği kapsamında Bruce'a yöneltildi. En iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi olan Free Bets ile yapılan bu iş birliğinde, United'ı üç Premier League şampiyonluğuna kaptan olarak taşıyan isim, GOAL'e şunları söyledi: “Bu soru bana çok uzun zamandır soruluyor. Onun yerine bu görevi başka kime verirdiniz?
“Benim oynadığım döneme geri dönemezsiniz. Yani benim forma giydiğim takımda Mark Hughes'u da buna dahil edebilirdiniz, Roy'u da, Robbo'yu da, daha kaç kişi vardı? Onun ne kadar öne çıkan bir oyuncu olduğunu ve dün gece kazandığı, Oyuncuların Yılın Oyuncusu ödülünü almasının profesyonellerin de onun hakkında ne düşündüğünü gösteriyor.
“Az önce duyana kadar gelecek doğum gününde [8 Eylül'de] 32 yaşına gireceğini fark etmemiştim. Son beş yılda Man U için gerçekten olağanüstüydü. Rakamları herkesin görmesi için ortada.
“Bakın, elindeki her şeyle oynuyor. Elbette zaman zaman biraz huysuzluk oluyor ama bu çocuk olağanüstü bir futbolcu ve bir süredir zorlanan bir takımda en büyük sahnede performans ortaya koyuyor. Bence bu çocuk son dört ya da beş yıldır Man U'nun açık ara en iyi oyuncusu.”
Sıradaki kaptan: Fernandes'ten pazubandı kim devralacak?
Fernandes şimdilik takıma liderlik etmeyi sürdürecek olsa da, bir gün sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’na son vedaların edildiği zaman da gelecek. O aşamada yeni bir kaptan bulunması gerekecek.
Kupa kazanmış eski bir başka Manchester United yıldızı Lee Sharpe, GOAL'a kısa süre önce, görkemli ayak izlerini kimin takip edebileceği sorulduğunda şöyle dedi: “Kaptanlar mı? Bence Harry Maguire daha önce bu işi oldukça iyi yaptı. Eminim ona güvenebilirsiniz. Savunmada [Lisandro] Martinez var, bence o da muhtemelen kaptanlık kumaşına sahip.
“Bence fit kalabilir ve önceki sezonlarda yaptığı gibi oynayabilirse, Mason Mount da tecrübesiyle her zaman adaylardan biri olur. Bence illa korkutarak liderlik etmez ama örnek olarak liderlik eder. Bence orada birkaç isim var.
“Kobbie [Mainoo] soyunma odasında çok konuşan biri mi bilmiyorum ama kesinlikle birkaç isim var. Bilmiyorum, belki Bruno önümüzdeki birkaç sezon içinde ayrılırsa, o zaman kaptan olmayı düşünecek başka biri de gelebilir.”
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Manchester United, kaptan Fernandes'in yeni sözleşme imzalamasını istiyor
Şimdilik United, daha çok Fernandes'in yeni bir sözleşmeye imza atmasını sağlamaya odaklanmış durumda. 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren mevcut sözleşmesinin süresi 2027 yazında dolacak.
Michael Owen, Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanlarını takımda tutabilmek için “kuralları çiğnemesi” gerektiğini GOAL'e söyleyenler arasında yer alıyor; Hull City karşısında alınan şok yenilginin ardından yeni sezona yapılan hayal kırıklığı yaratan başlangıç düşünüldüğünde, Premier League devinin onsuz nasıl bir durumda olacağını düşünmek bile korkutucu.
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