Fernandes'ın Manchester'daki ortak amaç açısından değerini sorgulamak mümkün değil, ancak saha içindeki teatral tavırlara yatkınlığı gibi bazı karakter özellikleri zaman zaman eleştiri çekti. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor: Manchester United'ın kaptanlığı için doğru aday mı?

Bu soru, Free Bets iş birliği kapsamında Bruce'a yöneltildi. En iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi olan Free Bets ile yapılan bu iş birliğinde, United'ı üç Premier League şampiyonluğuna kaptan olarak taşıyan isim, GOAL'e şunları söyledi: “Bu soru bana çok uzun zamandır soruluyor. Onun yerine bu görevi başka kime verirdiniz?

“Benim oynadığım döneme geri dönemezsiniz. Yani benim forma giydiğim takımda Mark Hughes'u da buna dahil edebilirdiniz, Roy'u da, Robbo'yu da, daha kaç kişi vardı? Onun ne kadar öne çıkan bir oyuncu olduğunu ve dün gece kazandığı, Oyuncuların Yılın Oyuncusu ödülünü almasının profesyonellerin de onun hakkında ne düşündüğünü gösteriyor.

“Az önce duyana kadar gelecek doğum gününde [8 Eylül'de] 32 yaşına gireceğini fark etmemiştim. Son beş yılda Man U için gerçekten olağanüstüydü. Rakamları herkesin görmesi için ortada.

“Bakın, elindeki her şeyle oynuyor. Elbette zaman zaman biraz huysuzluk oluyor ama bu çocuk olağanüstü bir futbolcu ve bir süredir zorlanan bir takımda en büyük sahnede performans ortaya koyuyor. Bence bu çocuk son dört ya da beş yıldır Man U'nun açık ara en iyi oyuncusu.”