AFP
Bruno Fernandes, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun "futbola kattığı her şeye" karşılık vermek için Dünya Kupası'nı kazanmaya kararlı
CR7 için efsanevi bir veda
Fernandes, Ronaldo’nun milli takım kariyerinin mümkün olan en iyi şekilde sona ermesini sağlamak için kararlı. 41 yaşındaki Al-Nassr efsanesinin muhtemelen son büyük turnuvasına çıkacağı düşünülürse, 2026 Dünya Kupası, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcunun rekorlarla dolu kariyeri boyunca elinden kaçan tek kupayı kazanması için son şansı temsil ediyor.
BBC'ye verdiği röportajda Wayne Rooney ile konuşan Fernandes, milli takım kaptanıyla ilgili niyetini açıkça ortaya koydu. "Ülkemizi gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Cristiano (Ronaldo) ile bu son Dünya Kupası'nı tamamlamak ve kupayı kazanmak muhteşem bir şey olurdu," dedi Fernandes. "Bunu gerçekleştirebileceğimizi gerçekten umuyorum, sadece Portekiz için değil, Cristiano'nun futbola ve dünyaya kattığı her şey için."
Ronaldo'nun bitmek bilmeyen hırsı
İleri yaşına rağmen Ronaldo, Roberto Martinez’in takımının odak noktası olmaya devam ediyor. Al-Nassr’ın forveti, 143 golle uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda ve yerini başkasına bırakmaya niyetli değil. Martinez, forvetin uzun soluklu kariyeri hakkında sık sık konuşuyor ve diğer oyuncuların çoktan emekli olmuş olabileceği bir dönemde, bu tecrübeli oyuncunun en üst seviyede rekabet etmesini sağlayan şeyin zihinsel dayanıklılığı olduğunu vurguluyor. Portekiz teknik direktörü şöyle konuştu: "Her zaman bir oyuncuyu emekliye ayıranın bedeni olduğunu düşünürdüm, ama aslında zihindir. Cristiano'nun zihni 40, 41 yaşında bu kararı almadı. Bir oyuncuyu elit yapan şey yetenek değil, zihniyet ve dayanıklılıktır."
Fernandes, United'ın odak noktası olmaya devam ediyor
Fernandes uluslararası başarıya odaklanmış olsa da, Old Trafford'daki kulüp geleceği de gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Daha önce Suudi Pro Ligi'ne yüksek ücretli bir transferle ilgili söylentiler çıkmış olsa da, Manchester United'ın orta saha oyuncusuna bu yaz hiçbir koşulda satılmayacağını bildirdiği iddia ediliyor. Bu kararlı tutum, kaptanın sansasyonel bir Premier Lig sezonunda 18 asist kaydetmesinin ardından geldi.
Michael Carrick'in rehberliğinde Fernandes, soyunma odasında tartışmasız lider konumuna yükseldi. United'a olan bağlılığı sarsılmaz bir şekilde devam ediyor ve kulüp yönetimi, onu milli takımdaki görevlerinin yanı sıra Avrupa futbolunun zirvesine geri dönme projesinin temel taşı olarak görüyor.
Dünya Kupası zaferine giden yol
Portekiz, Fernandes'in Ronaldo için hayal ettiği masalsı sonu gerçekleştirebilmek için zorlu bir yolun bekliyor. K Grubu'na düşen Portekiz, 17 Haziran'da Houston'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Bu maçın ardından 23 Haziran'da Özbekistan ile karşılaşacak ve grup aşamasının son maçında Miami'de Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. İlk kez 48 takımın katıldığı turnuva, Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek. Fernandes ve Bernardo Silva gibi Avrupa'nın en iyi kulüplerinden kaptanlara sahip bir kadroyla, takımın yeteneği yadsınamaz. Ancak nihai hedef açık: tarihlerinin en büyük oyuncularından birinin 19 Temmuz'da en büyük ödülle ayrılmasını sağlamak.