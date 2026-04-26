Bruno Fernandes, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun "futbola kattığı her şeye" karşılık vermek için Dünya Kupası'nı kazanmaya kararlı

Fernandes, Ronaldo’nun milli takım kariyerinin mümkün olan en iyi şekilde sona ermesini sağlamak için kararlı. 41 yaşındaki Al-Nassr efsanesinin muhtemelen son büyük turnuvasına çıkacağı düşünülürse, 2026 Dünya Kupası, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcunun rekorlarla dolu kariyeri boyunca elinden kaçan tek kupayı kazanması için son şansı temsil ediyor.

BBC'ye verdiği röportajda Wayne Rooney ile konuşan Fernandes, milli takım kaptanıyla ilgili niyetini açıkça ortaya koydu. "Ülkemizi gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Cristiano (Ronaldo) ile bu son Dünya Kupası'nı tamamlamak ve kupayı kazanmak muhteşem bir şey olurdu," dedi Fernandes. "Bunu gerçekleştirebileceğimizi gerçekten umuyorum, sadece Portekiz için değil, Cristiano'nun futbola ve dünyaya kattığı her şey için."