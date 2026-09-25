Takım kâğıdı onun çizgiye basacağını düşündürse de, oyun kurucu Jesus yönetimindeki yeni talimatlarının kâğıt üzerinde göründüğünden çok daha nüanslı olduğunu kısa sürede netleştirdi. Sporting CP deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet, tecrübeli teknik adamın en yaratıcı silahlarını nasıl kullanmayı planladığına dair ilk ipuçlarını verdi. RTP'ye konuşan Fernandes, sahadaki özel hareketliliğini açıklamakta istekliydi. Konumlanışının, geleneksel bir kanat oyunundan ziyade topun ilerletilmesini kolaylaştırmak için tasarlandığını anlattı.

"Dikkat ederseniz, koridorda çok nadir bulundum. Savunma yaparken evet, bek oyuncusunu takip etmek ve sahanın daha ileri bölgelerinde beke baskı yapmak için oradaydım. Bunun dışında her şey, hocanın oyun fikriyle çok bağlantılı; yani içeride oyunu birbirine bağlayabilecek, geriye gelip oyun kurabilecek, aynı zamanda santrfor ve ikinci forvet için destek olabilecek, orta alanda ve kanatlarda bir üçgen oluşturabilecek, her iki bölümde de yardımcı olabilecek bir oyuncuya sahip olmak," diye detaylandırdı orta saha oyuncusu.