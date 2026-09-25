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Bruno Fernandes, Portekiz Galler'i geçerken Jorge Jesus yönetimindeki yeni geniş roldeki görevini benimsiyor
Manchester United kaptanı için taktiksel bir değişim
Takım kâğıdı onun çizgiye basacağını düşündürse de, oyun kurucu Jesus yönetimindeki yeni talimatlarının kâğıt üzerinde göründüğünden çok daha nüanslı olduğunu kısa sürede netleştirdi. Sporting CP deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet, tecrübeli teknik adamın en yaratıcı silahlarını nasıl kullanmayı planladığına dair ilk ipuçlarını verdi. RTP'ye konuşan Fernandes, sahadaki özel hareketliliğini açıklamakta istekliydi. Konumlanışının, geleneksel bir kanat oyunundan ziyade topun ilerletilmesini kolaylaştırmak için tasarlandığını anlattı.
"Dikkat ederseniz, koridorda çok nadir bulundum. Savunma yaparken evet, bek oyuncusunu takip etmek ve sahanın daha ileri bölgelerinde beke baskı yapmak için oradaydım. Bunun dışında her şey, hocanın oyun fikriyle çok bağlantılı; yani içeride oyunu birbirine bağlayabilecek, geriye gelip oyun kurabilecek, aynı zamanda santrfor ve ikinci forvet için destek olabilecek, orta alanda ve kanatlarda bir üçgen oluşturabilecek, her iki bölümde de yardımcı olabilecek bir oyuncuya sahip olmak," diye detaylandırdı orta saha oyuncusu.
- AFP
Jorge Jesus felsefesine uyum sağlamak
Jorge Jesus'un göreve gelişi, Brezilya Milli Takımı'na taze bir taktiksel bakış açısı kazandırdı ve Fernandes de Jesus'un sunduğu esneklikten memnun görünüyor. Dünyanın önde gelen 10 numaralarından biri olmasına rağmen 32 yaşındaki oyuncu, takım düzeninin yararı için tercih ettiği merkezdeki başlangıç pozisyonundan fedakârlık yapmaktan fazlasıyla mutlu olduğunu vurguladı.
Fernandes, yeni teknik direktörle kadro içindeki çok yönlülüğü hakkında yaptığı konuşmaları da anlattı. "Yaptığım şey buydu. Teknik direktör bu maç için benden bu rolü istedi. Bana zaten onunla birlikte farklı pozisyonlarda oynayabileceğimi söyledi, bu yüzden benim için en önemli şey yaptığımın takıma yardımcı olması ve teknik direktör beni hangi pozisyona koyarsa koysun, her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye ekledi Fernandes.
Baskın performansa rağmen gelişime açık alanlar var
Skor mütevazı kalsa da Portekiz, gecenin büyük bölümünde oyunun hakim tarafıydı; Galler yarı sahasına yerleşti ve maçın temposunu belirledi. Fernandes, özellikle kadronun Jesus yönetiminde antrenman yapmak için geçirdiği sınırlı süre göz önüne alındığında performansın cesaret verici olduğunu kabul ederken, hâlâ yapılması gereken önemli işler bulunduğunu da vurguladı.
Nihai sonucun genel performanstan belki de daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Fernandes, maçın gidişatına dair dengeli bir değerlendirme yaptı. "Çok sayıda fırsat yarattık, neredeyse her zaman rakip yarı sahadaydık. Topa sahip olma ve oyuna hükmetme konusunda çok iyiydik, elbette sonuç ne olursa olsun her maçta geliştirilecek yönler vardır ama bence çok iyi bir performanstı. Üç günlük çalışmanın ardından takım fikirleri ve hocanın bizden istediklerini iyi özümsedi, ancak geliştirilmesi gereken yönler var" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Odak, İskandinavya'daki çift maça kayıyor
Üç puanı hanesine güvenle yazdıran Portekiz, yeni görünümlü milli takımının hem hücum potansiyelini hem de savunmadaki kırılganlıklarını ortaya koyan başarılı bir performansın ardından değerlendirme yapabilir. Fikstür Portekiz için kolaylaşmıyor; takım şimdi bu pazar Oslo'da Norveç'e karşı oynayacağı zorlu deplasmana hazırlanıyor. Bu karşılaşmanın ardından Portekiz, 1 Ekim'de Danimarka ile karşılaşmak üzere Kopenhag'a gidecek ve bu süreç, eleme aşamalarına giden yolda rotalarını belirleyebilecek kritik bir fikstür serisine işaret ediyor. Milli ara, 4 Ekim'de Portekiz'in Porto'daki Estadio do Dragao'da Norveç'i ağırlayacağı maçla sona erecek.
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