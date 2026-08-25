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Bruno Fernandes, PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanırken Manchester City forveti Bunny Shaw kadınlar ödülünün sahibi oldu
Fernandes için rekor kıran sezon
Fernandes, Sky Sports'un haberine göre Manchester United formasıyla geçirdiği inanılmaz bireysel sezonun ardından erkeklerde PFA Oyuncular Tarafından Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Premier League'de tüm zamanların asist rekorunu kıran oyuncu, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'ü geride bırakarak 21 golün asistini yaptı. Manchester United'ın teknik direktör Michael Carrick yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine de dokuz gol atarak katkı sağladı.
Böylece Fernandes, Mayıs ayında kazandığı Football Writers' Association Yılın Futbolcusu ödülüne bu başarıyı da eklerken, 2009-10 sezonunda Wayne Rooney'den bu yana bu prestijli ödülü kazanan ilk Manchester United oyuncusu oldu.
- Getty Images Entertainment
Akran takdirinin gururu
Bu başarıya ilişkin konuşan Fernandes, lig genelindeki meslektaşları tarafından takdir görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fernandes, "Bu elbette çok gurur verici bir an. Sahada karşı karşıya geldiğiniz kişiler onlar ve muhtemelen karşı oynadığınız birine oy vermek kolay değildir, bu yüzden bu çok güzel bir an" dedi.
Kadın futbolunda ise Shaw, PFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü ikinci kez kazandı. Manchester City ile ilk Women's Super League şampiyonluğunu yaşarken üst üste üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı almak için 21 gol atan Shaw, kupanın sahibi oldu.
Genç yıldızlar ve liyakat ödülleri
O'Reilly, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanmasına yardımcı olduğu mükemmel bir sezonun ardından Erkeklerde PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi. O'Reilly şöyle dedi: "Harika bir sezon geçirdim. Geçirdiğim sezonla gurur duyuyorum. Kulübümle iki kupa kazandım ve milli takımımla Dünya Kupası'nda oynama fırsatı buldum. Sonucun böyle olmasından çok mutluyum."
Bu arada, Arsenal'ın gelecek vadeden oyuncusu Olivia Smith, üst üste ikinci sezonda kadınlarda PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Ayrıca Sir Kenny Dalglish ve Karen Carney, futbola yaşam boyu yaptıkları olağanüstü katkılardan dolayı PFA liyakat ödüllerini aldı.
- AFP
Kazananları şimdi ne bekliyor?
Manchester United'ı, Fernandes takımını merakla beklenen Şampiyonlar Ligi dönüşünde sahaya çıkarmaya hazırlanırken yoğun bir fikstür bekliyor. Manchester City ve Shaw ise yeni sezon başladığında Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu korumaya odaklanacak.
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