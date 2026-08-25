Fernandes, Sky Sports'un haberine göre Manchester United formasıyla geçirdiği inanılmaz bireysel sezonun ardından erkeklerde PFA Oyuncular Tarafından Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Premier League'de tüm zamanların asist rekorunu kıran oyuncu, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'ü geride bırakarak 21 golün asistini yaptı. Manchester United'ın teknik direktör Michael Carrick yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine de dokuz gol atarak katkı sağladı.

Böylece Fernandes, Mayıs ayında kazandığı Football Writers' Association Yılın Futbolcusu ödülüne bu başarıyı da eklerken, 2009-10 sezonunda Wayne Rooney'den bu yana bu prestijli ödülü kazanan ilk Manchester United oyuncusu oldu.