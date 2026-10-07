Getty/GOAL
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Bruno Fernandes, Paul Scholes'a benzetilebilir mi? Eski Man Utd orta sahasından, 11 kez Premier League şampiyonu olan isimle birlikte oynamış bir oyuncudan “farklı seviye” iddiası
Manchester United adına üçleme kazanan Scholes'ın rekoru
1993'te A takımındaki ilk maçına çıktıktan sonra, David Beckham ve Gary Neville gibi isimlerle birlikte altyapı basamaklarını tırmanan Scholes, kariyerinin tamamını ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan statta geçirecekti.
İskoç futbolunun ikonik teknik direktörü Sir Alex Ferguson yönetiminde 718 maça çıkan Scholes, United'ın yurt içindeki üstünlüğünü kurmasına yardımcı olurken, 1998-99'daki tarihi Üçleme sezonunda kazanılan da dahil olmak üzere iki Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşadı.
Scholes, Manchester United formasıyla 155 gol kaydetti; ceza sahasına geç koşular yapıp rakiplerini hazırlıksız yakalamasıyla ün kazandı. Pas çeşitliliği ve çabuk ayakları da takım arkadaşlarına birçok gol fırsatı hazırlamasını sağladı.
- Getty/GOAL
Fernandes tarih kitaplarını yeniden yazdı
Günümüzde Fernandes, aynı kutucukları işaretlemeyi alışkanlık haline getirdi. Geçen sezon tek bir üst düzey lig sezonunda 21 asist yaparak Premier League rekor kitaplarını yeniden yazdı.
Manchester’daki sezonlarının yalnızca birinde, tüm kulvarlarda attığı goller bakımından çift haneye ulaşamadı; bu da geçen sezondu. 334 maçta toplam 111 gole ulaştı. Portekizli milli oyuncu, United’da beş kez Yılın Oyuncusu seçildi ve 2025-26 sezonunda PFA Yılın Oyuncusu seçildi.
Gizemli 32 yaşındaki oyuncu, kaptanlık pazubandını takarken ilham veren bir lidere dönüştü ve yakın olmayan bir gelecekte bir noktada yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor; bunun nedeni de takım için taşıdığı açık önem.
Fernandes, Scholes ile benzer seviyede mi?
Kulüp ve milli takım düzeyinde yeteneği ve maçlara etki etme gücü konusunda hiçbir şüphe yok, ancak eski İngiltere milli futbolcusu Scholes'un bir zamanlar ulaştığı seviyeye benzer bir noktaya geldi mi?
Aynı orta sahada Scholes ile birlikte görev yapan Anderson'a bu soru yöneltildiğinde, BetVictor Online Casino iş birliği kapsamında konuşan Brezilyalı, GOAL'e şunları söyledi: “Bence Bruno Fernandes inanılmaz, inanılmaz özelliklere sahip, inanılmaz bir oyuncu. Bu dönemin en üst düzey oyuncularından biri ama bence Scholes başka bir seviye. Tamamen başka bir seviye.
“Bence Scholes, gezegendeki en üst düzey orta saha oyuncularına yakın. Bence Xavi, [Andres] Iniesta. Bruno'yu ise [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard ve [Claude] Makelele'ye daha yakın görüyorum. Benim için [Michael] Essien ve [Toni] Kroos da öyle.
“Bence ikisi de farklı pozisyonlarda. Bence Scholes, oyuna başladığında biraz daha merkezde başlıyor, biraz geriye geliyor, aynı anda hem savunmada hem hücumda oynuyor. Bruno Fernandes ise bence daha çok orta saha ve hücum arasında, [Wayne] Rooney'nin oynadığı pozisyona benzer. Bence Bruno Fernandes biraz böyle. Bence ikisi tamamen farklı ama Scholes, Scholes'tur. Scholes başka bir gezegenden.
“Sekiz yıl birlikte oynadım. Scholes sadece sahada öyle değil, antrenmanda da öyle. Bazen tüm maçı oynayıp her yere koştuğumda ve top 10 dakika Scholes'a geldiğinde gol atması beni çıldırtıyordu. Bu beni hep üzüyordu, kızdırıyordu! Ben her yere koşuyorum, Scholes benim pozisyonuma geliyor, gol atıyor. İşte Scholes bu. Antrenmanda da aynı adam. İnanılmaz oyuncu, inanılmaz insan.”
- Getty
Man Utd'ın Premier League şampiyonluğunu kazanmasının üzerinden 13 yıl geçti
Scholes, Ferguson’la birlikte emekliliğe ayrıldığı 2013’te, kramponlarını ikinci ve son kez astı. United o günden bu yana bir daha asla tam anlamıyla aynı olmadı ve Premier League şampiyonluğu cephesinde 13 yıllık bir hasret yaşandı.
Fernandes, Manchester United’ı yeniden zirveye taşımakla görevlendirilen isimler arasında yer alıyor. Bu uğurda elinden geleni yaptı, zaman zaman kulübü neredeyse tek başına sırtladı, ancak İngiltere şampiyonları listesindeki yıldız isimler arasına katılıp katılamayacağını zaman gösterecek.
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