Kulüp ve milli takım düzeyinde yeteneği ve maçlara etki etme gücü konusunda hiçbir şüphe yok, ancak eski İngiltere milli futbolcusu Scholes'un bir zamanlar ulaştığı seviyeye benzer bir noktaya geldi mi?

Aynı orta sahada Scholes ile birlikte görev yapan Anderson'a bu soru yöneltildiğinde, BetVictor Online Casino iş birliği kapsamında konuşan Brezilyalı, GOAL'e şunları söyledi: “Bence Bruno Fernandes inanılmaz, inanılmaz özelliklere sahip, inanılmaz bir oyuncu. Bu dönemin en üst düzey oyuncularından biri ama bence Scholes başka bir seviye. Tamamen başka bir seviye.

“Bence Scholes, gezegendeki en üst düzey orta saha oyuncularına yakın. Bence Xavi, [Andres] Iniesta. Bruno'yu ise [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard ve [Claude] Makelele'ye daha yakın görüyorum. Benim için [Michael] Essien ve [Toni] Kroos da öyle.

“Bence ikisi de farklı pozisyonlarda. Bence Scholes, oyuna başladığında biraz daha merkezde başlıyor, biraz geriye geliyor, aynı anda hem savunmada hem hücumda oynuyor. Bruno Fernandes ise bence daha çok orta saha ve hücum arasında, [Wayne] Rooney'nin oynadığı pozisyona benzer. Bence Bruno Fernandes biraz böyle. Bence ikisi tamamen farklı ama Scholes, Scholes'tur. Scholes başka bir gezegenden.

“Sekiz yıl birlikte oynadım. Scholes sadece sahada öyle değil, antrenmanda da öyle. Bazen tüm maçı oynayıp her yere koştuğumda ve top 10 dakika Scholes'a geldiğinde gol atması beni çıldırtıyordu. Bu beni hep üzüyordu, kızdırıyordu! Ben her yere koşuyorum, Scholes benim pozisyonuma geliyor, gol atıyor. İşte Scholes bu. Antrenmanda da aynı adam. İnanılmaz oyuncu, inanılmaz insan.”