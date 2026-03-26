Khaled Mahmoud

Bruno Fernandes, Newcastle yıldızı Sandro Tonali için hazırlanan resmi teklifin ardından Manchester United'ın transfer hamlesini onayladı

S. Tonali
B. Fernandes
M. United
Newcastle United
Premier Lig

Manchester United'ın, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali için yaz transfer döneminde büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor; takım kaptanı Bruno Fernandes de bu transferi tam olarak destekliyor. İtalya milli takımında forma giyen oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon öncesinde orta sahasını yenileme planları kapsamında başlıca hedefleri arasına girdi.

  • Kırmızı Şeytanlar, Tonali'yi bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi

    Daily Mail’in baş futbol muhabiri Craig Hope’a göre, Manchester United, Sandro Tonali’yi yaz transfer döneminde orta saha için en çok istediği isimlerin başına koydu ve mevcut sezonun sona ermesinin ardından Newcastle’a resmi bir teklifte bulunması bekleniyor. Old Trafford kulübü, Adam Wharton ve Manchester City ile de adı anılan eski Newcastle oyuncusu Elliot Anderson gibi isimleri de takip etse de, Tonali şu anda orta saha kadrosunu güçlendirmek için öncelikli seçenek olarak görülüyor.


    Bruno’nun onayı: Kaptan, Tonali transferini destekliyor

    The Mail, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in de bu transfer konusunda görüşünün alındığını ve İtalyan oyuncunun Premier Lig'deki performanslarından oldukça etkilendiği için bu hamleye destek verdiğini ekliyor. Tonali, 2023 yazında AC Milan'dan Newcastle'a transfer olduğundan bu yana, 104 maçta 20 gol katkısı sağlayarak Magpies için kilit bir isim haline geldi.


  • Newcastle, pazarlıkta güçlü konumda

    Manchester'ın ilgisinin giderek artmasına rağmen, Newcastle değerli oyuncusunu satmak için acele etmiyor. Tonali'nin St James' Park'taki mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var ve kulüp, bu sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonuna sahip. Bu durum, transferin gerçekleşmesi için muhtemelen yüksek bir bedel ödenmesi gerekecek olması nedeniyle, olası bir transfer ücreti konusunda Magpies'i güçlü bir konuma getiriyor.


    Bir başka Isak davası mı kapıda?

    Tonali'nin Tyneside'dan ayrılma niyetini resmi olarak dile getirmemiş olması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Bununla birlikte, transfer olasılığını sık sık gündeme getiren oyuncunun menajerinin tekrarlanan açıklamaları, Newcastle yönetimi tarafından gözden kaçmadı. Kulüp, Manchester United'ın niyetinin farkında olsa da, geçen yıl Alexander Isak'ın Liverpool'a tartışmalı bir şekilde satılmasına yol açan yönetimsel boşluk artık mevcut değil.


