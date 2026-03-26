Bruno Fernandes, Newcastle yıldızı Sandro Tonali için hazırlanan resmi teklifin ardından Manchester United'ın transfer hamlesini onayladı

Daily Mail’in baş futbol muhabiri Craig Hope’a göre, Manchester United, Sandro Tonali’yi yaz transfer döneminde orta saha için en çok istediği isimlerin başına koydu ve mevcut sezonun sona ermesinin ardından Newcastle’a resmi bir teklifte bulunması bekleniyor. Old Trafford kulübü, Adam Wharton ve Manchester City ile de adı anılan eski Newcastle oyuncusu Elliot Anderson gibi isimleri de takip etse de, Tonali şu anda orta saha kadrosunu güçlendirmek için öncelikli seçenek olarak görülüyor.



