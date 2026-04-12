Bruno Fernandes, Michael Carrick yönetimindeki takımın yeniden canlanmasını önemsiz gösterirken, Manchester United'da kalmak için şartlarını ortaya koydu
Kaptan, şampiyonluk mücadelesini istiyor
2020 yılında Sporting CP'den transfer olduğundan beri takımın sembolü haline gelen 31 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek; ancak kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.
The Telegraph'a beklentileri hakkında konuşan Fernandes, "Kulübe rekabet etmek istediğimi söylüyorum. Man United'a gelen herkes her kupayı kazanmak ister. Kimse kulübe gelirken altı yıl içinde bir veya iki kupa için mücadele edeceğimizi düşünmüyor. Hepsini kazanmak için mücadele etmek istersiniz. Kulüple her konuştuğumda onlara söylediğim şey, burada olduğum sürece istediğim şeyin rekabet etmek olduğu. Çünkü rekabet edersem, kazanmaya yakın olurum. Rekabet etmezsem, hiçbir şeye yaklaşma şansım olmaz."
Premier Lig'deki galibiyet hasretine son vermek
Orta saha oyuncusu, Old Trafford'da geçirdiği altı yıllık süre boyunca sadece iki kupa kazanabildi; bu başarıyı, United gibi büyük bir kulüp için yetersiz buluyor.
Fernandes için, Premier League kupasının 2013'ten beri Manchester'ın kırmızı tarafına dönmemiş olması, kariyerinin sonuna kadar kulüpte kalmak istiyorsa acilen düzeltilmesi gereken bir durum.
Portekiz milli takım oyuncusu, "Kulübe her zaman şunu söylüyorum: 'Bana Premier League'i kazanacağımı vaat edemezsiniz. Bu imkansız'," diye ekledi. "Ama bana rekabetçi olacağımızı ve sezon sonunda zirvede yer alacağımızı vaat ederseniz, bilmem gereken tek şey budur. Çünkü o zaman en iyi halime ulaşmak, etrafımdaki herkesin en iyi haline ulaşmasına yardımcı olmak ve olmak istediğimiz kulüp haline gelmek bana kalır."
Carrick’in geçici görev süresine ilişkin değerlendirme
Ruben Amorim'in Ocak ayında ayrılmasının ardından United, bir sonraki kalıcı teknik direktör atamasını değerlendirirken, geçici teknik direktör Michael Carrick, on maçta yedi galibiyet alarak takımı başarılı bir şekilde yönetti.
Antrenman sahasındaki olumlu atmosfere ve Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilmesi yönündeki artan taleplere rağmen, Fernandes mevcut gidişatı gerçek bir dönüm noktası olarak nitelendirme konusunda temkinli davranıyor.
Fernandes, "Eğer istediğimiz şekilde bitirirsek, durum çok iyi görünecek, ancak bu hala istediğimiz tablo değil. Sonuçta, önümüzdeki sezon ne yapacağız? Bu dönemde olduğumuz gibi bir takım olmak için tüm sezon boyunca ne yapacağız? Çünkü herkes dönem dönem iyi olabilir. Tüm sezon boyunca iyi olmak çok daha zordur." dedi.
Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor
Manchester United, Carrick yönetiminde yakaladığı ivmeyi sürdürmek amacıyla Pazartesi gecesi Leeds ile oynayacağı kritik maça çıkacak. Kulüp şu anda Premier Lig sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve ilk beş sırayı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etme yarışında altıncı sıradaki Chelsea'ye karşı yedi puanlık bir avantaj sahibi.