Getty/GOAL
Çeviri:
Bruno Fernandes, Manchester United kaptanı olarak sezonun 20. Premier Lig asistini kaydederek Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin rekoruna ulaştı
Seçkinler kulübüne katılmak
Portekiz milli takım oyuncusu, sezon boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve Michael Carrick'in takımının başlıca oyun kurucusu oldu. 20 asist rakamına ulaşarak, 2002-03 sezonunda bu rekoru kıran Arsenal efsanesi Thierry Henry ve 2019-20 sezonunda bu rakama ulaşan Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne ile aynı seviyeye geldi.
Fernandes, Declan Rice ve diğerlerini geride bırakarak FWA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandığı harika bir sezon geçirdi. Yaratıcı performansı, United'ın taktiksel yapısının temelini oluşturdu ve bu başarı, onu İngiliz futbol tarihinin en iyi oyun kurucuları arasında özel bir yere yerleştirdi.
- IMAGO
Hedefleri takip etmek
20 asistlik yolculuk, kısa süre önce Mesut Özil'i geçerek tek sezonluk tüm zamanların asist sıralamasında tek başına üçüncü sıraya yerleşen Fernandes için istikrarlı bir tırmanış oldu. Nottingham Forest karşısında sağ kanattan Bryan Mbeumo'ya attığı nokta atışı ortayla 20. asistini kaydeden Fernandes, sonunda 2002-03 sezonunda Henry ve 2019-20 sezonunda De Bruyne'nin belirlediği rekoru egale etti.
Fernandes, United'ın Brentford'u 2-1 yendiği maçta Benjamin Sesko'ya asist yaparak bu sezon 19 asist sayısına ulaşmıştı, ancak Liverpool maçında asist yapamadığı için 20. asistini beklemek zorunda kaldı.
Fernandes, rekorun "kafamda" olduğunu itiraf ediyor
Liverpool maçı öncesinde konuşan Fernandes, bu rekorun aklında olduğunu itiraf etti. Fernandes, Sky Sports’a verdiği röportajda eski United savunma oyuncusu Gary Neville’e, “Elbette aklımda, bu konuda yalan söylemeyeceğim,” dedi. Orta saha oyuncusunun bu dürüstlüğü, ligin en büyük oyun kurucularından oluşan seçkin gruba katılmanın önemini vurguluyor.
"Başlangıçta aklımda değildi ama şimdi onlardan [Henry ve De Bruyne] bir adım gerideyim, bunu düşünüyorum," diye devam etti. "Bunu düşünüyorum çünkü Kevin ve Thierry'den bahsediyoruz, onlar Premier Lig'in uzun zamandır gördüğü en iyi iki oyuncuydu. Onların isimleriyle aynı seviyede olma şansı yakalamak — sadece bu kategoride, Premier Lig'de yaptıkları diğer şeylerden bahsetmeyelim — çok güzel ve bununla gurur duyuyorum."
- Getty Images Sport
Gerrard ve United'ın dönüm noktaları
Genel rekorun ötesinde, Fernandes’in duran toplardan 10 Premier Lig asistine ulaşmasıyla bir başka dönüm noktası da çok yakında. Steven Gerrard, 2013-14 sezonunda 11 asistle duran toplardan asist rekorunu elinde tutuyor. Bir sezonda en fazla duran top asistinde Muzzy Izzet ile ikinci sırayı paylaşan Fernandes, son 90 dakikada bir asist daha yaparak Gerrard'a yetişebilir veya iki asist daha yaparak onu geçebilir.
Bu başarı, sezonun ilk asistini 19 Ekim'de Anfield'da Harry Maguire'a yaptığı pasla elde ettiğini düşünürsek daha da dikkat çekicidir. Fernandes, United formasıyla tüm turnuvalarda 102 asist yaptı ve Ryan Giggs (249), Wayne Rooney (127) ve David Beckham (115)'ın ardından kulüpte bu kilometre taşına ulaşan dördüncü oyuncu oldu.