Bruno Fernandes, Manchester United kaptanı olarak sezonun 20. Premier Lig asistini kaydederek Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin rekoruna ulaştı

Portekiz milli takım oyuncusu, sezon boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve Michael Carrick'in takımının başlıca oyun kurucusu oldu. 20 asist rakamına ulaşarak, 2002-03 sezonunda bu rekoru kıran Arsenal efsanesi Thierry Henry ve 2019-20 sezonunda bu rakama ulaşan Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne ile aynı seviyeye geldi.

Fernandes, Declan Rice ve diğerlerini geride bırakarak FWA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandığı harika bir sezon geçirdi. Yaratıcı performansı, United'ın taktiksel yapısının temelini oluşturdu ve bu başarı, onu İngiliz futbol tarihinin en iyi oyun kurucuları arasında özel bir yere yerleştirdi.